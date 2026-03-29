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Hindi Newsबॉलीवुडनए विवाद में फंसी 1200 करोड़ी ‘धुरंधर 2’! 46 साल पुराने VIDEO ने खड़ा किया नया बखेड़ा, आखिरी क्या है इंदिरा और संजय गांधी से कनेक्शन?

नए विवाद में फंसी 1200 करोड़ी ‘धुरंधर 2’! 46 साल पुराने VIDEO ने खड़ा किया नया बखेड़ा, आखिरी क्या है इंदिरा और संजय गांधी से कनेक्शन?

Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ जहां एक ओर बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है, वहीं इसे लेकर ‘प्रमोशन’ का विवाद भी तेज हो गया है. सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस के बीच ‘कुर्बानी’ फिल्म का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें इंदिरा गांधी और संजय गांधी को श्रद्धांजलि दी गई थी. आखिर इस वीडियो का ‘धुरंधर 2’ से क्या है कनेक्शन और क्यों हो रहा विवाद?

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 29, 2026, 02:23 PM IST
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Dhurandhar 2 Controversy
Dhurandhar 2 Controversy

Dhurandhar 2 Controversy: इन दिनों फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बातें हो रही हैं. एक तरफ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है, तो दूसरी तरफ इसे लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है. कई लोगों का कहना है कि फिल्म में मौजूदा सरकार की इमेज को बेहतर दिखाने की कोशिश की गई है. इसी वजह से सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस तेज हो गई है. कुछ लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ इसे ‘प्रमोशन’ बता रहे हैं. 

दरअसल, 19 मार्च को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई ‘धुरंधर 2’ में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, आर माधवन और राकेश बेदी जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं. फिल्म के एक्शन और कहानी को लेकर फैंस के साथ-साथ कई बड़े सितारे भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. लेकिन इसी बीच फिल्म की कहानी को लेकर कुछ लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स का मानना है कि फिल्म में कुछ ऐसे सीन और डायलॉग हैं, जो सरकार के पक्ष में जाते हुए दिखते हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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अब ‘प्रमोशन’ के विवाद में फंसी ‘धुरंधर 2’

इसी वजह से इसे ‘प्रमोशन’ बताया जा रहा है. हालांकि, फिल्म के मेकर्स या कलाकारों की तरफ से इस मामले पर अभी तक कोई साफ बयान सामने नहीं आया है. लेकिन कुछ लोग इसे सिर्फ एक फिल्म मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे एक एजेंडा बता रहे हैं. इसी बीच 1980 में आई फिल्म ‘कुर्बानी’ का वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. वीडियो में फिल्म की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी को श्रद्धांजलि दी गई है. 

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‘कुर्बानी’ फिल्म के वीडियो से बढ़ा विवाद 

बताया जाता है कि उस समय संजय गांधी का निधन हो गया था, इसलिए फिल्म की शुरुआत में उन्हें याद किया गया. इस वीडियो में अभिनेता फिरोज खान की आवाज भी सुनाई देती है, जो इंदिरा गांधी को ‘हमारे राष्ट्र की लौह महिला’ और ‘महान देश की मां’ कहकर संबोधित करते हैं. वीडियो में फिरोज खान संजय गांधी को ‘सोता हुआ राजकुमार’ भी कहते हैं. ये हिस्सा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. साथ ही ये भी सामने आया है कि फिल्म के प्रीमियर शो से हुई कमाई सरकार को देने का फैसला लिया गया था. 

इंदिरा गांधी-संजय गांधी को दी गई थी श्रद्धांजलि

बैंगलोर और दिल्ली में हुए प्रीमियर से जो पैसे आए, उन्हें संजय गांधी की याद में सरकार को सौंप दिया गया था. इसी वजह से अब लोग इस पुराने वीडियो को मौजूदा विवाद से जोड़कर देख रहे हैं. अगर ‘धुरंधर’ फ्रैंचाइजी की बात करें तो ये फिल्म पहले से ही काफी सफल रही है. पहली फिल्म ने दुनियाभर में लगभग 1300 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इसमें दिखाया गया था कि कैसे हमजा नाम का किरदार पाकिस्तान के लयारी इलाके में जाकर एक आतंकी संगठन को खत्म करता है. 

हर दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही ‘धुरंधर 2’

दर्शकों को इसकी कहानी और एक्शन काफी पसंद आया था, जिसकी वजह से ये फिल्म लंबे समय तक सिनेमाघरों में चली. अब इसके सीक्वल ‘धुरंधर 2’ में कहानी को और डिटेल से दिखाया गया है. इसमें बताया गया है कि कैसे हालात की वजह से जसकीरत, हमजा बन जाता है. कमाई के मामले में इस फिल्म ने 10 दिनों के अंदर अपने पहले पार्ट ‘धुरंधर’ को भी पीछे छोड़ दिया. फिल्म ने 10 दिन में भारत में 778 करोड़ और दुनियाभर में 1200 करोड़ की कमाई कर ली और अभी भी लगातार कमाई करती जा रही है. 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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