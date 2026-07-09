1200 करोड़ के पटौदी पैलेस में सोहा अली खान को मिला 'जनरेटर रूम', इसी शाही महल में दफन हैं सैफ के दादा-दादी और पिता

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पटौदी पैलेस के मालिक हैं, वहीं उनकी बहन और एक्ट्रेस सोहा अली खान उस जगह की मालकिन हैं, जो कभी इस प्रॉपर्टी का जनरेटर रूम हुआ करता था. जब पैलेस को एक होटल चेन को लीज पर दिया गया था, तब इस जगह को दो बेडरूम वाले अपार्टमेंट में बदल दिया गया था. सोहा ने कई बार अपने परिवार के शाही घर के बारे में बात की है.
एक्ट्रेस सोहा अली खान ने बताया कि कैसे 'जनरेटर रूम' उन्हें विरासत में मिला, क्यों वह इसके रखरखाव का खर्च उठाती हैं और कैसे उनका परिवार लगभग 100 साल पुराने इस पैलेस को संभालकर रखे हुए है.
दरअसल, सोहा अली खान ने जूम से बातचीत के दौरान बताया कि यह कमरा परिवार को तब मिला, जब महल को एक होटल चेन को लीज पर दिया गया था. उन्होंने कहा, 'मेरे पास वह कमरा है, जो पहले जनरेटर रूम हुआ करता था. लेकिन अच्छी बात यह रही कि कुछ समय के लिए एक होटल पटौदी पैलेस को मैनेज कर रहा था. मेरे माता-पिता जनरेटर रूम में रहने चले गए और उन्होंने उसे एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी में बदल दिया. मुझे लगता है कि वह वाकई बहुत अच्छी जगह है और अब वह मेरी है.'
वहीं, Housing.com के साथ एक अन्य इंटरव्यू में सोहा अली खान ने बताया कि उस जगह को एक आरामदायक टू-बेडरूम अपार्टमेंट में बदला गया था, क्योंकि जब नीमराना होटल्स महल का मैनेजमेंट संभाल रहे थे, तब उनके माता-पिता को रहने के लिए जगह की जरूरत थी. उन्होंने बताया, 'महल नीमराना होटल्स को लीज पर दिया गया था और उस समय मेरे माता-पिता को रहने के लिए जगह चाहिए थी. इसलिए जनरेटर रूम को 2BHK जैसे एक बहुत अच्छे अपार्टमेंट में बदल दिया गया.' हालांकि, महल का बाकी हिस्सा सैफ अली खान का है, लेकिन सोहा ने कहा कि प्रॉपर्टी के अपने हिस्से की देखभाल की जिम्मेदारी उन्हीं की है.
भारत के सबसे मशहूर शाही घरों में से एक होने के बावजूद, इस महल का रखरखाव दिखावे के बजाय व्यावहारिकता को ध्यान में रखकर किया जाता है. साइरस ब्रोचा से बातचीत में सोहा ने बताया कि उनकी मां, मशहूर एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर, खुद इस प्रॉपर्टी का हिसाब-किताब देखती हैं. उन्होंने कहा, 'मेरी मां अपने हिसाब-किताब के साथ बैठती हैं. उन्हें रोजाना और महीने भर के खर्चों की जानकारी होती है. उदाहरण के लिए, हम पटौदी में सफेदी करवाते हैं, पेंट नहीं करवाते, क्योंकि सफेदी करवाना बहुत सस्ता पड़ता है. हमने लंबे समय से कोई नई चीज नहीं खरीदी है. उस जगह की बनावट ही सबसे ज्यादा आकर्षित करती है.'
बता दें कि यह महल दशकों तक पटौदी परिवार के पास रहा और फिर साल 2005 से 2014 के बीच इसे नीमराना होटल्स को लीज पर दे दिया गया. पिछले कुछ सालों में अक्सर ऐसी खबरें आती रही हैं कि सैफ अली खान ने अपने पिता मंसूर अली खान पटौदी के निधन के बाद इस महल को वापस खरीद लिया था. साल 2011 में मंसूर अली खान पटौदी के निधन के बाद सैफ ने लीज खत्म कर दी और आज यह महल एक बार फिर परिवार के निजी आवास के तौर पर इस्तेमाल होता है. साथ ही, इसे कभी-कभी फिल्मों की शूटिंग के लिए भी किराए पर दिया जाता है.
सैफ अली खान ने भी इस प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने को लेकर ऐसी ही भावनाएं जाहिर की थीं. 'इंडिया टुडे' से बातचीत में उन्होंने अपनी दादी की उस सलाह को याद किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि महल को कभी भी होटल में नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि इसका अपना इतिहास है. जबकि उनके पिता का मानना था कि बदलते वक्त के साथ चलने के लिए इसे लीज पर देना जरूरी था.
वहीं, उन्होंने यह भी बताया कि यह महल, जहां उनके दादा-दादी और पिता को दफनाया गया है, उनके परिवार की विरासत का अहम हिस्सा है. उन्होंने कहा, 'मेरे दादा-दादी और पिता वहीं दफन हैं. यह मेरे परिवार का घर है. मैं इस घर को उनकी यादों और भावनाओं के साथ फिर से वैसा ही बनाना चाहता हूं.'