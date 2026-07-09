Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /1200 करोड़ के पटौदी पैलेस में सोहा अली खान को मिला जनरेटर रूम, इसी शाही महल में दफन हैं सैफ के दादा-दादी और पिता

1200 करोड़ के पटौदी पैलेस में सोहा अली खान को मिला 'जनरेटर रूम', इसी शाही महल में दफन हैं सैफ के दादा-दादी और पिता

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के पटौदी पैलेस के बारे में हर कोई जानता है. इस भव्य पैलेस को लेकर कई बार सोहा अली खान ने भी बात की है. उन्होंने बताया कि उन्हें इस महल का जनरेटर रूम मिला है. सैफ ने भी इसके बारे में जानकारी दी थी.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 09, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 01:34 PM IST
1200 करोड़ के पटौदी पैलेस में सोहा अली खान को मिला 'जनरेटर रूम', इसी शाही महल में दफन हैं सैफ के दादा-दादी और पिता
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मेटा कर रहा सुपर सेंसिंग AI ग्लास की टेस्टिंग! सब कुछ देखने और सुनने वाले इस गैजेट..
Meta AI Smart Glass55 min ago
2
Ind vs Eng58 min ago
3
generation z1 hr ago
4
Cab driver1 hr ago
5
Stock Market1 hr ago