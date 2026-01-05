बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ की आंधी, लगातार बन रही नए रिकॉर्ड, 1200 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन पार

Dhurandhar Box Office: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ की आंधी थमने का नाम ही नहीं ले रही है और लगातार बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना रही है. अब ये फिल्म बॉलीवुड की 800 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म बन गई है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसका आंकड़ा और भी बढ़ता चला जाए. आइए जानते हैं फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के बारे में
Dhurandhar Box Office: रणवीर सिंह की स्पाई फिल्म ‘धुरंधर’ पिछली साल 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब तक इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 31 दिन बीत चुके हैं. लेकिन इन 31 दिनों में इस फिल्म की आंधी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और लगातार बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है. वहीं अब इस फिल्म ने इंडिया में 800 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, जिसके साथ ही ये पहली ऐसी हिंदी फिल्म बन चुकी है जिसने ये आंकड़ा पार किया है. वहीं वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने 1200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. जिसके चलते अब ‘पुष्पा 2’ को टक्कर देने की तरफ ‘धुरंधर’ के कदम आगे बढ़ चुके हैं.
‘धुरंधर’ का तूफान
रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ की रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही है. वहीं आज फिल्म रिलीज के 31वें दिन बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, धुरंधर ने 31 दिनों में 772.25 करोड़ की कमाई कर ली है. वहीं वर्ल्डवाइड इस फिल्म की आंकड़ा अब 1201.5 करोड़ के पार जा चुका है. बात करें इंडिया ग्रॉस की तो ये अभी 926.5 करोड़ है.
‘पुष्पा 2’ को छोड़ा पीछे
स्पाई ड्रामा फिल्म ‘धुरंधर’ की तुलना अब तेलुगू स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म ‘पुष्पा 2 द रूल’ की सफलता से की जा रही है. इस फिल्म ने इंडिया में लगभग 1234.1 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिसमें 812.14 करोड़ हिंदी ऑडियंस से कमाए गए. इसके चलते अगर हम दोनों फिल्म की तुलना हिंदी ऑडियंस के हिसाब से करें तो ‘धुरंधर’ ने ‘पुष्पा 2’ को पीछे छोड़ दिया है. रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ के दूसरे भाग का भी फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो कि मार्च में रिलीज होने वाली है.
