आखिर कौन थे जसवंत सिंह खालरा? जिनकी कहानी पर CBFC ने मांगे थे 127 कट्स, बिना किसी बदलाव के रिलीज हुई दिलजीत दोसांझ की 'सतलुज'

सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ की पॉपुलर फिल्म 'सतलुज' करीब तीन साल तक रिलीज का इंतजार करने के बाद आखिरकार OTT पर रिलीज हो गई है. ये फिल्म ये फिल्म पहले से ही काफी विवादों में रही थी, क्योंकि रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड (CBFC) ने इसमें 127 बदलाव और कट लगाने की बात कही थी. इसी वजह से फिल्म लंबे समय तक सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच सकी. अब जब ये बिना किसी बदलाव और नए नाम के साथ रिलीज हुई है, तो एक बार फिर खबरों में छा गई.
फिल्म की कहानी ह्यूमन राइट्स वर्कर जसवंत सिंह खालरा की लाइफ से इंस्पायर है, जिन्होंने पंजाब में कथित मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को सामने लाने की कोशिश की थी.
जसवंत सिंह खालरा अमृतसर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में काम करते थे. लेकिन उनकी पहचान एक ह्यूमन राइट्स वर्कर के तौर पर बनी हुई है. कहा जाता है कि एक जान-पहचान के अचानक लापता होने के बाद उन्होंने खुद इस मामले की जांच शुरू कर दी थी. जांच के दौरान उन्हें ऐसे दस्तावेज मिले, जिनसे कथित तौर पर ये पता चला कि कई लोगों का अंतिम संस्कार लावारिस बताकर किया गया था.
इसके बाद, उन्होंने इन मामलों को सार्वजनिक मंचों पर उठाना शुरू कर दिया और दस्तावेजों के आधार पर निष्पक्ष जांच की मांग करते रहे. उनके इस कदम ने पूरे पंजाब ही नहीं, बल्कि देशभर का ध्यान अपनी ओर खींचा.
साल 1995 में जसवंत सिंह खालरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के कई गंभीर दावे किए. उन्होंने कहा कि पंजाब के अलग-अलग श्मशान घाटों में बड़ी संख्या में बिना पहचान वाले शवों का अंतिम संस्कार किया गया है और इन मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उनके इस खुलासे के कुछ समय बाद ही वो अचानक लापता हो गए. वहां मौजूद लोगों के मुताबिक, उन्हें कथित तौर पर कुछ पुलिस ऑफिसर अपने साथ ले गए थे. इसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला. इस घटना ने पूरे देश में हलचल मचा दी और कई मानवाधिकार संगठनों ने मामले की जांच की मांग उठाई.
इस मामले के बढ़ने के बाद इसकी जांच CBI को सौंपी दी गई. जांच के दौरान एजेंसी ने कई गवाहों के बयान दर्ज किए और सबूत इकट्ठा किए. इसके आधार पर अदालत में चार्जसीट दर्ज कराई गई. सुनवाई के बाद अदालत ने कई पुलिस ऑफिसर को दोषी ठहराया. कुछ अधिकारियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई, जबकि कइयों को अलग-अलग समय के लिए जेल हुई. इस फैसले को मानवाधिकार मामलों में एक अमह पड़ाव माना गया था. आज भी जसवंत सिंह खालरा का नाम उन लोगों में लिया जाता है जिन्होंने न्याय और मानवाधिकारों के लिए आवाज उठाई.
निर्देशक हनी त्रेहान ने इस कहानी पर फिल्म बनाई, जिसका नाम पहले 'पंजाब 95' रखा गया था. लेकिन रिलीज से पहले फिल्म सेंसर बोर्ड की जांच के दायरे में आ गई. खबरो के मुताबिक, CBFC ने फिल्म में 127 बदलाव और कट लगाने की सलाह दी थी. इनमें कुछ किरदारों, घटनाओं और जगहों से जुड़े बदलाव भी शामिल थे. इन कारणों से फिल्म की रिलीज लगातार टलती चली गई. हालांकि, इस दौरान फिल्म का प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां इसे ऑडियंस और क्रिटिक्स ने खूब पसंद किया.
अब ये फिल्म 'सतलज' नाम से OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई है. फिल्म में दिलजीत दोसांझ मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं. उनके अलावा, कंवलजीत सिंह, अर्जुन रामपाल, सुविंदर विक्की और गीतिका विद्या ओहल्याण भी अहम किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे. दिलजीत की एक्टिंग की पहले से ही काफी तारीफ हो रही थी और अब OTT रिलीज के बाद ऑडियंस को भी इस फिल्म का लंबे समय से इंतजार खत्म होने का मौका मिल गया है.
फिल्म सिर्फ अपने कंटेंट की वजह से नहीं, बल्कि इसके लंबे विवाद, सेंसर बोर्ड की आपत्तियों और आखिरकार बिना बदलाव रिलीज होने की खबरों के कारण भी सुर्खियों में है. कई लोग इसे एक जरूरी और संवेदनशील विषय पर बनी फिल्म मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग अब भी इसके विवादों को लेकर चर्चा कर रहे हैं. फिलहाल 'सतलज' की रिलीज के साथ एक बार फिर जसवंत सिंह खालरा की कहानी लोगों के बीच पहुंच गई है.