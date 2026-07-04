आखिर कौन थे जसवंत सिंह खालरा? जिनकी कहानी पर CBFC ने मांगे थे 127 कट्स, बिना किसी बदलाव के रिलीज हुई दिलजीत दोसांझ की 'सतलुज'

साल 1995 में जसवंत सिंह खालरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के कई गंभीर दावे किए. उन्होंने कहा कि पंजाब के अलग-अलग श्मशान घाटों में बड़ी संख्या में बिना पहचान वाले शवों का अंतिम संस्कार किया गया है और इन मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उनके इस खुलासे के कुछ समय बाद ही वो अचानक लापता हो गए. वहां मौजूद लोगों के मुताबिक, उन्हें कथित तौर पर कुछ पुलिस ऑफिसर अपने साथ ले गए थे. इसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला. इस घटना ने पूरे देश में हलचल मचा दी और कई मानवाधिकार संगठनों ने मामले की जांच की मांग उठाई.