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आखिर कौन थे जसवंत सिंह खालरा? जिनकी कहानी पर CBFC ने मांगे थे 127 कट्स, बिना किसी बदलाव के रिलीज हुई दिलजीत दोसांझ की 'सतलुज'

दिलजीत दोसांझ की फिल्म‘सतलज’ आखिरकार ओटीटी पर रिलीज हो गई है. तीन साल तक सेंसर बोर्ड में अटकने के बाद अब इस फिल्म को दर्शक बिना किसी कट के देख पा रहे हैं. आइए बताते हैं कि आखिर कौन थे जसवंत सिंह खालरा और क्यों फिल्म को लेकर इतना विवाद हुआ.

Published: Jul 04, 2026, 09:56 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:58 PM IST
आखिर कौन थे जसवंत सिंह खालरा? जिनकी कहानी पर CBFC ने मांगे थे 127 कट्स, बिना किसी बदलाव के रिलीज हुई दिलजीत दोसांझ की 'सतलुज'

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