13 साल पुरानी वो ब्लॉकबस्टर फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर मचा दिया था धमाल, प्रियंका चोपड़ा ने मूवी के लिए जॉइन की थी वर्कशॉप, डायरेक्टर को दी थीं गालियां
13 साल पुरानी वो ब्लॉकबस्टर फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर मचा दिया था धमाल, प्रियंका चोपड़ा ने मूवी के लिए जॉइन की थी वर्कशॉप, डायरेक्टर को दी थीं गालियां

Priyanka Chopra: बॉलीवुड एकट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अपने करियर में एक से एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है. उनमें से एक फिल्म 'बर्फी' भी है, जिसमें उन्होंने झिलमिल का किरदार निभाया था. उन्होंने बताया कि ये किरदार उनके दिल के सबसे खास है. इसी किरदार को लेकर उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया. 

 

 

Written By  IANS|Edited By: Kajol Gupta |Last Updated: Aug 09, 2025, 09:37 PM IST
प्रियंका चोपड़ा
प्रियंका चोपड़ा

Priyanka Chopra: बॉलीवुड एकट्रेस प्रियंका चोपड़ा आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती है. हाल ही में उन्हें फिल्म 'हेड ऑफ स्टेट' में देखा गया था. शनिवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया और बताया कि कैसे उन्हें बर्फी के लिए कास्ट किया गया था और बताया कि बर्फी की झिलमिल उनके यादगार किरदारों में से एक है. एक्ट्रेस ने एक वीडियो भी शेयर किया. जिसमें बर्फी के सीन दिखाई दे रहे हैं. बर्फी फिल्म को अनुराग बसु ने डायरेक्ट किया था. इसके साथ उन्होंने बताया कि कैसे वो ये रोल लगभग खोने वाली थीं. 

न्यूयॉर्क में कर रही थी अंजाना अंजानी की शूटिंग
एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि जनवरी 2009 में मैं न्यूयॉर्क में अंजाना अंजानी की शूटिंग कर रही थी. तब रणबीर कपूर ने उनकी नई फिल्म बर्फी के बारे में बताया, जिसे अनुराग बसु बना रहे थे. मैं भी उनके काम की तारीफ करती हूं. उन्होंने मुझे जब झिलमिल का रोल ऑफर किया तो मैं बहुत खुश हुई. हम मुंबई में उनके घर पर मिले, तब मैं सजी-धजी एक कार्यक्रम से लौटी थी, पर उन्होंने मुझे देखा और कहा कि वो झिलमिल के रूप में उन्हें सोच नहीं पा रहे हैं, पर हम फिर भी 5 दिन की वर्कशॉप के लिए तैयार हो गए.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वर्कशॉप के दौरान उनकी बहुत बुरी हालत थी
उन्होंने आगे बताया कि इस वर्कशॉप के दौरान उनकी कितनी बुरी हालत हो गई थी. उन्होंने कहा कि हमने खुद को रिसर्च में डुबो दिया, पढ़ना, वीडियो देखना, बच्चों के साथ मीटिंग जो ऑटिज्म से पीड़ित थे और आराम नगर के ऑफिस में एक्सरसाइज करते थे. एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं उस पर गंदी हिंदी गालियां बरसाऊं. शर्मिंदा होकर, मैंने फिर भी कोशिश की; यह मजेदार था, और इसने मुझे मेरे कम्फर्ट जोन से बाहर निकाला और फिर बसु-स्टाइल अभ्यास के बाद, झिलमिल का जन्म हुआ. अधिकतर बर्फी-झिलमिल के सीन बिना तैयारी के किए गए थे.

मेरी सबसे अनमोल फिल्मों में से एक बर्फी
प्रियंका ने आगे कहा कि सर ने एक आइडिया शेयर किया और हमने उस पर काम शुरू कर दिया. यह मेरे पिताजी के सेट पर मुझसे मिलने के आखिरी दिनों में से एक था. बर्फी!, मेरी सबसे अनमोल फिल्मों में से एक है. रवि वर्मन की सिनेमैटोग्राफी बेस्ट थी. खूबसूरत इलियाना डिक्रूज ने श्रुति को एक अद्भुत रूप दिया, रणबीर एक स्टार की तरह चमके, और अनुराग सर शानदार, सौम्य और चंचल थे. उनकी कहानी कहने की कला जादुई है. बर्फी अनुराग बसु की सिनेमा को लिखे गए एक लव लेटर की तरह है, जिसे भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए भेजा गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश ये कोई अवॉर्ड न जीत सकी. (एजेंसी)

आईएएनएस

TAGS

Priyanka Choprabarfi

