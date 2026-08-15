/13 साल की उम्र में रचा इतिहास... बनी देश की पहली एक्ट्रेस, फिर तीसरे बच्चे की प्रेग्नेंसी के समय हुआ ऐसा हादसा कि उजड़ गई जिंदगी

साल 1913 में दादा साहेब फाल्के की फिल्म ‘मोहिनी भस्मासुर’ से इस एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री में कदम रखा था. यही वो फिल्म थी, जिसने भारतीय सिनेमा में महिलाओं की मौजूदगी का एक नया सफर शुरू किया. इस फिल्म में पहली बार दो महिलाओं ने अहम भूमिकाएं निभाई थी. एक मां थीं और दूसरी उनकी सिर्फ 13 साल की बेटी. मां ने पार्वती का किरदार निभाया, जबकि बेटी को फिल्म में मोहिनी की मुख्य भूमिका दी गई. उस समय फिल्मों में महिलाओं का काम करना समाज में आम नहीं था. इससे पहले दादा साहेब फाल्के को 'राजा हरिश्चंद्र' में महिला किरदार निभाने के लिए मेल आर्टिस्ट अन्ना सालुंके को लेना पड़ा था. ऐसे माहौल में एक मां-बेटी की जोड़ी का कैमरे के सामने आना अपने आप में एक बड़ी बात थी.