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13 साल की उम्र में रचा इतिहास... बनी देश की पहली एक्ट्रेस, फिर तीसरे बच्चे की प्रेग्नेंसी के समय हुआ ऐसा हादसा कि उजड़ गई जिंदगी

India’s First Actress: आज फिल्मों में एक्ट्रेसेस का होना बिल्कुल नॉर्मल बात है और अब हीरोइनें फिल्मों की कहानी का अहम हिस्सा होती हैं, बड़े-बड़े किरदार निभाती हैं और अपनी अलग पहचान बनाती हैं. लेकिन भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर में ऐसा बिल्कुल नहीं था. साल 1913 में जब फिल्मों का सफर अभी अपने शुरुआती कदमों पर था, तब पर्दे पर किसी महिला का नजर आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी. ऐसे समय में एक 13 साल की लड़की ने कैमरे के सामने आकर इतिहास रच दिया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 15, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 06:15 PM IST
13 साल की उम्र में रचा इतिहास... बनी देश की पहली एक्ट्रेस, फिर तीसरे बच्चे की प्रेग्नेंसी के समय हुआ ऐसा हादसा कि उजड़ गई जिंदगी

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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