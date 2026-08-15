/13 साल की उम्र में रचा इतिहास... बनी देश की पहली एक्ट्रेस, फिर तीसरे बच्चे की प्रेग्नेंसी के समय हुआ ऐसा हादसा कि उजड़ गई जिंदगी

साल 1913 में दादा साहेब फाल्के की फिल्म ‘मोहिनी भस्मासुर’ से इस एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री में कदम रखा था. यही वो फिल्म थी, जिसने भारतीय सिनेमा में महिलाओं की मौजूदगी का एक नया सफर शुरू किया. इस फिल्म में पहली बार दो महिलाओं ने अहम भूमिकाएं निभाई थी. एक मां थीं और दूसरी उनकी सिर्फ 13 साल की बेटी. मां ने पार्वती का किरदार निभाया, जबकि बेटी को फिल्म में मोहिनी की मुख्य भूमिका दी गई. उस समय फिल्मों में महिलाओं का काम करना समाज में आम नहीं था. इससे पहले दादा साहेब फाल्के को 'राजा हरिश्चंद्र' में महिला किरदार निभाने के लिए मेल आर्टिस्ट अन्ना सालुंके को लेना पड़ा था. ऐसे माहौल में एक मां-बेटी की जोड़ी का कैमरे के सामने आना अपने आप में एक बड़ी बात थी.
‘मोहिनी भस्मासुर’ की कहानी में मोहिनी का किरदार बेहद खास था. इस कथा के मुताबिक, भस्मासुर को ऐसा वरदान मिला था कि वो जिसके सिर पर हाथ रख दे, वो भस्म हो जाएगा. इसी खतरनाक ताकत से बचने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था. फिल्म में मोहिनी अपने नृत्य और अदाओं से भस्मासुर को मोहित करती है और आखिरकार उसे उसी की चाल में फंसा देती है.
इस किरदार में एक्टिंग के साथ-साथ डांस भी बेहद जरूरी भूमिका निभाता है. कहा जाता है कि दादा साहेब फाल्के ने उस समय की मंदिर कला, अजंता की गुफाओं के पिक्चर, देवदासी परंपरा और महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल आर्ट से प्रेरणा लेकर डांस को पर्दे पर उतारा था. इस तरह उस 13 साल की कलाकार ने भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर में एक्टिंग के साथ डांस को भी खास जगह दिलाई.
उस 13 साल की कलाकार का नाम कमलाबाई गोखले था. उन्हें कमलाबाई कामत के नाम से भी जाना जाता था. उनका जन्म 1900 में मुंबई में हुआ था. उनकी मां दुर्गाबाई कामत खुद एक एक्ट्रेस थीं और उनके पिता आनंद नानोस्के हिस्ट्री के प्रोफेसर थे. कम उम्र में ही उन्होंने स्टेज और एक्टिंग की दुनिया को करीब से देखा और फिर कैमरे के सामने पहुंच गईं. महज 13 साल की उम्र में ‘मोहिनी भस्मासुर’ में मोहिनी की भूमिका निभाकर उन्होंने ऐसा इतिहास रचा, जिसकी चर्चा आज भी भारतीय सिनेमा के शुरुआती सफर में होती है. उन्हें भारतीय सिनेमा की पहली महिला अदाकारा में गिना जाता है.
फिल्मों में कदम रखने के बाद उनका सफर सिर्फ सिनेमा तक नहीं रहा, उन्होंने रघुनाथराव गोखले से शादी की. रघुनाथराव किर्लोस्कर नाटक कंपनी से जुड़े हुए थे और स्टेज पर अक्सर महिला किरदार निभाते थे. बाद में जब उनकी आवाज कमजोर होने लगी, तो वो अपने भाई की कंपनी में चले गए, जहां कमलाबाई और उनकी मां भी काम कर रही थीं. यहां से कमलाबाई और रघुनाथराव की जोड़ी ने थिएटर में अपनी मजबूत पहचान बनाई. कमलाबाई ने अपने कठिन जीवन को अपनाया और कला को अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाए रखा.
कमलाबाई की जिंदगी सिर्फ सफलता और तालियों से भरी नहीं थी. जब वो महज 25 साल की थीं, तभी उनके पति रघुनाथराव का निधन हो गया. उस वक्त कमलाबाई प्रेग्नेंट थीं और उनके सामने परिवार की जिम्मेदारी भी थी. इतनी कम उम्र में पति को खोना किसी भी इंसान के लिए बड़ा सदमा होता है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी. उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की और एक्टिंग का सफर भी जारी रखा.
कमलाबाई ने अपने लंबे करियर में करीब 35 फिल्मों में काम किया. वो सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित रहने वाली कलाकार नहीं थीं, बल्कि थिएटर से भी उनका गहरा रिश्ता रहा. साल 1930 के दशक में उन्होंने वीर सावरकर के निर्देशन में 'उषाप' नाम के नाटक में भी काम किया. ये नाटक समाज के गरीब लोगों की स्थिति पर आधारित था. अपने समय से आगे की भूमिकाओं और लगातार काम करने की वजह से कमलाबाई की पहचान एक मजबूत थिएटर कलाकार के रूप में भी बनी. उनकी आखिरी फिल्मों में 'गहराई' का नाम लिया जाता है, जो 1980 में रिलीज हुई थी.
कमलाबाई और रघुनाथराव के तीन बच्चे हुए, जिसमें चंद्रकांत गोखले, लालजी गोखले और सूर्यकांत गोखले का नाम शामिल है. चंद्रकांत गोखले मराठी सिनेमा के एक्टर और सिंगर थे, जबकि लालजी और सूर्यकांत तबला वादन से जुड़े रहे. इसी परिवार में आगे चलकर एक ऐसा नाम आया, जिसने हिंदी और मराठी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई और वो विक्रम गोखले थे. वो कमलाबाई के पोते थे और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने कलाकारों में शामिल हुए.