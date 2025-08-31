13 साल पहले जब शाहिद कपूर-प्रियंका चोपड़ा के थे इश्क के चर्चे, डायरेक्टर कुणाल कोहली ने किया खुलासा, कहा- 'असल जिंदगी के कपल को...'

Kunal Kohli: फिल्म शूटिंग के दौरान पर्दे के पीछे की कहानियां हमेशा सेट पर जिंदगी आसान नहीं बल्कि काफी मुश्किल बना देती हैं. फिल्म निर्माता कुणाल कोहली इसे बखूबी समझते भी हैं. उन्होंने साल 2012 में फिल्म 'तेरी मेरी कहानी' को निर्देशित किया था. इस फिल्म में शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा थे. फिल्म की शूटिंग के दौरान शाहिद और प्रियंका की डेटिंग की अफवाहें उड़ी थी. कोहली ने हाल ही में बताया कि फिल्म शूटिंग के दौरान असल जिंदगी के कपल को संभालना उतना रोमांचक नहीं होता, जितना लोग सोचते हैं.

काम करने के लिए बहुत सीरियस है प्रियंका

हाल ही में मीडिया से बात करते हुए फिल्म निर्माता कुणाल कोहली ने बताया कि जब असल जिंदगी के रिश्ते फिल्म के सेट पर आ जाते हैं तब मुश्किल हो जाता है. उन्होंने कहा कि 'यह असल में मजेदार नहीं होता, क्योंकि कई दिन ऐसे होते हैं जब वे बात नहीं करते. ऐसे में फिल्म निर्देशक को स्थिति संभालनी होती है, लेकिन अगर वह व्यक्ति प्रियंका चोपड़ा हों, तो ऐसा नहीं है. प्रियंका चोपड़ा काम करने के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है. प्रियंका अपने काम को लेकर पूरी तरह से पेशेवर और निर्देशक के लिए बेस्ट इंसान हैं.'

जल्द ही प्रियंका के साथ दोबारा करूंगा काम

कोहली ने प्रोजेक्ट में प्रियंका की एनर्जी की भी तारीफ की. उन्होंने आगे कहा कि 'जब भी आपको लगे कि सेट पर कुछ गड़बड़ हो रही है, तो आप बस उनकी तरफ देखें और वह संभल जाती हैं. वो आपको आत्मविश्वास देंगी. उनके साथ काम करना सबसे अच्छा अनुभव है. मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही उनके साथ काम दोबारा करूंगा.'

'स्क्रिप्ट में होनी चाहिए जान'

क्या असल ज़िंदगी का रोमांस पर्दे पर केमिस्ट्री में जान डाल देता है, इस सवाल पर फिल्म निर्माता कुणाल कोहली ने कहा कि 'नहीं, असल जिंदगी का रोमांस फिल्म में जान डालने में मदद नहीं करता. यह जान स्क्रिप्ट में होनी चाहिए और कलाकार अच्छे होने चाहिए.' हालांकि शाहिद और प्रियंका ने कभी अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात नहीं की, लेकिन उस समय उनकी जोड़ी खूब चर्चा में रही थी.

दोनों में से किसी ने नहीं की थी रिश्ते की पुष्टि

साल 2009 में आई फिल्म कमीने में साथ काम करने के बाद शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा के डेटिंग की कई अफवाहें उड़ीं. उनके ऑफ-स्क्रीन रिश्ते ने अक्सर सुर्खियां बटोरीं, खासकर जब शाहिद को कथित तौर पर एक आईटी छापे के दौरान प्रियंका के घर पर देखा गया था. यह चर्चा तब और तेज हो गई जब साल 2012 में 'तेरी मेरी कहानी' में फिर से साथ आए, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की.

दोनों बिता रहे खुशहाल पारिवारिक जीवन

बता दें कि प्रियंका चोपड़ा ने साल 2018 में अमेरिकी गायक निक जोनस से शादी की और अब वे एक बेटी मालती मैरी के माता-पिता हैं. दूसरी ओर, शाहिद कपूर ने साल 2015 में मीरा राजपूत से शादी की थी और दोनों अपने बच्चों मीशा और जैन के साथ एक खुशहाल पारिवारिक जीवन जी रहे हैं.