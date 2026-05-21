कमाई के रिकॉर्ड तोड़ रही सूर्या की ‘करुप्पु’! 6 दिन में पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा, बजट वसूलने से बस इतनी दूर, ‘पति पत्नी और वो दो’ को चटाई धूल

Karuppu Box Office: साउथ सुपरस्टार सूर्या की फिल्म ‘करुप्पु’ इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है. रिलीज के सिर्फ 6 दिनों में फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर हर किसी को हैरान कर दिया. थिएटरों में फैंस का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. अब फिल्म एक और बड़े रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच चुकी है, जिसने इंडस्ट्री की टेंशन बढ़ा दी है.
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Karuppu Box Office Collection: साउथ सुपरस्टार सूर्या की एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘करुप्पु’ इस वक्त सिनेमाघरों में जबरदस्त धमाका कर रही है. फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है. हर तरफ सिर्फ इसी फिल्म की चर्चा हो रही है. सोशल मीडिया पर थिएटर के अंदर के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें फैंस सूर्या की एंट्री पर सीटियां बजाते और डांस करते नजर आ रहे हैं. लंबे समय बाद दर्शकों को सूर्या का इतना दमदार और खतरनाक एक्शन अवतार देखने को मिला है. यही वजह है कि फिल्म को हर तरफ शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है.
फिल्म में तृषा कृष्णन भी अहम भूमिका में नजर आ रही हैं और उनकी जोड़ी को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. ‘करुप्पु’ का माहौल ऐसा बना हुआ है कि थिएटरों में हर शो के दौरान दर्शकों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. खास बात ये है कि फिल्म की कहानी, एक्शन और बैकग्राउंड म्यूजिक लोगों को खूब पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार फिल्म की तारीफ कर रहे हैं. कई फैंस का कहना है कि सूर्या ने इस फिल्म के जरिए एक बार फिर साबित कर दिया कि वे बड़े पर्दे के सबसे दमदार सितारों में से एक हैं. फिल्म कमाई भी काफी शानदार कर रही है.
अब अगर फिल्म की कमाई की बात करें तो सुर्या और तृषा की ‘करुप्पु’ ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के शानदार रिकॉर्ड बना रही है. रिलीज के सिर्फ 6 दिनों के अंदर ही 130 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, बुधवार को फिल्म ने 10.30 करोड़ रुपये की कमाई की. इसी के साथ भारत में इसका कुल कलेक्शन 105.35 करोड़ रुपये पहुंच गया है. फिल्म ने पहले दिन 15.50 करोड़ की ओपनिंग की थी, जबकि दूसरे दिन कमाई में बड़ा उछाल देखने को मिला और फिल्म ने 24.15 करोड़ रुपये कमा डाले.
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रविवार फिल्म के लिए सबसे बड़ा दिन साबित हुआ. उस दिन ‘करुप्पु’ ने 28.35 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार किया, जो अब तक का इसका सबसे बड़ा सिंगल डे कलेक्शन है. इसके बाद सोमवार को वर्किंग डे होने की वजह से कमाई में थोड़ी गिरावट आई और फिल्म ने 14.30 करोड़ रुपये कमाए. मंगलवार को भी फिल्म ने 12.75 करोड़ का दमदार बिजनेस किया. हालांक, बुधवार को कलेक्शन थोड़ा नीचे आया, लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने आसानी से 100 करोड़ क्लब में एंट्री मार ली. ट्रेड एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में फिल्म और बड़े रिकॉर्ड बना सकती है.
दूसरी ओर आयुष्मान खुराना, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म ‘पति पत्नी और वो दो’ बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रही है. फिल्म को दर्शकों का खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा और थिएरों में इसकी पकड़ लगातार कमजोर होती दिख रही है. रिलीज के पहले दिन से ही फिल्म की कमाई धीमी रही है. सैकनिल्क की अर्ली रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार को फिल्म ने करीब 2.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया. वहीं ओपनिंग डे पर इसने 4 करोड़ रुपये कमाए थे. दूसरे दिन फिल्म की कमाई 5.75 करोड़ और तीसरे दिन 7.75 करोड़ रुपये रही थी.
तीसरे दिन के बाद फिल्म की कमाई लगातार नीचे आती चली गई. चौथे दिन फिल्म ने 3.25 करोड़ और पांचवें दिन 3.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया. अब तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 27 करोड़ रुपये पहुंच चुका है, जबकि ग्रॉस कलेक्शन 32.07 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. विदेशों में भी फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है. ओवरसीज मार्केट में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 5.35 करोड़ रुपये हुआ है. दुनियाभर में फिल्म की कुल कमाई 37.42 करोड़ रुपये तक पहुंची है. इस फिल्म को मुदस्सर अजीज ने लिखा और डायरेक्ट किया है.
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