Advertisement
trendingNow13117547
Hindi Newsबॉलीवुड‘धुरंधर’ का वो 2-3 मिनट का सीन, जिसे शूट करने के बाद फूट-फूटकर रोए अक्षय-अर्जुन, अंदर तक हिल गई थी पूरी टीम

‘धुरंधर’ का वो 2-3 मिनट का सीन, जिसे शूट करने के बाद फूट-फूटकर रोए अक्षय-अर्जुन, अंदर तक हिल गई थी पूरी टीम

Dhurandhar: ‘धुरंधर’ 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, जिसने पूरी दुनिया में 1300 करोड़ की कमाई की थी. अब इसका दूसरा पार्ट 19 मार्च को रिलीज होने वाला है. इसी बीच फिल्म में नजर आए आर माधवन का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने 2-3 मिनट के सीन के बारे में बताया, जिसको शूट करने के बाद अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल का ब्रेक डाउन हो गया था.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 21, 2026, 12:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dhurandhar 26/11 Scene
Dhurandhar 26/11 Scene

Dhurandhar 26/11 Scene: रणवीर सिंह, आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और सारा अर्जुन की फिल्म ‘धुरंधर’ पिछले साल 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया था और कई रिकॉर्ड तोड़ दिए. फिल्म ने पूरी दुनिया में 1300 करोड़ की धमाकेदार कमाई की थी. इस फिल्म ने दर्शकों के दिल पर गहरी छाप छोड़ी थी, जो अभी भी जहन में ताजा हैं. 

इस फिल्म में कई ऐसे सीन थे, जिन्होंने लोगों को अंदर तक झकझोक दिया था. सिर्फ दर्शकों को ही नहीं, बल्कि खुद कलाकार भी उस सीन को शूट करने के बाद अंदर तक हिल गए थे. फिल्म में 26/11 मुंबई आतंकी हमले की रात को दोबारा पर्दे पर उतारा गया. उस रात की असली ऑडियो रिकॉर्डिंग को भी फिल्म में शामिल किया गया, जिसने थिएटर में बैठे दर्शकों को झकझोर दिया. अपने हालिया इंटरव्यू में आर माधवन ने बताया कि इस सीन को लेकर बड़ा खुलासा किया.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh)

Add Zee News as a Preferred Source

26/11 सीन पर फूट-फूटकर रोए अक्षय-अर्जुन

उन्होंने इस सीन की शूटिंग दौरान अपना इमोशनल एक्सपीरियंस शेयर किया. माधवन ने बताया कि अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल ने फिल्म में पाकिस्तानी किरदार निभाए थे. एक सीन में उनके किरदार हमले का जश्न मनाते नजर आते हैं. शूटिंग के दौरान वे सिर्फ अपने रोल निभा रहे थे, लेकिन सीन खत्म होते ही दोनों खुद को संभाल नहीं पाए. माहौल इतना भारी हो गया था कि वे फूट-फूटकर रो पड़े. उस पल ने पूरी टीम को अंदर तक हिला दिया था. 

अभी तक नहीं देखी ये 9 एपिसोड वाली धांसू सीरीज? जिसके आगे चाय कम पानी हैं अच्छी-अच्छी सुपरहीरो वाली फिल्में, 4 साल से OTT पर जमा रखा कब्जा

अब फैंस को ‘धुरंधर 2’ का है इंतजार 

माधवन ने कहा, ‘उस सीन के बाद वे पूरी तरह टूट गए थे. वे बेकाबू होकर रोने लगे. ये उनके लिए सिर्फ एक्टिंग नहीं थी. उन्होंने ऐसे दौर को करीब से देखा है. असली घटनाओं की यादें ताजा हो गईं’. उन्होंने माना कि उसी समय उन्हें एहसास हुआ कि ये फिल्म साधारण नहीं, बल्कि बेहद खास है और दिल से बनाई गई है. अब टीम ‘धुरंधर 2’ (Dhurandhar 2) की रिलीज का इंतजार कर रही है. इस स्पाई थ्रिलर से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं. 

‘टॉक्सिक’ से टकराएगी ‘धुरंधर 2’

कहानी रणवीर सिंह के किरदार हमजा अली मझारी के इर्द-गिर्द घूमेगी, जो एक अंडरकवर भारतीय एजेंट है. रहमान डकैत की मौत के बाद वे लयारी का किंग बन जाता है. इस बार फिल्म में ‘बड़े साब’ की असली पहचान भी सामने आएगी. ‘धुरंधर 2’ 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और हिंदी के साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में भी आएगी. इसका मुकाबला यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ से होगा. 2026 की इन दोनों बड़ी फिल्मों का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

DhurandharRanveer SinghAditya Dhar

Trending news

ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध राष्ट्र हो सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं: अन्नु कपूर
Hindu Rashtra
ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध राष्ट्र हो सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं: अन्नु कपूर
जिस फॉर्मूले से BJP ने कई राज्यों में सरकार बनाई, उसी हथियार से कांग्रेस ने दी चोट
congress
जिस फॉर्मूले से BJP ने कई राज्यों में सरकार बनाई, उसी हथियार से कांग्रेस ने दी चोट
भारत में दान के मामले में एक से बढ़कर एक 'कर्ण', दे डाले साल भर में 54 हजार करोड़
How India Gives Report
भारत में दान के मामले में एक से बढ़कर एक 'कर्ण', दे डाले साल भर में 54 हजार करोड़
लाइन लगाकर BJP में शामिल होने वाले कांग्रेस नेता, शाह से मुलाकात के बाद बोरा का दावा
Assam elections
लाइन लगाकर BJP में शामिल होने वाले कांग्रेस नेता, शाह से मुलाकात के बाद बोरा का दावा
'मेरे नाम से नाइजीरिया में बनाई गई फर्जी साइट्स..',CJI ने जताई साइबर क्राइम पर चिंता
CJI Surya Kant
'मेरे नाम से नाइजीरिया में बनाई गई फर्जी साइट्स..',CJI ने जताई साइबर क्राइम पर चिंता
1 अप्रैल से हाईवे पर बंद होगी ये सुविधा, FASTag-UPI बनेंगे सहारा; नोट कर लें डिटेल
FASTag
1 अप्रैल से हाईवे पर बंद होगी ये सुविधा, FASTag-UPI बनेंगे सहारा; नोट कर लें डिटेल
सत्ता की चाहत नहीं, हिंदुओं को एकजुट करने पर है फोकस....RSS चीफ ने बताया मकसद
RSS chief Mohan Bhagwat
सत्ता की चाहत नहीं, हिंदुओं को एकजुट करने पर है फोकस....RSS चीफ ने बताया मकसद
कैसे बना था पूरा प्लान? AI समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी
India AI Impact Summit
कैसे बना था पूरा प्लान? AI समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
India-US trade deal
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
DNA
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?