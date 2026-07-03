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‘RRR’ के गढ़ में रणवीर सिंह की दहाड़! क्या जापानी बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच पाएगी 1350 करोड़ी ‘धुरंधर’?

Dhurandhar Japan Release: रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर स्पाई-थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ अब 10 जुलाई को जापान के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. भारत में धमाल मचाने के बाद अब इस फिल्म के सामने जापानी बॉक्स ऑफिस पर एसएस राजामौली की ‘RRR’ का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने की बड़ी चुनौती है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 03, 2026, 07:11 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 07:28 AM IST
‘RRR’ के गढ़ में रणवीर सिंह की दहाड़! क्या जापानी बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच पाएगी 1350 करोड़ी ‘धुरंधर’?
Image Credit: Ranveer Singh Dhurandhar Japan ReleaseSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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