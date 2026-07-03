/‘RRR’ के गढ़ में रणवीर सिंह की दहाड़! क्या जापानी बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच पाएगी 1350 करोड़ी ‘धुरंधर’?

Dhurandhar Japan Release: रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर स्पाई-थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ ने भारत के बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी. अब ये फिल्म जापान के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. पिछले कुछ सालों में जापान में भारतीय फिल्मों को लेकर ऑडियंस का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ा है. ये फिल्म 10 जुलाई 2026 को जापान के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, जिसे लेकर वहां के ऑडियंस काफी एक्साइटेड है. हालांकि, फिल्म के सामने सबसे बड़ी चुनौती एसएस राजामौली की फिल्म ‘RRR’ का रिकॉर्ड तोड़ना है.
पहले के समय में जापान के अंदर भारतीय फिल्मों का बाजार बहुत छोटा माना जाता था. लेकिन पिछले कुछ सालों में वहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका है. खास तौर पर ‘RRR’ ने जापान में जो कामयाबी हासिल की, उसने भारतीय सिनेमा के लिए एक नया रास्ता खोल दिया. वहां के लोगों ने उस फिल्म को सिर्फ एक विदेशी फिल्म नहीं माना, बल्कि एक बड़े एक्सपीरियंस की तरह देखा. यही वजह थी कि वो फिल्म महीनों तक सिनेमाघरों में टिकी रही. अब जब भी कोई बड़ी भारतीय फिल्म वहां रिलीज होती है, तो उसकी तुलना सीधे ‘RRR’ से की जाती है जैसे ‘धुरंधर’ की.
फिल्म ‘धुरंधर’ की सबसे बड़ी यूएसपी इसका कमाल का एक्शन और इंटरनेशनल लेवल का लुक है. बताया जाता है कि जापानी ऑडियंस को जासूसी, सस्पेंस और बड़े लेवल की एक्शन कहानियां बहुत पसंद आती हैं. वहां इस तरह की फिल्मों की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है. इस फिल्म का स्क्रीन प्रजेंटेशन और तकनीकी काम काफी ऊंचे दर्जे का है, जो ऑडियंस को एक शानदार एक्सपीरियंस देगा. अगर वहां के लोगों को इस फिल्म की कहानी और इसके किरदार पसंद आ गए, तो माउथ पब्लिसिटी के दम पर ये फिल्म जापान में बहुत लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकती है.
इस फिल्म में रणवीर सिंह का होना भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है. पिछले कुछ सालों में उन्होंने सिर्फ एक एनर्जेटिक स्टार के तौर पर ही नहीं, बल्कि सीरियस रोल करने वाले एक्टर के तौर पर भी अपनी एक अलग और दमदार पहचान बनाई है. ‘धुरंधर’ में उनका सीरियस और एक्शन अवतार लोगों को बहुत पसंद आया. जापान में भी बड़े और दमदार किरदारों को काफी पसंद किया जाता है. अगर रणवीर सिंह अपने रोल से वहां की ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब रहे, तो फिल्म को बहुत फायदा होगा. इंटरनेशनल मार्केट में हीरो की स्क्रीन प्रेजेंस काफी मायने रखती है.
हालांकि, ‘बाहुबली’ डायरेक्ट एस एक राजामौली की ‘RRR’ के 139 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ना बिल्कुल भी आसान काम नहीं होने वाला है. राजामौली की ये फिल्म जापान में सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी, बल्कि वो वहां के लोगों की संस्कृति का हिस्सा बन गई थी. उस फिल्म के किरदारों, गानों और इमोशनल कहानी ने दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बना ली थी. इसी वजह से वो महीनों तक थिएटर्स में चलती रही. ‘धुरंधर’ को उस मुकाम तक पहुंचने के लिए केवल पहले हफ्ते की अच्छी कमाई की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उसे लंबे समय तक जापानी ऑडियंस का दिल जीतना होगा.
एक खास बात ये भी है कि ‘धुरंधर’ एक स्पाई और एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जबकि ‘RRR’ इतिहास की पृष्ठभूमि पर बनी एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी. इन दोनों फिल्मों की कहानी और इनका जॉनर एक-दूसरे से पूरी तरह अलग है. इसलिए ‘धुरंधर’ की बंपर सक्सेस का रास्ता भी अलग होने वाला है. इस फिल्म को अपनी तेज रफ्तार कहानी, रोमांचक मिशन और ग्लोबल लुक के दम पर ऑडियंस को खुद से जोड़ना होगा. अच्छी बात ये है कि जापान की ऑडियंस हर तरह के नए कंटेंट को देखना पसंद करते हैं, जिससे फिल्म को फायदा मिल सकता है और ये अच्छी कमाई कर सकती है.
जापान की सबसे खास बात ये है कि वहां की सिनेमाई मार्केट में सिर्फ स्टार पावर के दम पर ही फिल्में नहीं चलतीं. वहां की ऑडियंस फिल्म की कहानी, उसके दिखाने के तरीके और दोबारा फिल्म देखने की इच्छा को ज्यादा तवज्जो देते हैं. ‘RRR’ को कई जापानी ऑडियंस ने सिनेमाघरों में बार-बार देखा था, जिससे उसकी कमाई लगातार बढ़ती चली गई. ‘धुरंधर’ के लिए भी यही तरीका काम आ सकता है. अगर ये फिल्म वहां सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती है और लोग इसे अपने दोस्तों को देखने की सलाह देते हैं, तो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत बड़ा हो सकता है.
अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि रणवीर सिंह की फिल्म जापान में ‘RRR’ का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं. लेकिन ये तो तय है कि फिल्म के पास एक दमदार स्टार, शानदार विजुअल्स और पहले से बनी पहचान जैसी कई ताकतवर चीजें मौजूद हैं. जापान में इसकी रिलीज रणवीर सिंह के करियर का एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हो सकती है. अगर वहां की ऑडियंस ने फिल्म को वही प्यार दिया जो भारत में मिला था, तो कमाई का नया इतिहास बन सकता है. अब 10 जुलाई के बाद ही सब साफ हो पाएगा. बता दें, इस फिल्म ने दुनियाभर में 1350 करोड़ की कमाई की थी.