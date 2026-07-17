'बंटवारा 1947' के लिए मेकर्स का बड़ा दांव, रिलीज से पहले 12 शहरों में होगा मेगा प्रमोशन; सनी देओल का होगा बॉक्स ऑफिस पर महाक्लैश

Sunny Deol Batwara 1947 Promotional Tour: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की साल 2026 में आने वाली फिल्म 'बंटवारा 1947' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज है. फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. एक्टर आमिर खान ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है और राजकुमार संतोषी ने इसे डायरेक्ट किया है. फिल्म को रिलीज होने में अब एक महीने का ही समय बचा है. ऐसे में प्रमोशन के लिए मेकर्स ने काफी तगड़ी प्लानिंग की है.
सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' के लिए मेकर्स ने न केवल प्रमोशनल कैंपेन के तहत 12 शहरों का टूर करने की योजना बनाई है, बल्कि माना जा रहा है कि फिल्म की कास्ट और टीम अलग-अलग शहरों का दौरा करेगी और ऑडियंस से मिलकर इस फिल्म के बारे में बताएगी, जिससे फिल्म को जबरदस्त फायदा हो सकता है. बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म की टीम इस कैंपेन के तहत दर्शकों को फिल्म और उसकी कहानी से रूबरू करवाएगी.
14 अगस्त को रिलीज होने वाली फिल्म 'बंटवारा 1947' में सनी देओल के अपोजिट एक्ट्रेस प्रीति जिंटा नजर आएंगी. सनी देओल के बेटे करण देओल, एक्टर अली फजल और अभिमन्यु सिंह जैसे सितारे भी इस फिल्म में नजर आएंगे. इस फिल्म को लेकर दर्शकों में लंबे समय से काफी क्रेज बना हुआ है और इस प्लानिंग के जरिए मेकर्स दर्शकों की एक्साइटमेंट को और बढ़ाने की तैयारी में हैं. अब देखना यह होगा कि रिलीज के बाद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा कमाल दिखाती है.
बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' का तगड़ा क्लैश इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' से होने वाला है. इमरान की फिल्म 'आवारापन 2' भी 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. साल 2007 में आई फिल्म 'आवारापन' का सीक्वल 'आवारापन 2' है. इस फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों ने काफी पसंद किया था, जिसके बाद फिल्म को लेकर उनका एक्साइटमेंट और बढ़ गया है. इसमें इमरान हाशमी के अपोजिट दिशा पाटनी नजर आने वाली हैं. वहीं, सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' में नजर आने वाली शबाना आजमी इमरान की फिल्म 'आवारापन 2' का भी हिस्सा हैं. ऐसे में शबाना आजमी की दोनों फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त टक्कर होने वाली है.