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'बंटवारा 1947' के लिए मेकर्स का बड़ा दांव, रिलीज से पहले 12 शहरों में होगा मेगा प्रमोशन; सनी देओल का होगा बॉक्स ऑफिस पर महाक्लैश

Batwara 1947 Promotional Tour: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की अपकमिंग फिल्म 'बंटवारा 1947' के प्रमोशन के लिए मेकर्स ने बड़ी प्लानिंग कर ली है. फिल्म की टीम 12 शहरों का टूर करने वाली है. स्टारकास्ट अलग-अलग शहरों में जाकर इस फिल्म का दमदार प्रमोशन करेगी. रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का तगड़ा क्लैश होगा.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 17, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:07 AM IST
'बंटवारा 1947' के लिए मेकर्स का बड़ा दांव, रिलीज से पहले 12 शहरों में होगा मेगा प्रमोशन; सनी देओल का होगा बॉक्स ऑफिस पर महाक्लैश

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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