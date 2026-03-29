14 साल पुरानी फिल्म के सीक्वल में नजर आएंगी कृति सेनन, दिखेगा हसीना का अब तक का सबसे ग्लैमरस अंदाज, शाहिद-रश्मिका संग मचाएंगी धमाल

Blockbuster Film Sequel: साल 2012 में आई फिल्म 'कॉकटेल' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. इसमें सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी जैसे सितारे नजर आए थे. अब जल्द ही इसका सीक्वल आने वाला है, जिसमें शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना एक साथ नजर आने वाले हैं.
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Kriti Sanon Next Movie: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की तिकड़ी जल्द ही अपकमिंग फिल्म 'कॉकटेल 2' में नजर आने वाली है. इस वक्त यह फिल्म काफी चर्चा में बनी हुई है. यह फिल्म साल 2012 में आई 'कॉकटेल' का सीक्वल है. हाल ही में इस फिल्म के बारे में एक्ट्रेस कृति सेनन ने बात की है. उन्होंने बताया कि फिल्म में जिस तरह का किरदार वह निभा रही हैं, वैसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया. एक्ट्रेस का कहना है कि ऑडियंस ने उन्हें ऐसे अवतार में पहले कभी नहीं देखा होगा. इस फिल्म के किरदार को कृति ने अपने करियर का सबसे 'हॉट' किरदार बताया है.
हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कृति सेनन ने एक न्यूज पोर्टल को बताया कि फिल्म में उन्हें बेहद अलग किरदार मिला है. इसके लिए निर्देशक होमी अदजानिया की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि विजुअल को लेकर उनकी समझ बहुत मजबूत है. डायरेक्टर ने उनके अंदर के 'कूल साइड' को बाहर निकाला है, जिसके बारे में वह पहले से अनजान थीं.
एक्ट्रेस ने बताया, 'कॉकटेल 2' में उनका कैरेक्टर पिछली तमाम फिल्मों में निभाए गए किरदारों से काफी अलग है. इस कैरेक्टर का स्टाइल और एटीट्यूड दोनों ही अलग हैं. इस किरदार को यूनिक और स्पेशल बताते हुए कृति ने कहा कि इसने उन्हें ग्लैमर और तेज-तर्रार शख्सियत वाले किरदार के साथ एक्सपेरिमेंट करने का मौका दिया है.
वहीं, फिल्म 'तेरे इश्क में' की बात करते हुए कृति ने बताया कि उसमें उन्होंने एक इमोशनल और इंटेंस किरदार निभाया था. इसका निर्देशन आनंद एल राय ने किया था. 'तेरे इश्क में' करने के बाद मैंने फैसला किया कि यह प्रोजेक्ट बहुत थकाने वाला था, जिसकी वजह से उन्हें कुछ हल्का और ज्यादा मजेदार काम करने की जरूरत महसूस हुई. अगर अपकमिंग फिल्म 'कॉकटेल 2' की बात करें तो यह पर्दे पर 19 जून 2026 को दस्तक दे सकती है. फिल्म का टीजर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के साथ सिनेमाघरों में दिखाया गया था. हालांकि, फिल्म का कोई भी टीजर अब तक यूट्यूब या सोशल मीडिया पर सामने नहीं आया है.
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