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14 साल बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा है फैजल खान! नवाजुद्दीन सिद्दीकी के इस किरदार ने रचा एक्टिंग का इतिहास, आज भी बरकरार है क्रेज

14 years of gangs of Wasseypur 2: 'गैंग्स ऑफ वासेपुर 2' को रिलीजहुए 14 साल हो गए हैं, लेकिन एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का फैजन खान आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है. इस किरदार ने न सिर्फ नवाजुद्दीन को एक अलग पहचान दिलाई, बल्कि उनकी एक्टिंग की खास मिसाल भी कायम कर दी.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 07, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 06:50 PM IST
14 साल बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा है फैजल खान! नवाजुद्दीन सिद्दीकी के इस किरदार ने रचा एक्टिंग का इतिहास, आज भी बरकरार है क्रेज

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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