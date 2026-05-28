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कौन है 'कर्तव्य' का वो मोस्ट पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट, ज‍िसने ऐश्वर्या से लेकर आलिया तक को पछाड़ा; IMDb पर बना नंबर 1

Yudhvir Ahlawat IMDb Ranking: IMDb इंडिया ने लेटेस्ट टॉप 30 जारी किए, तो एक सरप्राइज नाम टॉप पर था. लिस्ट में टॉप पर एक चाइल्ड एक्टर है, जिसने ऐश्वर्या राय, CM थलपति विजय और मोहनलाल जैसे सुपरस्टार्स को पीछे छोड़ दिया.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 28, 2026, 10:10 PM IST
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कौन है 'कर्तव्य' का वो मोस्ट पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट, ज‍िसने ऐश्वर्या से लेकर आलिया तक को पछाड़ा; IMDb पर बना नंबर 1

Yudhvir Ahlawat IMDb Ranking: IMDb लगभग हर हफ्ते 'पॉपुलर इंडियन सेलिब्रिटी'की लिस्ट जारी करता है. इस हफ्ते की लिस्ट में एक 14 साल के एक्टर ने पहला नंबर मिला है. इस चाइल्ड आर्टिस्ट ने आलिया भट्ट, रणवीर सिंह जैसे दिग्गज कलाकारों को भी पीछे कर दिया है. आइए जानते हैं कौन है वो एक्टर....

इस चाइल्ड एक्टर का नाम है, युधवीर अहलावत. हाल ही में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स फिल्म 'कर्तव्य' से उन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. फिल्म में उनकी दमदार एक्टिंग को दर्शकों और फिल्म क्रिटिक्स से शानदार प्रतिक्रिया मिली. वहीं, अब इस हफ्ते आईएमडीबी इंडिया की पॉपुलैरिटी लिस्ट में युधवीर नंबर 1 पर पहुंच गए हैं.

कैसी है फिल्म की कहानी?

हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सैफ अली खान की फिल्म 'कर्तव्य' में युधवीर लीड रोल में नजर आए. फिल्म की कहानी एक 14 साल के लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक खतरनाक अपराध और सुपारी किलिंग के मामले में फंस जाता है. इस लड़के का किरदार युधवीर ने निभाया है. वहीं सैफ अली खान एक पुलिस अधिकारी के रोल में दिखाई देते हैं, जो उसे बचाने की कोशिश करता है. ये फिल्म 15 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. रिलीज के बाद से ही दर्शकों ने युधवीर की एक्टिंग की जमकर तारीफ की. सैफ अली खान स्टारर इस फिल्म में युद्धवीर की एक्टिंग के सामने खुद सैफ फीके लगने लगे. युद्धवीर की नेचुरल एक्टिंग और इमोशनल सीन्स ने लोगों को दिलों को छू लिया.

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इन सितारों को छोड़ा पीछे

फिल्म की सफलता के बाद युधवीर अब IMDb India की नई रैंकिंग में सबसे ऊपर पहुंच गए हैं. ये लिस्ट दुनियाभर के सेलिब्रिटी के बारे में बताया है, जिसे लोग सबसे ज्यादा देखते हैं. IMDb के मुताबिक, हर महीने करीब 25 करोड़ लोग इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. इस बार ऐश्वर्या राय बच्चन अपने कान्स फिल्म फेस्टिवल लुक्स की वजह से चर्चा में थीं और एक्टर विजय अपनी राजनीतिक खबरों को लेकर बने हुए थे. इसके बावजूद युधवीर अहलावत ने नंबर 1 की पोजिशन हासिल कर ली हैं.

युधवीर का करियर

बता दें कि युधवीर अहलावत हरियाणा से हैं और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2019 में फिल्म 'सांढ की आंख' से की थी. इसके बाद वो 'लव हॉस्टल' और वेब सीरीज 'Co-Ed' जैसे प्रोजेक्ट्स में भी नजर आए. हालांकि उन्हें असली पहचान 'कर्तव्य' से मिली है. आज सोशल मीडिया पर लोग उनकी मेहनत और एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं. 

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About the Author
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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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