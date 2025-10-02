Advertisement
trendingNow12944430
Hindi Newsबॉलीवुड

14 साल पुराने दो गानों से छन्नूलाल मिश्र ने पूरी फिल्म में डाल दी थी जान, आज भी हैं लोगों के फेवरेट

91 साल की उम्र में Pandit Chhannulal Mishra का निधन हो गया है. त्योहारों से पहली आई इस बुरी खबर से संगीत की दुनिया में शोक की लहर है. हर कोई इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है.लेकिन, क्या आपको पता है इन्होंने बॉलीवुड फिल्म में दो सुपरहिट गाने गाए थे.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 02, 2025, 08:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पंडित छन्नूलाल मिश्र
पंडित छन्नूलाल मिश्र

Pandit Chhannulal Mishra Death: अक्टूबर का महीना शुरू होते ही संगीत की दुनिया से बुरी खबर है. उपशास्त्रीय गायक पद्मिविभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन हो गया है. इन्होंने गुरुवार सुबह साढ़े चार बजे के आसपास आखिरी सांस ली.इस खबर से संगीत की दुनिया में शोक की लहर है. हर कोई इस मशहूर हस्ती को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है.वैसे तो इनका सीधा कनेक्शन कभी भी बॉलीवुड से नहीं रहा लेकिन एक फिल्म में इन्होंने दो ऐसे गीत गाए थे जो लोगों को खूब पसंद आए थे.

गाए ये दो गाने

अपने शास्त्रीय गायन से लाखों दिलों में खास जगह बनाने वाले छन्नूलाल मिश्र ने बॉलीवुड में भी अपना योगदान दिया था. साल 2011 में आई प्रकाश झा की फिल्म आरक्षण में 'सांस अलबेली' और 'कौन सी डोर' जैसे गानों को अपनी आवाज दी थी. ये दो गाने काफी मशहूर हुए थे और लोग इसे आज भी गुनगुनाते हैं. इसके अलावा इन्होंने साल 2020 में 'वैष्णव जन तो तेहि कहिए' एल्बम के लिए अपनी आवाज दी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

सोहर हुए फेमस

पंडित छन्नूनलाल मिश्र ने बनारस घराने की चैती और कजरी जैसी पारंपरिक शैलियों में गायन किया जो सोहर के समान उत्सव गीत है. ऐसे में कुछ सोहर काफी मशहूर हुए थे जिसे आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं. ये सोहर हैं- 'सखी सब गावेली' और 'मोरे पिछवरवा'. काशी की मिट्टी से जुड़े छन्नूलाल ने ठुमरी, पुरब अंग शैली के गंभीर, भावपूर्ण और अनूठी आवाज में अमर कर दिया.

वापस लौट रहे 90s के वो खूंखार विलेन, एक बार फिर थरथराएंगे सिनेमाघर-OTT, शेयर किए नई फिल्म के पोस्टर, फैंस की एक्साइटमेंट

2021 में बेटी और पत्नी की मौत

छन्नूलाल ने साल 2021 में वाइफ माणिक रानी मिश्र और बेटी संगीत को कोरोन की वजह से खो दिया था. वहीं, छन्नूलाल की बात करें तो वो बीते काफी वक्त से सेहत से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे. बावजूद इसके नो संगीत साधना से कनेक्टेड रहे. मिर्जापुर में उनकी देखभाल के लिए डॉक्टरों की टीम तैनात थी.यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में लोकसाभ चुनाव में वाराणसी में उन्हें अपना प्रस्तावक बनाया था.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Pandit Chhannulal Mishra

Trending news

Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Gandhi Jayanti
Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Dussehra 2025 Live Updates: RSS प्रमुख मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजन, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद
Dussehra 2025 date and time
Dussehra 2025 Live Updates: RSS प्रमुख मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजन, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
DNA
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
illegal intruders
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
DNA
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
DNA Analysis
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
DNA Analysis
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
New York News
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
rss
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
;