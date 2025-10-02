14 साल पुराने दो गानों से छन्नूलाल मिश्र ने पूरी फिल्म में डाल दी थी जान, आज भी हैं लोगों के फेवरेट

Pandit Chhannulal Mishra Death: अक्टूबर का महीना शुरू होते ही संगीत की दुनिया से बुरी खबर है. उपशास्त्रीय गायक पद्मिविभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन हो गया है. इन्होंने गुरुवार सुबह साढ़े चार बजे के आसपास आखिरी सांस ली.इस खबर से संगीत की दुनिया में शोक की लहर है. हर कोई इस मशहूर हस्ती को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है.वैसे तो इनका सीधा कनेक्शन कभी भी बॉलीवुड से नहीं रहा लेकिन एक फिल्म में इन्होंने दो ऐसे गीत गाए थे जो लोगों को खूब पसंद आए थे.

गाए ये दो गाने

अपने शास्त्रीय गायन से लाखों दिलों में खास जगह बनाने वाले छन्नूलाल मिश्र ने बॉलीवुड में भी अपना योगदान दिया था. साल 2011 में आई प्रकाश झा की फिल्म आरक्षण में 'सांस अलबेली' और 'कौन सी डोर' जैसे गानों को अपनी आवाज दी थी. ये दो गाने काफी मशहूर हुए थे और लोग इसे आज भी गुनगुनाते हैं. इसके अलावा इन्होंने साल 2020 में 'वैष्णव जन तो तेहि कहिए' एल्बम के लिए अपनी आवाज दी थी.

सोहर हुए फेमस

पंडित छन्नूनलाल मिश्र ने बनारस घराने की चैती और कजरी जैसी पारंपरिक शैलियों में गायन किया जो सोहर के समान उत्सव गीत है. ऐसे में कुछ सोहर काफी मशहूर हुए थे जिसे आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं. ये सोहर हैं- 'सखी सब गावेली' और 'मोरे पिछवरवा'. काशी की मिट्टी से जुड़े छन्नूलाल ने ठुमरी, पुरब अंग शैली के गंभीर, भावपूर्ण और अनूठी आवाज में अमर कर दिया.

2021 में बेटी और पत्नी की मौत

छन्नूलाल ने साल 2021 में वाइफ माणिक रानी मिश्र और बेटी संगीत को कोरोन की वजह से खो दिया था. वहीं, छन्नूलाल की बात करें तो वो बीते काफी वक्त से सेहत से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे. बावजूद इसके नो संगीत साधना से कनेक्टेड रहे. मिर्जापुर में उनकी देखभाल के लिए डॉक्टरों की टीम तैनात थी.यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में लोकसाभ चुनाव में वाराणसी में उन्हें अपना प्रस्तावक बनाया था.