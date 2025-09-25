कई सुपरहिट गानों की मल्लिका, जीता नेशनल अवॉर्ड, खोला सक्सेस का राज, बोलीं- ‘कामयाबी का शॉर्टकट...’

National Award Winner Shilpa Rao: हम यहां नेशनल अवॉर्ड विजेता और 'तोसे नैना लागे', 'बेशरम रंग', 'खुदा जाने', 'घुंघरू' और 'बुल्लेया' जैसे हिट गानों को अपनी आवाज से सजाने वाली प्लेबैक सिंगर शिल्पा राव की बात कर रहे हैं. जो बुधवार को अपने शहर जमशेदपुर पहुंचीं. इस मौके पर एक मीडिया हाउस ने उनके सम्मान में इवेंट रखा. शिल्पा को हाल ही में फिल्म 'जवान' के सुपरहिट गाने 'चलेया' के लिए बेस्ट फीमल प्लेबैक सिंगप के लिए नेशनल अवॉर्ड अपने नाम किया.

इस सम्मान को पाकर वे बेहद खुश नजर आईं. उन्होंने कहा कि सक्सेस एक-दो प्रोजेक्ट करने से नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए हर दिन मेहनत करनी पड़ती है. शिल्पा ने इस मौके पर अपने परिवार, दोस्तों, स्कूल और मीडिया का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि ये सब उनका मजबूत सपोर्ट सिस्टम है, जिसकी वजह से उनका सिंगर बनने का सपना पूरा हुआ. शिल्पा ने बताया कि किसी भी गाने के हिट होने के लिए तीन बातें जरूरी हैं अच्छी तैयारी, बेहतरीन बोल और सही तरीके से उसे पेश करना.

'चलेया' गाने के लिए मिला नेशनल अवॉर्ड

उनका मानना है कि विवाद से कोई गाना सफल नहीं हो सकता. 'चलेया' गाने की टीम की तारीफ करते हुए शिल्पा ने कहा कि संगीतकार विशाल-शेखर, निर्देशक सिद्धार्थ आनंद, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और यशराज फिल्म्स सभी ने मिलकर शानदार काम किया. उन्होंने खुशी जताई कि ये गाना लोगों के दिल को छू पाया. तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे तकनीक को नेगेटिव नजरिए से नहीं देखतीं, क्योंकि ये काम आसान बना सकती है.

शिल्पा राव ने बताया सक्सेस का राज

हालांकि, शिल्पा ने ये भी कहा कि इंसानों को बदलने का सवाल अलग है. उनका मानना है कि तकनीक का इस्तेमाल संतुलित तरीके से होना चाहिए. जब उनसे पूछा गया कि क्या वे यंग टैलेंट को इंस्पायर करना चाहेंगी? तो शिल्पा ने कहा कि वे किसी को सिंगिंग सिखाने की टिप्स नहीं दे सकतीं, लेकिन अच्छा सिंगर बनने में जरूर मदद कर सकती हैं. उन्होंने कहा कि वे वही गाना गाती हैं जो उनकी आवाज की रेंज में फिट बैठता है. शिल्पा ने अपने करियर की एक खास याद भी सभी के साथ शेयर की.

शेयर किया पुराना यादगार किस्सा

उन्होंने बताया कि जब उन्हें फिल्म 'बचना ऐ हसीनों' का गाना 'खुदा जाने' गाने का मौका मिला, तो वे शुरुआत में थोड़ी हिचकिचाईं. ये गाना उनकी आवाज के लिए मुश्किल था और वे निश्चित नहीं थीं कि इसे कर पाएंगी या नहीं. लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर विशाल-शेखर और डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने उन पर भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि टीम के विश्वास की वजह से ही उन्होंने 'खुदा जाने' गाया और ये गाना बहुत बड़ा हिट साबित हुआ. शिल्पा का मानना है कि किसी भी कलाकार के लिए विश्वास और मेहनत सबसे बड़ा सहारा होता है.