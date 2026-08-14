144M व्यूज वाली ये शॉर्ट फिल्म...17 मिनट में दिखा खतरनाक सस्पेंस, जहां हाउसवाइफ ने रची ऐसी साजिश; उड़ जाएगी रातों की नींद

अगर आपको भी सस्पेंस थ्रिलर फिल्में ज्यादा पसंद हैं, तो हम आपको एक ऐसे ही शॉर्ट फिल्म के बारे में बताएंगे. लगभग 17 मिनट की इस फिल्म का एक-एक सीन सस्पेंस से भरपूर है. इसका क्लाईमैक्स इतना खौफनाक है कि आपके रातों की नींद तक उड़ जाएगी.
अच्छी बात ये हैं कि इसके लिए आपको कोई सब्क्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है. आप आराम से घर बैठे फ्री में देख सकते हैं. सस्पेंस, थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री वाली ये यूट्यूब पर मौजूद है. लगभग 10 साल पहले आई इस थ्रिलर ड्रामा फिल्म की कहानी किसी भूतिया फिल्म से कम नहीं है.
क्या है फिल्म चटनी की कहानी?
फिल्म की कहानी एक ऐसी महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जो बहुत ही सधे हुए अंदाज में अपने पति से नजदीकियां बढ़ा रही अपनी सहेली को बता देती है कि अगर वह उसके पति के और नजदीक गई तो उसका हाल कैसा होगा.YouTube पर फ्री में मौजूद इस इस फिल्म को अब तक 144 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं.
थ्रिलर ड्रामा के एक-एक सीन में कूट-कूटकर सस्पेंस भरा है. इस ड्रामा थ्रिलर फिल्म की शुरुआत एक पार्टी से होती है जहां दो पति-पत्नी पार्टी में जाते हैं जहां पति पर एक फैमिली फ्रेंड डोरे डालने लगती है. पत्नी दोनों को साथ देख लेती है और अगले दिन उस औरत को घर पर बुला लेती है. उसके घर आते ही उसे ठंडा पिलाया जाता है और पकोड़े के साथ चटनी परोसी जाती है जो काफी टेस्टी होती है. जब फैमिली फ्रेंड उस चटनी की रेसिपी पूछती है तो पत्नी कहती है कि उसने घर में उगाई गई चीजों से ये चटनी बनाई है ना कि बाहर से खरीदी गई चीजों से. पकोड़े और चटनी के साथ पत्नी, फैमिली फ्रेंड को एक कहानी सुनाती है जो आपको भी उस फ्लो से बांधे रखती है.
एक कहानी के अंदर के कहानी ज्यादा सस्पेंस भरी लगती है. कहानी के आखिर में जब पता चलता है कि घर में इतनी सारी चीजें कैसे उगाई ज रही हैं तो फैमिली फ्रेंड के होश उड़ जाते हैं. शॉर्ट फिल्म का क्लाइमैक्स हैरान करने वाला है.शॉर्ट फिल्म में टिस्का चोपड़ा, आदिल हुसैन, रसिका दुग्गल के अलावा सुमित गुलाटी, आकाश भारद्वाज और देवेश रंजन जैसे कलाकार अहम भूमिका में हैं. साल 2017 में फिल्म ने फिल्मफेयर शॉर्ट फिल्म अवॉर्ड्स में बेस्ट शॉर्ट फिल्म (फिक्शन) जीता. दर्शकों ने एक्टिंग, स्क्रिप्ट और डायरेक्शन की तारीफ की.
यह फिल्म महिलाओं की सशक्तिकरण और डार्क थीम्स के लिए पसंद की गई. कुल मिलाकर, यह एक यादगार शॉर्ट फिल्म है जो देखने लायक है. फिल्म 'चटनी' एक शॉर्ट फिल्म है लेकिन यूट्यूब पर मिले व्यूज से यह सफल मानी जाती है. इसे आप फ्री में देख सकते हैं. शॉर्ट फिल्म को YouTube पर अब तक 144 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. इसे IMDb पर 7.7 की रेटिंग मिली हुई है. इस फिल्म को ज्योति कपूर दास ने डायरेक्ट किया है और यह 16 नवंबर 2016 में रिलीज हुई थी.