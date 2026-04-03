गुपचुप अपनी ही 1466 करोड़ी फिल्म देखने पहुंचा ये सुपरस्टार, बगल में बैठे दर्शकों को कानों-कान नहीं हुई खबर, फिर हुआ कुछ ऐसा...

R Madhavan Watch Dhurandhar 2: फिल्म ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है और दर्शकों के बीच इसका जबरदस्त क्रेज बना हुआ है. इसी बीच फिल्म में सबसे अहम किरदार निभाने वाले आर माधवन का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला. फिल्म में माधवन अजय सान्याल के किरदार में नजर आ रहे हैं. वे हाल ही में खुद अपनी फिल्म देखने थिएटर पहुंचे और आम दर्शक की तरह बैठकर फिल्म देखी और लोगों का रिएक्शन देखते रहे.

उनके इस सिंपल अंदाज ने फैंस का दिल खुश कर दिया. इस खास पल का एक वीडियो एग्जिबिटर अक्षय राठी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया. वीडियो में माधवन आराम से सीट पर बैठे नजर आ रहे हैं और पूरी तरह फिल्म में खोए हुए हैं. वो आसपास बैठे लोगों के रिएक्शन को भी ध्यान से देख रहे थे. वीडियो देखकर ऐसा लग रहा था कि वे खुद भी दर्शकों की तरह फिल्म का मजा ले रहे हैं और हर सीन को फिर से महसूस कर रहे हैं. इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है.

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गुपचुप अपनी फिल्म देखने पहुंचे आर माधवन

अक्षय राठी ने इस वीडियो के साथ एक मजेदार कैप्शन भी लिखा. उन्होंने कहा, ‘ISI कुछ भी प्लान बना ले, बस उन्हें बता दो कि अजय सान्याल की नजर हर समय उन पर है. उन्हें इस तरह देखना काफी मजेदार रहा’. इस लाइन ने फैंस को और ज्यादा एक्साइटेड कर दिया. फिल्म में माधवन का किरदार काफी दमदार है और लोग उसे खूब पसंद कर रहे हैं. फैंस के लिए ये पल इसलिए भी खास है, क्योंकि अक्सर बड़े कलाकार अपनी ही फिल्म को थिएटर में जाकर इस तरह नहीं देखते.

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आर माधवन के अंदाज ने जीता दिल

माधवन का ये अंदाज काफी अलग और जमीन से जुड़ा हुआ लगा. उन्होंने बिना किसी शोर-शराबे के फिल्म देखी और आम लोगों के बीच बैठकर उनके रिएक्शन को महसूस किया. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी उनकी इस सादगी की खूब तारीफ हो रही है. वहीं, अगर फिल्म की कमाई की बात करें तो ‘धुरंधर 2’ लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है. रिलीज के दो हफ्ते पूरे होने के बाद भी फिल्म की रफ्तार कम नहीं हुई है. 14वें दिन फिल्म ने करीब 7 करोड़ रुपये की कमाई की.

1466.47 करोड़ कमा चुकी फिल्म

इसके साथ ही फिल्म का इंटरनेशनल कलेक्शन 365 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है. अगर वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म अब तक 1466.47 करोड़ रुपये कमा चुकी है. इस फिल्म का डायरेक्शन आदित्य धर ने किया है. इसमें रणवीर सिंह ‘हमजा अली माजरी’ के रोल में नजर आ रहे हैं, जो एक अंडरकवर एजेंट है. कहानी में उनका पुराना जीवन भी दिखाया गया है. ये फिल्म 19 मार्च को दुनियाभर में रिलीज हुई थी.