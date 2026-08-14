तिरंगे वाली फोटो हो या Instagram Reel, 15 अगस्त पर इन 6 देशभक्ति गानों का करें इस्तेमाल; हर कोई करेगा पसंद

Independence Day 2026 Reels Hit Songs: अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का दिन हर भारतीय के लिए बेहद खास होता है. आजकल त्योहारों का उत्साह केवल घरों और रिश्तेदारों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी एक बड़ा ट्रेंड बन चुका है. 15 अगस्त जैसे-जैसे करीब आ रहा है, इंस्टाग्राम फीड देशभक्ति से जुड़ी रील्स और तस्वीरों से भरता जा रहा है. लोग तिरंगे के रंगों वाली ड्रेस पहनकर अपनी भावनाएं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यक्त करते हैं और खास अंदाज में दिन को सेलिब्रेट करते हैं.
अगर आप भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले हैं तो आज हम आपको 15 अगस्त के दिन इंस्टाग्राम पर शानदार रील बनाने के लिए बेस्ट गाने बताने जा रहे हैं. अगर इन ट्रेंडिंग गानों पर आप रील बनाएं तो आपकी रील मिनटों में तेजी से वायरल हो जाएगी. हर कोई आपकी रील पर दिल खोलकर लाइक और कमेंट करेगा. आइए ट्रेंडिंग गानों की लिस्ट पर नजर डालते हैं-
सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'योद्धा' का फेमस देशभक्ति गीत 'तिरंगा' इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. हर कोई इस गीत पर ही अपनी रील बना रहा है और ये काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. इसके बोल मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं और गाए बी प्राक ने हैं. इसके फेमस बोल कुछ इस प्रकार है- 'मां' से है 'माटी', 'मां' से है 'माथा' माथे पे माटी सजा के चले, माएं, चलती रहें बे-खौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा आजाद रहे, आबाद रहे तू तारों को चूमे तिरंगा...
15 अगस्त के दिन रील बनाने के लिए 'ऐ मेरे वतन के लोगों' काफी शानदार गाना है. इस गाने को लता मंगेशकर ने आवाज देकर अमर बना दिया है. गाने को सुनते वक्त हर कोई काफी भावुक हो जाता है. इस गाने में देश के वीर जवानों की कुर्बानी और उनके बलिदान को याद किया गया है. ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सब का, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर, वीरों ने है प्राण गंवाए...
साल 1964 में रिलीज हुई फिल्म 'हकीकत' का गाना 'कर चले हम फिदा' हर साल 15 अगस्त पर सोशल मीडिया पर काफी वायरल होता है. यह गाना देश के लिए अपना सबकुछ न्योछावर करने वाले सैनिकों की कहानी बयां करता है. इस गाने को मोहम्मद रफी ने आवाज दी है, जो लोगों के दिलों को छू जाती है. इसके लिरिक्स कुछ इस प्रकार हैं- कर चले हम फिदा, जान-ओ-तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों... सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया...
सनी देओल की फेमस फिल्म 'बॉर्डर' का हिट गाना 'संदेसे आते हैं' पर तो आप 15 अगस्त के दिन जरूर अपनी रील बना सकते हैं. यह गाना देशभक्ति के साथ-साथ सैनिकों और उनके परिवारों की भावनाओं को भी दिखाता है. इसके लिरिक्स कुछ इस प्रकार हैं- संदेसे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना-सूना है...
बॉलीवुड खिलाड़ी की फिल्म 'केसरी' के हिट गाने 'तेरी मिट्टी' पर भी आप 15 अगस्त को रील बना सकते हैं. ये गाना देशभक्ति के सबसे फेमस गानों में शामिल है. इस गाने को बी प्राक ने अपनी आवाज में गाया है, जिसमें बलिदान और मातृभूमि के लिए प्रेम बेहद खूबसूरती से नजर आता है. इसके लिरिक्स कुछ इस प्रकार हैं- तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे, ये केसरी रंग सजाया है...
अगर आप इमोशनल के अलावा कुछ जोश और एनर्जी वाले गाने पर रील या फोटो शेयर करना चाहते हैं तो आप शाहरुख खान की 'चक दे इंडिया' के फेमस गाने 'चक दे इंडिया' पर भी रील बना सकते हैं. यह गाना हर साल काफी फेमस होता है और इस पर सबसे ज्यादा रील बनती है. इस गाने के लिरिक्स कुछ इस प्रकार हैं- कुछ करिए कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए, हो कोई तो चल जिद्द पकड़िए, तू बिदरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद्द पकड़िए....
अगर आप इन गानों पर इस स्वतंत्रता दिवस पर इंस्टाग्राम पर रील बनाएंगे या फोटो पोस्ट करेंगे तो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर ट्रेंड का हिस्सा बन जाएगी और लोगों को भी काफी पसंद आएगी. इन देशभक्ति गानों में से आप कोई भी अपनी पसंद से चुन सकते हैं और 15 अगस्त को शानदार रील बना सकते हैं.