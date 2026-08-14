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तिरंगे वाली फोटो हो या Instagram Reel, 15 अगस्त पर इन 6 देशभक्ति गानों का करें इस्तेमाल; हर कोई करेगा पसंद

15 August Instagram Reels Hit Songs: 15 अगस्त पर अपनी इंस्टाग्राम फोटो और रील्स को खास बनाने के लिए बेस्ट देशभक्ति गानों की तलाश है? तो यहां हम आपके लिए बेस्ट ट्रेंडिंग गाने लेकर आए हैं, जिन पर आप रील्स बना सकते हैं और अपनी फोटो शेयर कर सकते हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 14, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 05:30 PM IST
तिरंगे वाली फोटो हो या Instagram Reel, 15 अगस्त पर इन 6 देशभक्ति गानों का करें इस्तेमाल; हर कोई करेगा पसंद

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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