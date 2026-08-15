Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /मनोरंजन
  • /बॉलीवुड
  • /80वें स्वतंत्र दिवस पर कमाई में बहुत पीछे रह गई सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’, जिससे 4 गुना आगे निकल गई इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’

80वें स्वतंत्र दिवस पर कमाई में बहुत पीछे रह गई सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’, जिससे 4 गुना आगे निकल गई इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’

Awarapan 2 Vs Batwara 1947 Day 1 Collection: 80वें स्वतंत्र दिवस के मौके पर सिनेमाघरों में सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ और इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ आमने-सामने खड़ी हैं. दोनों ही फिल्मों को देखने के लिए टिकट खिड़की पर तगड़ी भिड़ंत देखने को मिली, लेकिन बावजूद इसके दोनों में से सिर्फ एक ही पहले दिन बंपर कमाई कर सकी.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 15, 2026, 08:31 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 08:31 AM IST
80वें स्वतंत्र दिवस पर कमाई में बहुत पीछे रह गई सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’, जिससे 4 गुना आगे निकल गई इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’
Image Credit: स्वतंत्र दिवस पर पीछे रह गई ‘बंटवारा 1947’ और आगे निकल गई ‘आवारापन 2’ (स्क्रीनग्रैब)

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
₹55 से लेकर ₹18000 तक... आजादी के बाद कैसे बदला सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का गणित
2
3
4
5