/80वें स्वतंत्र दिवस पर कमाई में बहुत पीछे रह गई सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’, जिससे 4 गुना आगे निकल गई इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’

इस बार 80वां स्वतंत्र दिवस सिनेमा प्रेमियों के लिए बेहद खास रहा. बड़े पर्दे पर एक साथ बॉलीवुड के दो बड़े स्टार्स की फिल्में एक साथ रिलीज हुई और दोनों के बीच जबरदस्त क्लैश देखने को मिला. एक तरफ जहां सनी देओल-प्रीति जिंटा की फिल्म ‘बंटवारा 1947’ ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी, तो दूसरी तरफ इमरान हाशमी अपनी एक्शन रोमांटिक फिल्म ‘आवारापन 2’ लेकर मैदान में उतरे. दोनों ही फिल्मों को लेकर लोगों के बीच पहले से काफी सुगबुगाहट बनी हुई थी.
सिनेमाघरों में दोनों फिल्मों के रिलीज होते ही फैंस के बीच एक अलग तरह की होड़ देखने को मिली. सनी देओल के एक्शन और संजीदा अभिनय के दीवाने जहां सुबह से ही शो देखने पहुंच रहे थे, वहीं इमरान हाशमी के रोमांटिक और इंटेंस अंदाज को पसंद करने वाले लोग भी पीछे नहीं रहे. स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी का फायदा उठाने के लिए दोनों ही फिल्मों के मेकर्स ने पूरी तैयारी की थी. ऐसे में हर किसी की नजर इस बात पर टिकी थी कि ऑडियंस किस फिल्म को ज्यादा प्यार देते हैं.
सैकनिल्क के मुताबिक, पहले दिन की कमाई के जो शुरुआती आंकड़े सामने आए हैं, वे काफी चौंकाने वाले हैं. उम्मीद लगाई जा रही थी कि सनी देओल की फिल्म पहले शुक्रवार को आसानी से 10 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी. हालांकि, एडवांस बुकिंग में फिल्म ने बिना ब्लॉक सीटों के करीब 1.76 करोड़ का ही बिजनेस किया था. रिलीज के बाद पहले दिन फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 5.50 करोड़ का नेट कलेक्शन किया, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 6.55 करोड़ रहा.
सैकनिल्क के आंकड़े देखें तो बड़े पर्दे पर सनी देओल की वापसी के बाद उनकी रिलीज हुई फिल्मों में इस फिल्म का अब तक का सबसे धीमा ओपनिंग डे रहा. फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन करीब 8.05 करोड़ के आसपास आंका गया. ट्रेड जानकारों का मानना था कि देशभक्ति के माहौल में 15 अगस्त की तारीख इस फिल्म के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी, लेकिन पहले दिन के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे. इस सुस्त रफ्तार ने मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को हैरान कर दिया.
फिल्म ‘बंटवारा 1947’ में सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा और शबाना आजमी जैसे मंझे हुए कलाकारों ने काम किया है. इसके बावजूद बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन फिल्म की पकड़ कमजोर रहने के पीछे दो बड़ी वजहें मानी जा रही हैं. पहली वजह फिल्म की जरूरत से ज्यादा इमोशनल कहानी है, जो कई जगहों पर असली मुद्दे से भटकती हुई सी दिखाई देती है. वहीं दूसरी और सबसे बड़ी वजह इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ से हुआ सीधा मुकाबला है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा.
इमरान हाशमी की पहली ‘आवारापन’ साल 2007 में आई थी और वो फिल्म लोगों के दिलों में एक कल्ट क्लासिक की आज भी तरह बसी हुई है. अब करीब 19 साल के लंबे इंतजार के बाद जब इमरान हाशमी दोबारा ‘शिवम पंडित’ के रोल में बड़े पर्दे पर लौटे, तो उनके चाहने वालों में एक अलग ही दीवानगी देखने को मिली. लोगों का ये पुराना जुड़ाव और नॉस्टैल्जिया सीधे तौर पर सनी देओल की फिल्म पर भारी पड़ता दिखा, जिससे ‘बंटवारा 1947’ के टिकट काउंटरों पर सीधा असर पड़ा.
'बंटवारा 1947' का डायरेक्शन जाने-माने डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने किया है, जो अपनी दमदार कहानियों और डायलॉग्स के लिए पहचाने जाते हैं. सनी देओल और राजकुमार संतोषी की जोड़ी का इतिहास काफी शानदार रहा है, इसलिए लोगों को इस फिल्म से बहुत बड़ी उम्मीदें थीं. हालांकि, पहले दिन की धीमी रफ्तार के बाद अब फिल्म की पूरी नैया दर्शकों के वर्ड ऑफ माउथ पर टिक गई है. अगर आने वाले दिनों में फैमिली ऑडियंस सिनेमाघरों तक पहुंचते हैं, तो तस्वीर काफी बदल सकती है.
सैकनिल्क की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, ये अभी रिलीज के शुरुआती और अनुमानित आंकड़े हैं. किसी भी फिल्म की असली किस्मत का फैसला उसके पहले वीकेंड यानी शनिवार और रविवार की कमाई से होता है. 15 अगस्त के लंबे वीकेंड में अगर फिल्म की कमाई में उछाल आता है, तो ये बॉक्स ऑफिस पर संभल सकती है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या शनिवार और रविवार को सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ तेजी से रफ्तार पकड़कर इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ को पछाड़ पाती है या नहीं.