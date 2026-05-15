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रिलीज होते ही छाई सूर्या-तृषा कृष्णन की ‘करुप्पु’, सोशल मीडिया पर फैंस लुटा रहे प्यार, बोले- ‘फुल पैसा वसूल’

Karuppu X Review: साउथ की जानी-मानी एक्ट्रेस तृषा कृष्णन और सुपरस्टार सूर्या की फिल्म 'करुप्पु' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आते ही छा गई है. तृषा की फिल्म पर यूजर्स एक्स पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 15, 2026, 11:54 AM IST
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करुप्पु रिव्यू
करुप्पु रिव्यू

Karuppu X Review: साउथ की जानी-मानी एक्ट्रेस तृषा कृष्णन और सुपरस्टार सूर्या की फिल्म 'करुप्पु' 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. यह फिल्म लंबे वक्त के इंतजार के बाद बड़े पर्दे पर आई है. करुप्पु रिलीज होने के बाद से काफी चर्चा में बनी हुई है. फिल्म करुप्पु को लेकर एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहे हैं. इन सब के बीच फिल्म करुप्पु का पहला शो देखने के बाद लोगों ने अपने रिव्यू देना शुरू कर दिया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूजर्स फिल्म करुप्पु को लेकर रिएक्शन दे रहे हैं. आइए जानते हैं कि फिल्म करुप्पु को लेकर सोशल मीडिया पर फैंस कैसा रिएक्शन दे रहे हैं.

तृषा कृष्णन-सूर्या की फिल्म को मिल रहा अच्छा रिस्पॉन्स

एक्टर सूर्या और एक्ट्रेस तृषा कृष्णन की फिल्म करुप्पु एक बार फिर चर्चा में है. इसकी वजह फिल्म करुप्पु की रिलीज के बाद आ रहे फैंस के रिएक्शन हैं. फिल्म करुप्पु को देखने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिएक्शन देने शुरू कर दिए हैं. ज्यादातर यूजर्स फिल्म करुप्पु की जमकर तारीफ कर रहे हैं. किसी ने करुप्पु फिल्म को सूर्या की बेस्ट फिल्म बताया, तो किसी ने इसे ब्लॉकबस्टर बता दिया. वहीं, कुछ यूजर्स फिल्म में कमियां भी निकाल रहे हैं.

यहां देखें 'करुप्पु' का एक्स रिव्यू

एक्टर सूर्या और एक्ट्रेस तृषा कृष्णन की फिल्म करुप्पु की 14 मई को स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी, लेकिन मेकर्स ने कुछ दिक्कतों की वजह से इसकी रिलीज डेट एक दिन आगे बढ़ा दी थी. फिल्म करुप्पु का पहला शो आज सुबह 9 बजे शुरू हुआ है. फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. अब यह देखना होगा कि रात तक फिल्म पहले दिन कितना कलेक्शन करती है.

सूर्या की फिल्म करुप्पु ने रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग में काफी शानदार कमाई की थी. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के लगभग 1.6 लाख रुपये से अधिक के टिकट बिक चुके थे. माना जा रहा है कि फिल्म करुप्पु अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर डबल डिजिट में ओपनिंग लेने वाली है.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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