Advertisement
trendingNow13213893
Hindi Newsबॉलीवुडएक फिल्म, 4 बड़े चेहरे... ‘पति पत्नी और वो 2’ के लिए आयुष्मान खुराना वसूल रहे कार्तिक आर्यन से ज्यादा फीस? रकम जान रह जाएंगे होश

एक फिल्म, 4 बड़े चेहरे... ‘पति पत्नी और वो 2’ के लिए आयुष्मान खुराना वसूल रहे कार्तिक आर्यन से ज्यादा फीस? रकम जान रह जाएंगे होश

Ayushmann Vs Kartik: मई की शुरुआत से ही बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्में दस्तक दे चुकी हैं. जिनमें से कुछ फिल्मों को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो कुछ सस्ते में निपट रही हैं. अब जल्द ही एक कॉमेडी फिल्म का सीक्वल भी आ रहा है. 15 मई को यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. जिसमें आयुष्मान खुराना के संग सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह नजर आएंगी. इस सीक्वल की पहली फिल्म में कार्तिक आर्यन नजर आए थे. ऐसे में आइए जानते हैं कि आयुष्मान, कार्तिक से ज्यादा फीस वसूल रहे हैं या कम?

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 12, 2026, 10:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक फिल्म, 4 बड़े चेहरे... ‘पति पत्नी और वो 2’ के लिए आयुष्मान खुराना वसूल रहे कार्तिक आर्यन से ज्यादा फीस? रकम जान रह जाएंगे होश

Ayushmann Vs Kartik: बॉक्स ऑफिस पर 1 मई से ही कई बड़ी फिल्मों ने दस्तक देना शुरू कर दिया है. जिनमें से कुछ शानदार कमाई कर रही हैं और उन्हें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, वहीं कुछ अभी भी कमाई की कोशिशों में लगी हुई हैं. अब आने वाले हफ्ते में कई फिल्में थिएटर में दस्तक देने वाली हैं, जिनका फैंस को बेसब्री से इंतजार है. इस लिस्ट में आयुष्मान खुराना की 'पति पत्नी और वो 2' भी शामिल है. 15 मई को फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी. फिल्म में आयुष्मान के संग सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी भी नजर आएंगी. फिलहाल टीम अभी इसके प्रमोशन में जुटी हुई है. लंबे वक्त से फिल्म 'पति पत्नी और वो' के सीक्वल पर काम चल रहा है. वैसे तो पहली फिल्म में कार्तिक आर्यन लीड रोल में नजर आए थे, लेकिन इस बार पूरी टीम ही बदल गई है. ऐसे में आइए देखते हैं कि कार्तिक को ज्यादा फीस मिली थी या फिर आयुष्मान ने करोड़ों वसूले हैं.

कार्तिक आर्यन की फिल्म का सीक्वल

साल 2019 में आई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'पति पत्नी और वो' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के अलावा भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे ने काम किया था. इस फिल्म का निर्देशन मुदस्सर अजीज ने किया था. फिल्म को करीब 45 करोड़ के बजट में बनाया गया था और दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 118 करोड़ का शानदार कारोबार किया था. फिल्म ने अकेले ओवरसीज से ही 14 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन कर लिया था. अब फिल्म के सीक्वल की बारी है. इसमें आयुष्मान खुराना समेत तीन हसीनाएं नजर आएंगी.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आयुष्मान खुराना ने कितनी ली फीस?

एक्टर आयुष्मान खुराना का लुक फिल्म से सामने आ चुका है, जो एकदम भौकाली अंदाज में दिख रहा है. 'पति पत्नी और वो 2' के लिए एक्टर को 8 से 10 करोड़ रुपये के बीच फीस मिल रही है. यह एक मल्टीस्टारर फिल्म है. इसके बावजूद फिल्म का लीड एक्टर काफी तगड़ी फीस ले रहा है. ऐसे में फिल्म के सभी स्टार्स में सबसे ज्यादा फीस हीरो ही वसूल रहा है. खैर, एक्टर की भी बीते साल फीस बढ़ी है, वह अब 15 करोड़ से ज्यादा पैसे वसूलते हैं. हाल-फिलहाल में वैसे तो एक्टर ने कोई बहुत बड़ी हिट फिल्म नहीं दी है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म के लिए उनकी फीस सामने आ चुकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

आयुष्मान-कार्तिक, किसने ली ज्यादा फीस?

बता दें कि कार्तिक आर्यन ने अपने करियर के शुरुआती फेम में ही 'पति पत्नी और वो' फिल्म की थी, जिसमें एक्टर के किरदार को काफी पसंद किया गया था. उस वक्त वह एक तय फीस वसूलते थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस समय एक्टर की फीस 5 से 10 करोड़ रुपये थी. वैसे आयुष्मान खुराना भी लगभग बराबरी पर ही हैं, लेकिन 1-2 करोड़ रुपये ऊपर-नीचे हो सकते हैं. इस मामले में आयुष्मान खुराना को फायदा हुआ है. हालांकि, अब तो कार्तिक आर्यन अपनी फिल्मों के लिए तगड़ी फीस वसूलते हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

स्टार कास्ट फीस

वहीं फिल्म के बाकी सितारों की फीस की बात करें तो एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह अपने किरदार के लिए करीब 4 करोड़ रुपये वसूल रही हैं. एक्ट्रेस सारा अली खान ने इस फिल्म के लिए 5 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं. वह फिल्म में आयुष्मान खुराना की दूसरी गर्लफ्रेंड बनी हैं. वहीं एक्ट्रेस वामिका गब्बी ने फिल्म में आयुष्मान की पत्नी का किरदार निभाया है. इस फिल्म में वह अपनी कॉमिक टाइमिंग से सबको हंसाएंगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के लिए वह 2 करोड़ रुपये चार्ज कर रही हैं. विजय राज फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपये चार्ज कर रहे हैं और शीबा चड्ढा फिल्म के लिए 80 लाख रुपये ले रही हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Ayushmann KhurranaKartik AaryanPati Patni Aur Woh 2

Trending news

अल नीनो का साइड इफेक्‍ट! पानी की किल्‍लत, इस शहर ने किया 10% कटौती का ऐलान
Water Crisis
अल नीनो का साइड इफेक्‍ट! पानी की किल्‍लत, इस शहर ने किया 10% कटौती का ऐलान
मलेशिया के प्रधानमंत्री भी विजय के फैन निकले, फिल्मी अंदाज में दी सीएम बनने की बधाई
tamilnadu news
मलेशिया के प्रधानमंत्री भी विजय के फैन निकले, फिल्मी अंदाज में दी सीएम बनने की बधाई
विजय के ‘राजतिलक’ के बाद बदला सियासी समीकरण, TVK को मिला AIADMK का साथ
TVK
विजय के ‘राजतिलक’ के बाद बदला सियासी समीकरण, TVK को मिला AIADMK का साथ
पीएम मोदी ने खरीदने से किया मना, लेकिन सरकार खुद क्‍यों खरीद रही सोना?
Gold reserve
पीएम मोदी ने खरीदने से किया मना, लेकिन सरकार खुद क्‍यों खरीद रही सोना?
घुसपैठ पर CM सुवेंदु ने की फुल स्टॉप की तैयारी, बौखला गया बांग्लादेश
kolkata
घुसपैठ पर CM सुवेंदु ने की फुल स्टॉप की तैयारी, बौखला गया बांग्लादेश
नई टीम या पुराने नेताओं पर भरोसा!कौन हैं वो 4 लीडर जो हिमंता सरकार में बनेंगे मंत्री
Assam CM Oath ceremony
नई टीम या पुराने नेताओं पर भरोसा!कौन हैं वो 4 लीडर जो हिमंता सरकार में बनेंगे मंत्री
जापान में 50 साल पहले क्या हुआ था? पीएम मोदी की अपील पर भाजपा ने जिक्र क्यों किया
Narendra Modi news
जापान में 50 साल पहले क्या हुआ था? पीएम मोदी की अपील पर भाजपा ने जिक्र क्यों किया
24 घंटे में दूसरी बार…: PM मोदी की अपीलों के पीछे क्या है चिंता? जानिए पूरा गणित
PM Modi
24 घंटे में दूसरी बार…: PM मोदी की अपीलों के पीछे क्या है चिंता? जानिए पूरा गणित
TMC दफ्तर के ऊपर मिली हथियारों की फैक्ट्री, कौन रच रहा था मौत की साजिश?
TMC office
TMC दफ्तर के ऊपर मिली हथियारों की फैक्ट्री, कौन रच रहा था मौत की साजिश?
Himanta Biswa CM Oath Live: विश्वास को सार्थक करेंगे हिमंता, निश्चित रूप से होगा विकास...असम में शपथ से पहले बोले नितिन गडकरी
Himanta Biswa Sarma CM Oath Live
Himanta Biswa CM Oath Live: विश्वास को सार्थक करेंगे हिमंता, निश्चित रूप से होगा विकास...असम में शपथ से पहले बोले नितिन गडकरी