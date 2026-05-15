UAE में बैन हुई संजय दत्त की 'आखिरी सवाल'? मेकर्स ने नहीं मानी सेंसर बोर्ड की शर्तें, लगा तगड़ा झटका

Aakhri Sawal Banned in UAE: बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की फिल्म 'आखिरी सवाल' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. संजय दत्त की फिल्म 'आखिरी सवाल' को रिलीज के वक्त यूएई में बैन कर दिया गया है. फिल्म के टीजर और ट्रेलर को दर्शकों ने काफी पसंद किया.
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Aakhri Sawal Banned in UAE: बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की फिल्म 'आखिरी सवाल' इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन चुकी है. फिल्म अपनी बोल्ड कंटेंट और सोचने पर मजबूर कर देने वाली फिल्मों में से एक है. फिल्म ने अपने धमाकेदार ट्रेलर लॉन्च के बाद देशभर का ध्यान खींचा, जिसमें इंटेंस ड्रामा, राजनीतिक तनाव और भावनात्मक रूप से झकझोर देने वाले पल देखने को मिले. फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) द्वारा आधिकारिक तौर पर UA 16+ सर्टिफिकेट मिला है. फिल्म 15 मई को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है.
फिल्म 'आखिरी सवाल' को लेकर एक अपडेट सामने आया है. फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसमें फिल्म को काफी प्यार मिला. संजय दत्त की फिल्म 'आखिरी सवाल' पर्दे पर रिलीज हो रही है. लेकिन इन सबके बीच 'आखिरी सवाल' को लेकर एक नई खबर सामने आ रही है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. फिल्म 'आखिरी सवाल' UAE में रिलीज नहीं हो पाएगी. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला-
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दरअसल, संजय दत्त की फिल्म 'आखिरी सवाल' एक बार फिर खबरों में आ गई है. इसकी वजह फिल्म की रिलीज से जुड़ा एक नया अपडेट है. फिल्म 'आखिरी सवाल' को UAE में रिलीज होने से रोक दिया गया है. खबर है कि UAE के सेंसर बोर्ड ने फिल्म को बैन कर दिया है. सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कई कट्स और बदलाव की मांग की थी, लेकिन मेकर्स इन कट्स को मानने को तैयार नहीं हुए, जिसके बाद फिल्म को UAE में रिलीज करने की अनुमति नहीं मिली. इस खबर के सामने आने के बाद फिल्म 'आखिरी सवाल' एक बार फिर चर्चा में आ गई है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जांच में पता चला कि इस हफ्ते की नई हिंदी फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' को यूएई के ज्यादा शहरों और बड़े मल्टीप्लेक्स में रिलीज किया गया है. फिल्म के शो कम रखे गए हैं. इसके अलावा इंडियन फिल्में 'दादी की शादी' और 'करुप्पु' को भी ठीक-ठाक संख्या में शो मिले हैं. वहीं हॉलीवुड की फिल्में 'द डेविल वियर्स प्राडा 2' और 'माइकल' भी दर्शकों के लिए सिनेमाघरों में चल रही हैं.
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