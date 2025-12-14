Advertisement
trendingNow13041042
Hindi Newsबॉलीवुड15 साल पुरानी वो अभिषेक की वो फिल्म...जिसके लिए ठुकरा दिया था 60 करोड़ का ऑफर; अमिताभ को भी नहीं दी गई फीस; IMDb ने दी इतनी रेटिंग

15 साल पुरानी वो अभिषेक की वो फिल्म...जिसके लिए ठुकरा दिया था 60 करोड़ का ऑफर; अमिताभ को भी नहीं दी गई फीस; IMDb ने दी इतनी रेटिंग

अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म एक ऐसे बच्चे का रोल प्ले किया था, जिसे कम उम्र में बूढ़े होने की बीमारी थी.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 14, 2025, 11:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

15 साल पुरानी वो अभिषेक की वो फिल्म...जिसके लिए ठुकरा दिया था 60 करोड़ का ऑफर; अमिताभ को भी नहीं दी गई फीस; IMDb ने दी इतनी रेटिंग

2009 में आर बाल्की की फिल्म 'पा' ने भारतीय सिनेमा में एक खास इतिहास रच दिया था. इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन- दोनों को नेशनल अवॉर्ड मिला. अमिताभ को लीड रोल में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला, जबकि अभिषेक को फिल्म के प्रोड्यूसर के तौर पर बेस्ट फीचर फिल्म (हिंदी) का नेशनल अवॉर्ड मिला. भावनात्मक पहलू के अलावा, पा एक ऐसी फिल्म भी बनी जिसे सटीक प्लानिंग और समझदारी भरे बिजनेस फैसलों की मिसाल माना जाता है. पा में अहम किरदार निभाने के साथ-साथ अभिषेक बच्चन ने इस फिल्म को कम बजट में प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी भी उठाई. एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने पिता से इस बारे में कितनी ईमानदारी से बात की थी.

'पा' के लिए ठुकरा दिया था 60 करोड़ का ऑफर

अभिषेक ने कहा, 'मैंने ये फिल्म एक प्रोड्यूसर के तौर पर 17 करोड़ रुपये में बनाई. मैं फिल्म के हीरो अमिताभ बच्चन के पास गया, जो मेरे पिता भी हैं, और उनसे कहा- मैं ये फिल्म बनाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको फीस नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि फिल्म का बजट 17 करोड़ है. अगर इससे ज्यादा हुआ तो फिल्म काम नहीं करेगी. जो भी मुनाफा होगा, वही मैं आपको दूंगा. और उन्होंने तुरंत हामी भर दी. ये फैसला सिर्फ पिता-बेटे के भरोसे को ही नहीं दिखाता, बल्कि अभिषेक की उस सोच को भी दर्शाता है, जिसमें उन्होंने तुरंत मुनाफे के बजाय फिल्म की लंबी उम्र और उसकी वैल्यू पर भरोसा किया. 60 करोड़ का ऑफर ठुकराया फिल्म पूरी होने के बाद अभिषेक के सामने एक बड़ा इम्तिहान आया. एक कॉरपोरेट हाउस ने पा के लिए उन्हें 60 करोड़ रुपये का ऑफर दिया, जो कागजों पर तुरंत 43 करोड़ का मुनाफा दिखा रहा था.'

Add Zee News as a Preferred Source

अमिताभ को नहीं दी फीस

एक पुराने इंटरव्यू में अभिषेक ने कहा था, 'अगर मैंने किसी फिल्म पर 17 करोड़ खर्च किए हों और मुझे 60 करोड़ का ऑफर मिले, तो बिजनेस के हिसाब से तो मुझे 43 करोड़ का फायदा होता. मुझे वो ऑफर ले लेना चाहिए था. लेकिन उन्होंने फिल्म बेचने से इनकार कर दिया. और समझाया कि- क्योंकि मुझे पता था कि इस फिल्म का मार्केट 17 करोड़ से ज्यादा नहीं है. अगर मैं उस वक्त इसे 60 करोड़ में बेच देता, तो आज लोग कहते कि पा फ्लॉप फिल्म थी. फैसला प्रोड्यूसर के हाथ में होता है. बॉक्स ऑफिस और नेशनल अवॉर्ड्स ने सही साबित किया फैसला अभिषेक की सोच सही साबित हुई. पा ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 40.84 करोड़ रुपये की कमाई की और वर्ल्डवाइड लगभग 47 करोड़ रुपये जुटाए. कम बजट में बनी इस फिल्म के लिए ये बड़ी सफलता थी. इसके साथ ही फिल्म को क्रिटिक्स की जबरदस्त सराहना और कई नेशनल अवॉर्ड्स भी मिले.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

abhishek bacchan

Trending news

अरुणाचल के पास नया बखेड़ा खड़ा कर रहा चीन? क्या है सैन्य तैयारी के वायरल दावे का सच
china
अरुणाचल के पास नया बखेड़ा खड़ा कर रहा चीन? क्या है सैन्य तैयारी के वायरल दावे का सच
'मजहब पूछकर मारा, गरम रॉड से दागा...', व्यापारी के साथ हुई इस घटना से उबल पड़े ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'मजहब पूछकर मारा, गरम रॉड से दागा...', व्यापारी के साथ हुई इस घटना से उबल पड़े ओवैसी
इजरायल-यूक्रेन कौन सा गेम खेल रहे? दुश्मन देशों को दे रहे झटका, देखकर दुनिया हैरान
war
इजरायल-यूक्रेन कौन सा गेम खेल रहे? दुश्मन देशों को दे रहे झटका, देखकर दुनिया हैरान
हसीना किसी को नहीं उकसा रहीं, चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव, यूनुस सरकार को भारत का जवाब
India Bangladesh tension
हसीना किसी को नहीं उकसा रहीं, चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव, यूनुस सरकार को भारत का जवाब
धुरंधर की आंधी में पाकिस्तान 'धुआं-धुआं', अब ल्यारी की इज्जत बचाने में जुटा पड़ोसी
Dhurandhar Film
धुरंधर की आंधी में पाकिस्तान 'धुआं-धुआं', अब ल्यारी की इज्जत बचाने में जुटा पड़ोसी
चीन-पाक की ‘एयर पार्टनरशिप’ से बढ़ा खतरा, भारत चलने जा रहा अब अपना 'मास्टरस्ट्रोक!
india china news in hindi
चीन-पाक की ‘एयर पार्टनरशिप’ से बढ़ा खतरा, भारत चलने जा रहा अब अपना 'मास्टरस्ट्रोक!
2006 में लड़ा चुनाव, 45 साल में बने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष; कौन हैं नितिन नबीन?
nitin Nabin
2006 में लड़ा चुनाव, 45 साल में बने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष; कौन हैं नितिन नबीन?
नितिन से मिलेगी BJP को 'नवीन' ऊर्जा... PM ने जताया भरोसा; बधाई में किसने क्या कहा?
Nitin Nabeen
नितिन से मिलेगी BJP को 'नवीन' ऊर्जा... PM ने जताया भरोसा; बधाई में किसने क्या कहा?
पंकज चौधरी के बाद अब नितिन नबीन, बीजेपी का फिर 'सरप्राइज फैक्टर', समझें इसके मायने
nitin Nabin
पंकज चौधरी के बाद अब नितिन नबीन, बीजेपी का फिर 'सरप्राइज फैक्टर', समझें इसके मायने
BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान, बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को मिली कमान
nitin Nabin
BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान, बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को मिली कमान