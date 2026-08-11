15 साल बाद भी नहीं थमा इस भजन का गुणगान, YouTube पर 5.6 बिलियन व्यूज, बना भारत का सबसे ज्यादा देखा गया वीडियो

90 दौर में फिल्मों के गानों का अपना अलग ही क्रेज था, लेकिन उस दौर में एल्बम गानों ने भी अपनी अलग जगह बनाई थी. उन गानों की अगर सफलता या आज के समय में पॉपुलैरिटी देखनी हो तो, आज हम यूट्यूब पर उनके व्यूज से तय कर लेते हैं. कई गाने तो ऐसे हैं, जिनके व्यूज आज मिलियंस में नहीं, बल्कि बिलियंस में हैं. आज हम आपको एक ऐसे ही गाने के बारे में बताएंगे. इस गाने ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 15 सालों से Youtube पर टॉप ट्रेंडिंग में नंबर-1 पर कब्जा जमाया है. इतना ही नहीं, इस गाने के व्यूज लगभग 6 बिलियन के करीब पहुंच चुके हैं.
हम जिस गाने की बात कर रहे हैं, वो एक भक्ति गाना है. इस गाने ने इतने सालों में अपनी अलग पहचान बना ली है. ये गाना है गुलशन कुमार का 'श्री हनुमान चालीसा', जो साल 1992 में 'श्री हनुमान चालीसा' एल्बम का हिस्सा है. इसे मशहूर गायक हरिहरन ने अपनी आवाज दी. वहीं, इसके म्यूजिक का क्रेडिट ललित सेन और चंदर को जाता है, जबकि चालीसा के मूल बोल पारंपरिक हैं और उनके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास माने जाते हैं.
इस भक्ति प्रस्तुति की पॉपुलैरिटी सिर्फ उस दौर तक सीमित नहीं रही. बल्कि, आज जब इतने बड़े लेवल और ऑटोट्यून वाले गाने मौजूद हैं. तब भी इसके सरल, श्रद्धापूर्ण और प्रभावशाली प्रस्तुति ने घरों, मंदिरों और धार्मिक आयोजनों में सुनाई देने वाला पसंदीदा भजन बना दिया. आज भी हर मंगलवार और शनिवार को लगभग सभी मंदिरों में इसे चलाया जाता है.
हनुमान भक्त इसे बड़ी संख्या में सुनते हैं. समय के साथ कैसेट और सीडी से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक इसकी पहुंच बढ़ती गई. गुलशन कुमार का नाम और हरिहरन की आवाज इस प्रस्तुति की पहचान बन गए. तीन दशक से ज्यादा समय बाद भी इसकी लोकप्रियता लगातार बनी हुई है.
आज के डिजिटल दौर में इस भक्ति गीत ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जिसकी कल्पना शायद रिलीज के समय नहीं की गई होगी. दरअसल, T-Series के आधिकारिक भक्ति चैनल पर मौजूद इसके वीडियो ने नवंबर 2025 में 5 अरब यानी 5 बिलियन व्यूज का आंकड़ा पार किया था. तब ये वीडियो ऐसा करने वाला पहला भारतीय वीडियो बताया गया. बता दें कि इस वीडियो को 10 मई 2011 को यूट्यूब पर अपलोड किया गया था. वहीं, वीडियो को मई 2025 में 5008284112 से ज्यादा व्यूज मिल चुके थे.
वहीं, इसकी लोकप्रियता अभी भी लगातार बढ़ती रही है और आज इसके व्यूज 5.6 बिलियन से भी ज्यादा बताए जा रहे हैं. बता दने कि यह एक भक्ति एल्बम की प्रस्तुति है. इसके म्यूजिक वीडियो में गुलशन कुमार नजर आते हैं और इसे शंभू गोपाल ने निर्देशित किया था. वीडियो को T-Series के बैनर तले बना है.
वहीं, गुलशन कुमार की बात करें तो उन्हें कैसेट किंग के नाम से जाना जाता है. उन्होंने भक्ति संगीत को 1980 और 1990 के दशक में सस्ते कैसेटों के जरिए घर-घर पहुंचाया और आज वही संगीत मोबाइल फोन और इंटरनेट पर अरबों बार देखा जा रहा है. यहां कहानी सिर्फ 5 अरब व्यूज की नहीं है. दरअसल, यह वही बाजार है, जिसे गुलशन कुमार ने अपने समय में पहचाना था. जब भारत में संगीत सुनने के लिए कैसेट खरीदे जाते थे, तब उन्होंने समझ लिया था कि भक्ति संगीत का बाजार बहुत बड़ा है.
टी-सीरीज ने शुरुआती सालों में भजन और धार्मिक गीतों के कैसेट बड़े पैमाने पर निकाले. गुलशन कुमार की कारोबारी समझ यह थी कि संगीत केवल फिल्म देखने वाले लोगों की जरूरत नहीं है. मंदिर जाने वाला, घर में पूजा करने वाला और छोटे शहर में रहने वाला व्यक्ति भी संगीत का बड़ा ग्राहक हो सकता है. बाद में यही सोच टी-सीरीज के डिवोशनल कैटलॉग की बड़ी ताकत बनी.
(आईएएनएस इनपुट के साथ)