15 साल के वैभव सूर्यवंशी के 72 छक्कों ने IPL में रचा इतिहास, सदी के महानायक भी हुए इंप्रेस, बोले- ‘इस उम्र में तो हम गुल्ली डंडा भी ठीक से नहीं खेल पाते थे...’

Amitabh Bachchan Praise Vaibhav Sooryavanshi: महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट की दुनिया में ऐसा नाम बना लिया है, जिसकी हर तरफ उनकी ही चर्चा हो रही है. IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए इस यंग बल्लेबाज ने अपने बल्ले से कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए. बिहार से आने वाले वैभव ने पूरे सीजन में शानदार बल्लेबाजी की और बड़े-बड़े गेंदबाजों के खिलाफ बेखौफ अंदाज में रन बनाए. उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने फैंस को खूब इंप्रेस किया और वे इस सीजन के सबसे फेमस खिलाड़ियों में शामिल हो गए.

वैभव जब भी बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए, दर्शकों को चौकों और छक्कों की शानदार बरसात देखने को मिली. कई मुकाबलों में राजस्थान रॉयल्स के अन्य बल्लेबाज रन बनाने के लिए जूझते नजर आए, लेकिन वैभव ने अपनी दमदार बल्लेबाजी से टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा. उन्होंने मुश्किल सिचुएशन में भी बेखौफ अंदाज में तेज रफ्तार से रन बटोरे और टीम को मैच में बनाए रखा. उनकी बल्लेबाजी में गजब का कॉन्फिडेंस और अग्रसेन देखने को मिला. यही वजह रही कि सामने वाली टीम और उनके खिलाड़ी भी वैभव के सामने दबाव में दिखाई दिए.

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Sooryavanshi - १५ साल की उम्र का अद्भुत सूर्या ।

इस उम्र में तो हम बंटों और गुल्ली डंडा भी ठीक से नहीं खेल पा रहे थे !! Add Zee News as a Preferred Source — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) May 29, 2026

कम उम्र में दिखाया बड़ा दम

इस सीजन में वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को इंप्रेस किया. उन्होंने दुनिया के कई बड़े और अनुभवी गेंदबाजों के खिलाफ बेखौफ अंदाज में रन बनाए. जसप्रीत बुमराह और मिशेल स्टार्क जैसे दिग्गज गेंदबाज भी उनकी बल्लेबाजी को रोक नहीं सके. उम्र भले ही उनकी कम हो, लेकिन मैदान पर दिखाई देने वाला कॉन्फिडेंस और समझ किसी एक्सपीरियंस खिलाड़ी से कम नहीं था. यही वजह है कि क्रिकेट जगत के साथ-साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग भी उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे, जिनमें अमिताभ बच्चन का भी नाम शामिल है.

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वैभव से सदी के महानायक भी हुए इंप्रेस

राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए क्वालिफायर-2 मैच के बाद महानायक अमिताभ बच्चन भी वैभव सूर्यवंशी के मुरीद हो गए. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वैभव की जमकर सराहना की. अमिताभ बच्चन ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘सूर्यवंशी... महज 15 साल की उम्र में चमकता हुआ सूरज. इस उम्र में तो हम लोग ठीक से बंटों और गुल्ली डंडा भी नहीं खेल पाते थे’. उनकी ये रिएक्शन देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. फैंस भी अमिताभ की बात से सहमत नजर आए और वैभव की खूब तारीफ कर रहे हैं.

IPL में मारे 72 छक्के और बनाए 776 रन

हालांकि, राजस्थान रॉयल्स फाइनल में जगह बनाने से चूक गई, लेकिन वैभव की शानदार पारी लंबे समय तक याद रखी जाएगी. न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में खेले गए इस अहम मुकाबले में उन्होंने सिर्फ 47 गेंदों में 96 रन बनाए. टीम को जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और शानदार बल्लेबाजी की. उनकी इस पारी ने साबित कर दिया कि वे बड़े मैचों का दबाव झेलने की क्षमता रखते हैं. पूरे IPL 2025 सीजन में वैभव ने 16 पारियों में 776 रन बनाए. उनका औसत 48.50 और स्ट्राइक रेट 237.50 रहा. उन्होंने एक शतक और पांच अर्धशतक लगाए.

कुछ दिनों हो गए 5 मिलियन फॉलोअर्स

सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने पूरे सीजन में 72 छक्के जड़े, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है. इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबले में भी वैभव ने सिर्फ 29 गेंदों में 97 रन की विस्फोटक पारी खेली थी. उस मैच में उन्होंने 12 छक्के लगाए और क्रिस गेल के एक सीजन में 59 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. इसके अलावा उन्होंने केवल 440 गेंदों में 1000 IPL रन पूरे कर सबसे तेज ये अचीवमेंट हासिल की. इतना ही नहीं, कुछ ही दिनों में उनके इंस्टाग्राम पर 5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए, जो उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं.