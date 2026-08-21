/‘मैं बहुत बड़ा भक्त हूं...’, ‘रामायण’ के टीजर में ‘रावण’ के मुरीद हुए हनी सिंह, तारीफों के बांधे पुल; बोले- ‘बस ठेस मत पहुंचाना...’

मशहूर रैपर और सिंगर हनी सिंह ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम लाइव के दौरान नितेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म ‘रामायण’ को लेकर बात की. हनी सिंह ने कहा कि उन्होंने इस फिल्म का टीजर देखा है और इसमें उन्हें साउथ स्टार यश का ‘रावण’ वाला अंदाज सबसे ज्यादा पसंद आया. 43 साल के हनी सिंह ने साफ कहा कि वो खुद भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं. इसके बावजूद एक दर्शक के तौर पर उन्हें स्क्रीन पर यश का लुक और उनकी मौजूदगी रणबीर कपूर से ज्यादा दमदार और असरदार लगी.
हनी सिंह ने लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान फिल्म से जुड़ी पुरानी यादें और इमोशन भी शेयर किए. उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि मेकर्स इस कहानी के साथ कोई बेवजह छेड़छाड़ न करें. बचपन में उन्होंने दिल्ली और करमपुरा में जो रामलीला देखी थी, वो बेहद पवित्र थी. हनी सिंह ने उम्मीद जताई कि ये फिल्म लोगों की धार्मिक भावनाओं को किसी भी तरह से ठेस नहीं पहुंचाएगी. उन्होंने कहा कि लोगों की बचपन के इमोशन इस पावन कथा से गहराई से जुड़ी हुए हैं, इसलिए इसे बिल्कुल वैसे ही दिखाना चाहिए.
इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान अपने फैंस से बात करते हुए हनी सिंह ने कहा, ‘यश भाई बेंगलुरु से हैं और फिल्म में रावण बने हैं. सच कहूं तो मैंने ‘रामायण’ का टीजर देखा है. मैं श्रीराम का बहुत बड़ा भक्त हूं और मेरा रावण से कोई लेना-देना नहीं है. लेकिन यश भाई क्या गजब लग रहे हैं. मेरी निजी राय में वो मुझे रणबीर भाई से भी ज्यादा अच्छे लगे’. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे दिल से चाहते हैं कि फिल्म बहुत अच्छी बने और किसी के सेंटिमेंट्स को जरा भी नुकसान न पहुंचे.
‘रामायण’ को लेकर हनी सिंह का ये रिएक्शन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म को नमित मल्होत्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं. ये फिल्म दो पार्ट्स में रिलीज होगी. पहला पार्ट 6 नवंबर 2026 को दिवाली से ठीक दो दिन पहले सिनेमाघरों में रिलीज होगा. वहीं, इसका दूसरा पार्ट दिवाली 2027 के आसपास रिलीज किए जाने की तैयारी है. इस बड़े प्रोजेक्ट को दो हिस्सों में बांटकर बड़े पैमाने पर लोगों के सामने लाने की पूरी तैयारी चल रही है.
रिलीज डेट के साथ ही फिल्म का अंग्रेजी टीजर भी लोगों के सामने पेश किया गया है, जिसे पसंद किया जा रहा है. टीजर की शुरुआत में यश के रावण वाले रोल से ही होती है, जो खुद को तीनों लोकों का स्वामी बताता है. इसके बाद बैलेंस बनाने के लिए भगवान विष्णु, श्रीराम के रूप में अवतार लेते हैं. वीडियो में रणबीर कपूर श्रीराम के रूप में प्रजा की रक्षा करते और साई पल्लवी यानी माता सीता से विवाह करते दिखते हैं. फिर 14 साल का वनवास और सीता हरण की घटना दिखाई जाती है.
फिल्म में भगवान राम का किरदार निभा रहे रणबीर कपूर ने पहले कहा था कि ‘रामायण’ जैसी महान कहानी को दो फिल्मों में समेटना काफी मुश्किल काम था. उन्होंने ये भी माना था कि इस पवित्र कथा को लोगों तक पहुंचाने के लिए किसी मॉडर्न बदलाव की जरूरत नहीं है. फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश के अलावा लक्ष्मण के अहम रोल में रवि दुबे भी नजर आने वाले हैं. बड़े स्टार्स से सजी इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच अभी से काफी उत्साह देखने को मिल रहा है.