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‘मैं बहुत बड़ा भक्त हूं...’, ‘रामायण’ के टीजर में ‘रावण’ के मुरीद हुए हनी सिंह, तारीफों के बांधे पुल; बोले- ‘बस ठेस मत पहुंचाना...’

Honey Singh Reacts On Ramayana Yash Role: हाल ही में मशहूर सिंगर हनी सिंह ने नितेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म ‘रामायण’ के टीजर पर अपना रिएक्शन दिया. उन्होंने बताया कि टीजर में उन्हें भगवान राम बने रणबीर कपूर से ज्यादा रावण बने यश का लुक पसंद आया. इसके साथ ही उन्होंने फिल्म मेकर्स से एक खास अपील भी की है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 21, 2026, 07:12 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 07:15 AM IST
‘मैं बहुत बड़ा भक्त हूं...’, ‘रामायण’ के टीजर में ‘रावण’ के मुरीद हुए हनी सिंह, तारीफों के बांधे पुल; बोले- ‘बस ठेस मत पहुंचाना...’
Image Credit: ‘रामायण’ का टीजर देख ‘रावण’ के मुरीद हुए हनी सिंह (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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