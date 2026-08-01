150 Crore Batwara 1947! प्रीति जिंटा को 10 करोड़, अली फजल को मिले 7 करोड़... जानिए सनी देओल और बेटे करण देओल ने कितनी वसूली फीस

‘गदर 2’ और ‘बॉर्डर 2’ जैसी बड़ी फिल्मों में पाकिस्तान को करारा जवाब देने के बाद सनी देओल एक बार फिर बड़े पर्दे पर भारत-पाकिस्तान की कहानी लेकर आ रहे हैं. इस बार भी लोगों को उनके वही तेवर में देखने को मिलेंगे, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग होगी. ‘बंटवारा 1947’ में सनी देओल एक मुस्लिम शख्स का किरदार निभा रहे हैं, जो एक हिंदू महिला की हिफाजत के लिए पाकिस्तानियों के खिलाफ आवाज उठाता है. फिल्म का टीजर और ट्रेलर लोगों को खूब पसंद आया. अब लोग 14 अगस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जब ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
इस फिल्म का डायरेक्शन राजकुमार संतोषी ने किया है. ये फिल्म देश के उस दौर की कहानी बयां करती है, जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था. वो दौर सिर्फ नक्शे पर लकीर खींचने का नहीं था, बल्कि लाखों परिवारों के टूटने और अपनों से बिछड़ने का एक गहरा जख्म था. फिल्म में सनी देओल का किरदार लखनऊ का रहने वाला एक मुस्लिम युवक है, जो हालात के चलते लाहौर जाकर बस जाता है. इस दमदार रोल के लिए सनी देओल ने मेकर्स से काफी मोटी रकम ली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें इस फिल्म के लिए करीब 50 से 60 करोड़ की फीस मिली है.
बॉलीवुड की डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा भी इस फिल्म में नजर आएंगी, जो काफी समय बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं. इस फिल्म में उन्होंने सनी देओल की पत्नी का रोल निभाया है. दोनों लंबे समय बाद एक दूसरे के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं, जिसको लेकर फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. अगर प्रीति की फीस के बारे में बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक, इस किरदार को निभाने के लिए प्रीति जिंटा को करीब 6 से 10 करोड़ रुपये की फीस दी गई है.
प्राइम वीडियो की सबसे ज्यादा देखने जाने वाली सीरीज ‘मिर्जापुर’ के ‘मुन्ना भैया’ किरदार से घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाले मशहूर एक्टर अली फजल भी इस फिल्म का एक बेहद अहम हिस्सा हैं. उनकी एक्टिंग के लोग पहले से ही दीवाने हैं और इस फिल्म में भी उनका रोल काफी अहम माना जा रहा है. अगर उनकी फीस के बारे में बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म में काम करने के लिए अली फजल ने मेकर्स से लगभग 5 से 7 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं.
दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी भी सनी देओल की इस फिल्म में नजर आने वाली हैं. इस कहानी में वे एक बेहद इमोशनल रोल निभा रही हैं. फिल्म में वे एक ऐसी हिंदू महिला का किरदार जी रही हैं, जो 1947 में देश के बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में ही अकेली रह गई थी. उनके इस इमोशनल अभिनय से फिल्म की कहानी बेहद गहरी और छू लेने वाली बन गई है. खबरों की मानें तो इस दमदार रोल को निभाने के लिए उन्हें लगभग 3 करोड़ रुपये की अच्छी खासी फीस मिली है.
सनी देओल और उनके बेटे करण देओल एक बार फिर साथ आ रहे हैं. मजेदार बात ये है कि इस कहानी में भी दोनों असली जिंदगी की तरह बाप-बेटे के रोल में ही नजर आएंगे. लोगों के लिए पर्दे पर इस जोड़ी को साथ देखना काफी रोमांचक होने वाला है. खबरों की मानें तो इस खास रोल को निभाने के लिए करण देओल को करीब 2 करोड़ रुपये की फीस दी गई है. सनी देओल के साथ उनके बेटे की ये जुगलबंदी बड़े पर्दे पर क्या रंग लाती है, इसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है.
आमिर खान के प्रोडक्शन तले बनी पीरियड ड्रामा फिल्म ‘बंटवारा 1947’ अपनी कहानी और स्टार कास्ट को लेकर चर्चा में है. जब बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट के साथ बड़े दिग्गज जुड़े हों, तो लोगों की उम्मीद बढ़ ही जाती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म को तैयार करने में लगभग 150 करोड़ रुपये का भारी बजट खर्च हुआ है. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक बजट के ऑफिशि.ल आंकड़ों पर कोई पक्की मुहर नहीं लगाई है. लोगों इसका बेसब्री से इंतजार है.
भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के दर्द और देशभक्ति के जज्बे से भरी ये फिल्म इस साल स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. सनी देओल का अलग अंदाज, राजकुमार संतोषी का डायरेक्शन और आमिर खान का प्रोडक्शन मिलकर इसे साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बना रहा है. अब देखना होगा कि रिलीज के बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाती है और कितनी कमाई कर पाती है.