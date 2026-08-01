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150 Crore Batwara 1947! प्रीति जिंटा को 10 करोड़, अली फजल को मिले 7 करोड़... जानिए सनी देओल और बेटे करण देओल ने कितनी वसूली फीस

Batwara 1947 Cast Fees: ‘गदर 2’ और ‘बॉर्डर 2’ की बंपर सक्सेस के बाद सनी देओल एक बार फिर ‘बंटवारा 1947’ के साथ सिनेमाघरों में हंगामा मचाने के लिए तैयार हैं. 14 अगस्त को रिलीज हो रही इस फिल्म में सनी देओल बेटे करण देओल और बाकी स्टारकास्ट ने काफी मोटी फीस वसूली है. चलिए बताते हैं किसने कितने फीस ली.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 01, 2026, 07:43 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 07:57 AM IST
150 Crore Batwara 1947! प्रीति जिंटा को 10 करोड़, अली फजल को मिले 7 करोड़... जानिए सनी देओल और बेटे करण देओल ने कितनी वसूली फीस
Image Credit: Batwara 1947 Cast Fees

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Vandana Saini

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वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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