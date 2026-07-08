/सोशल मीडिया पर जमकर हो रही ट्रोल, IMDb पर भी मिली सिर्फ 2.5 की रेटिंग; फिर भी धड़ाधड़ नोट छाप रही आलिया-शरवरी की ‘अल्फा’

आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की नई एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘ऐल्फा’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 5 दिन हो चुके हैं. यशराज बैनर के तले बनी इस फिल्म को सोशल मीडिया पर दर्शकों से काफी खराब रिव्यूज मिल रहे हैं. इतना ही नहीं, इंटरनेट मूवी डेटाबेस पर भी इस फिल्म को 2.5 की बेहद खराब रेटिंग मिली है. इन सबके बावजूद दर्शकों ने फिल्म को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है. खराब समीक्षाओं के बाद भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छी कमाई कर रही है और आगे बढ़ रही है. टिकट खिड़की पर फिल्म की पकड़ मजबूत बनी हुई है.
फिल्म क्रिटिक्स की खराब रिव्यूज के बावजूद ये फिल्म थिएटर्स में लगातार टिकी हुई है. रिलीज के पहले ही दिन से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी पकड़ बनाई है. पहले सोमवार को शानदार कलेक्शन करने के बाद, अब इस मूवी के 5वें दिन यानी मंगलवार की कमाई के शुरुआती आंकड़े भी सामने आ चुके हैं. इन नए कलेक्शंस को देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी आसानी से घुटने टेकने वाली नहीं है. ऑडियंस के सपोर्ट के दम पर फिल्म सिनेमाघरों में मजबूती से डटी हुई है और धड़ाधड़ कमाई कर रही है.
‘अल्फा’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार कमाई कर रही है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फिल्म ने अपनी रिलीज के 5वें दिन करीब 4.25 करोड़ रुपये का सिंगल डे कलेक्शन किया है. आजकल के सिनेमाई दौर में जहां फीमेल लीड फिल्मों के लिए लाखों रुपये का बिजनेस करना भी काफी मुश्किल हो जाता है, वहीं आलिया और शरवकी की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहद शानदार कमाई कर रही है. फिल्म की ये मजबूत पकड़ साफ दिखाती है कि ऑडियंस कहानी और बेहतरीन एक्टिंग को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर दिख भी रहा है.
कमाई के मामले में फिल्म ‘अल्फा’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार आगे बढ़ रही है. आने वाले दिनों में इसके कलेक्शन में और भी उछाल आने की उम्मीद जताई जा रही है. अब तक के कुल आंकड़ों को देखें तो इस फिल्म ने भारतीय सिनेमाघरों में धाक जमाते हुए घरेलू बॉक्स ऑफिस पर करीब 42.10 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है. वहीं, अगर दुनिया भर या ग्रॉस कलेक्शन की बात की जाए, तो ये आंकड़ा 50.23 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है. सबसे बड़ी बात ये है कि बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की टक्कर मल्टीस्टारर फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ से हो रही है.
भारत में भले ही इस फिल्म को थोड़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन दुनिया भर के सिनेमाघरों में यशराज फिल्म्स की इस मल्टीस्टारर स्पाई एक्शन फिल्म का जादू जमकर चल रहा है. कमाई के मामले में ये फिल्म ग्लोबल लेवल पर काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है. अगर वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें, तो इसने अब तक 70.03 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस कर लिया है. वहीं, विदेशी बाजारों यानी ओवरसीज में भी ऑडियंस का इसे भरपूर प्यार मिल रहा है, जहां से फिल्म ने अब तक 19.80 करोड़ रुपये की तगड़ी कमाई अपने नाम कर ली है.
आलिया भट्ट और शरवरी के साथ ‘अल्फा’ में बॉबी देओल, अनिल कपूर और ऋतिक रोशन जैसे दिग्गज कलाकार भी पर्दे पर धमाल मचाते दिखेंगे. अगर फिल्म की कहानी पर नजर डालें, तो ये काफी दिलचस्प मोड़ लेती है. फिल्म में बॉबी देओल एक पाकिस्तानी एजेंट का किरदार निभा रहे हैं, जो बड़ी चालाकी से भारतीय सेना में अपनी जगह बना लेते हैं. वहां उनका खास मकसद आर्मी ऑफिसर (अनिल कपूर) की बेटी यानी आलिया भट्ट को जंग के मैदान के लिए तैयार करना है. जब उसे इस सच्चाई के बारे में पता चलता है तब वो सीधे बॉबी देओल से टक्कर लेती है.