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सोशल मीडिया पर जमकर हो रही ट्रोल, IMDb पर भी मिली सिर्फ 2.5 की रेटिंग; फिर भी धड़ाधड़ नोट छाप रही आलिया-शरवरी की ‘अल्फा’

Alpha Box Office Collection Day 5: आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की नई फिल्म ‘अल्फा’ को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बहस छिड़ी है. खराब रिव्यूज के बाद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिक कर कमाई कर रही है. चलिए बताते हैं 5 दिनों में इस फिल्म ने देश और दुनिया में कितने करोड़ बटोर लिए हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 08, 2026, 08:31 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:31 AM IST
सोशल मीडिया पर जमकर हो रही ट्रोल, IMDb पर भी मिली सिर्फ 2.5 की रेटिंग; फिर भी धड़ाधड़ नोट छाप रही आलिया-शरवरी की ‘अल्फा’
Image Credit: Alpha Box Office Collection Day 5Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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