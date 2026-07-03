/33 साल का बेटा कुंवारा, लेकिन पिता कर रहा तीसरी शादी... ऑनलाइन ट्रोलिंग के बीच आमिर खान के निकाह में जुटेंगे 150 मेहमान

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान इन दिनों अपनी तीसरी शादी को लेकर खबरों में छाए हुए हैं. 61 की उम्र में वो अपनी गर्लफ्रेंड और क्लोज फ्रेंड गौरी स्प्रैट संग शादी करने वाले हैं. आमिर खान और गौरी एक दूसरे को पिछले कुछ सालों से डेट कर रहे थे, जिसके बाद अब दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया. बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट 5 जुलाई को अपने ही घर में एक पर्सनल सेरेमनी में रजिस्टर्ड मैरिज करने वाले हैं. खबरों के मुताबिक, वो एक छोटा-सा सेलिब्रेशन रखेंगे, जिसमें उनका परिवार और करीबी दोस्त ही मौजूद रहेंगे.
आमिर खान अपनी तीसरी शादी को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. खबरों के मुताबिक, इस वेडिंग सेरेमनी में करीब 150 करीबी मेहमान शमिल होंगे. सुपरस्टार के शादी में उनके क्लोज फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स दिखाई देंगे. वहीं शादी के लंच में कुछ बॉलीवुड हस्तियां भी नजर आ सकती हैं.
आमिर खान और गौरी की शादी के कुछ फंक्शन दिन के पहले हिस्से में होंगे, तो वहीं कुछ दिन के दूसरे हिस्से में किए जाएंगे. आमिर और गौरी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपनी शादी रजिस्टर कराएंगे. इसके बाद वो फैमिली और फ्रेंड के साथ वेंडिग लंच करेंगे. आपको बता दें कि इस शादी में आमिर खान के बच्चे भी मौजूद रहेंगे. इसके अलावा, आमिर के करीबी दोस्त और फिल्ममेकर आशुतोष गोवारिकर और राजकुमार संतोषी भी दिखाई दे सकते हैं.
आमिर खान ने राजकुमार हिरानी के शो 'प्रीतम एंड पेड्रो' के प्रीमियर पर अपनी तीसरी शादी का जिक्र किया था. जहां उनके बेटे जुनैद भी उनके साथ मौजूद थे. आमिर ने इस दौरान कहा कि ये उनके लिए बहुत ही खास दिन होने वाला है. साथ ही, उन्होंने अपनी वेडिंग सेरेमनी के फंक्शन के बारे में भी खुलकर बात की. लेकिन आमिर के इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई.
इस वायरल वीडियो में जब आमिर खान अपनी तीसरी शादी का जिक्र कर रहे थे, तो उनके बड़े बेटे जुनैद के चेहरे के हाव-भाव पूरी तरह से बदल गए थे. उनके एक्सप्रेशन को देखने के बाद, सोशल मीडिया यूजर्स ने आमिर को ट्रोल करना शूरु कर दिया. यूजर्स ने हैरानी जताते हुए कहा कि आमिर का 33 साल का बेटा अभी भी कुंवारा है. उसकी शादी की बात सोचने के बजाए, आमिर 61 की उम्र में तीसरी शादी करने चल दिए हैं, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता.
"I'm getting married on July 5. Wedding will take place at home with close family & friends"
Turkish Actor Aamir Khan declares his 3rd marriage at age of 61 yrs with his 33-yr old Unmarried son Junaid Khan by his side who looks visibly uncomfortable.pic.twitter.com/ExWscs2cW0
— BhikuMhatre (@MumbaichaDon) July 3, 2026
आपको बता दें कि गौरी स्प्रैट सुपरस्टार से करीब 14 साल छोटी हैं. ये आमिर की तीसरी शादी है. उन्होंने पहली शादी रीना दत्ता से की थी, जिनसे उनके दो बच्चे हैं आयरा और जुनैद खान. फिर उन्होंने दूसरी शादी फिल्ममेकर किरण राव से की, जिनसे उन्हें एक बेटा आजाद है. वहीं अब वो तीसरी शादी गौरी से कर रहे हैं, जिनका पहले से ही एक बेटा है.