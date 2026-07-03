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33 साल का बेटा कुंवारा, लेकिन पिता कर रहा तीसरी शादी... ऑनलाइन ट्रोलिंग के बीच आमिर खान के निकाह में जुटेंगे 150 मेहमान

Aamir Khan- Gauri Spratt Wedding: 'दंगल' एक्टर आमिर खान तीसरी बार शादी करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां जोरों-शोरों से चल रही हैं. एक्टर 5 जुलाई को अपने घर पर एक निजी फंक्शन में गौरी स्प्रैट के साथ रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे. वेंडिग फंक्शन के बीच एक्टर को ऑनलाइन ट्रोल भी किया जा रहा है. आइए बताते हैं इसके पीछे की वजह

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 03, 2026, 09:47 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:52 PM IST
33 साल का बेटा कुंवारा, लेकिन पिता कर रहा तीसरी शादी... ऑनलाइन ट्रोलिंग के बीच आमिर खान के निकाह में जुटेंगे 150 मेहमान

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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