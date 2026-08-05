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150 Million Views के बाद Anupam Kher का बड़ा खुलासा, आखिर कैसे बनी Viral Reel?

Anupam Kher Viral Reel: बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने हाल ही में एक रील को कॉपी कर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था. जिसे ऑडियंस ने खूब पसंद किया और अबतक इस पर करीब 150 मिलियन व्यूज आ चुके हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 05, 2026, 11:21 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 11:22 PM IST
150 Million Views के बाद Anupam Kher का बड़ा खुलासा, आखिर कैसे बनी Viral Reel?

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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