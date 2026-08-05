150 Million Views के बाद Anupam Kher का बड़ा खुलासा, आखिर कैसे बनी Viral Reel?

सोशल मीडिया पर इन दिनों बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर की एक रील तेजी से वायरल हो रही है. इस रील को अब तक करीब 150 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. दिलचस्प बात ये है कि ये रील किसी बड़े प्लान का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए बनाई गई थी. अब इस वायरल रील की जबरदस्त सफलता के बाद अनुपम खेर ने इसका बिहाइंड द सीन्स वीडियो भी शेयर किया है, जिसे लोग उतना ही पसंद कर रहे हैं, जितना इसकी ओरिजनल रील को किया था.
जिस रील को अनुपम खेर ने रीक्रिएट किया, उसे सबसे पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अभिनव बिष्ट ने बनाया था. वीडियो में किशोर कुमार के मशहूर गाने 'मेरे महबूब कयामत होगी' के रीक्रिएटेड वर्जन का इस्तेमाल किया गया था. ये रील इतनी वायरल हुई कि हजारों लोग इसे अपने अंदाज में बनाने लगे. इसी ट्रेंड में अनुपम खेर भी शामिल हुए और अपनी टीम के साथ इस पर एक मजेदार रील बनाई.
अनुपम खेर की रील जबरदस्त वायरल गई, जिसके बाद एक्टर ने इंस्टाग्राम पर इसका BTS वीडियो पोस्ट कियाय. इसके साथ उन्होंने लिखा कि जब उन्होंने ये वीडियो शूट किया था, तब उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसे अकेले इंस्टाग्राम पर ही 150 मिलियन व्यूज मिल जाएंगे. उन्होंने लिखा, 'हमने इस रील को इतनी सीरियसली और मासूमियत से शूट किया, जैसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म का क्लाइमैक्स शूट कर रहे हों.'
150 MILLION VIEWS… and still counting
When we shot this reel, we had absolutely no idea it would reach 150 million views on Instagram alone! We approached it with such seriousness and innocence as if we were shooting the climax of the most important film of our lives. … pic.twitter.com/bGFHW761Xu
— Anupam Kher (@AnupamPKher) August 5, 2026
अनुपम खेर ने बताया कि इस रील की सबसे मजेदार बात ये थी कि एक्टर बोमन ईरानी की मेकअप आर्टिस्ट अमृता चुपचाप शूटिंग के दौरान BTS वीडियो रिकॉर्ड करती रहीं. बाद में जब टीम ने वो फुटेज देखा तो सबको लगा कि BTS तो असली रील से भी ज्यादा मजेदार बन गया है.
अनुपम खेर ने बताया कि BTS वीडियो में चार एक्सपीरियंस कलाकारों को एक छोटी-सी रील के लिए बार-बार रिहर्सल करते, एक-दूसरे को सुधारते और हर शॉट को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते देखा जा सकता है. उन्होंने मजाक में कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी नेशनल मिशन की तैयारी चल रही हो. उन्होंने ये भी बताया कि वीडियो में जो लड़की पीछे से जोर-जोर से हंसती हुई सुनाई दे रही है, उसका नाम कंगन है, जो उनकी फिल्म में भी अहम भूमिका निभा रही हैं.
अनुपम खेर ने अपने पोस्ट में फैंस का दिल से धन्यवाद भी किया. उन्होंने लिखा कि लोगों ने इस रील को सिर्फ देखा ही नहीं, बल्कि शेयर किया, कमेंट किए और ढेर सारा प्यार दिया. इसी प्यार की वजह से एक आम-सी रील उनकी जिंदगी का यादगार पल बन गई. उन्होंने आखिर में फैंस से कहा कि अब उनकी बारी है BTS वीडियो देखने की और खुलकर हंसने की.
इसी बीच अनुपम खेर ने अपनी आने वाली फिल्म 'खोसला का घोसला 2' को लेकर भी बड़ी जानकारी दी. उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है. इस मौके पर उन्होंने अपने खास दोस्त और को-स्टार बोमन ईरानी के लिए एक इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया. अनुपम खेर ने लिखा कि मंगलवार रात फिल्म की शूटिंग खत्म हुई और इस सफर को यादगार बनाने में बोमन ईरानी का बड़ा योगदान रहा है. उन्होंने बोमन को बेहतरीन कलाकार, सरल , उदार और बड़े दिल वाला इंसान बताया.
एक तरफ अनुपम खेर की वायरल रील लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है, तो दूसरी तरफ 'खोसला का घोसला 2' की शूटिंग पूरी होने से फैंस की एक्साइटमेंट भी बढ़ गई है. अब फैंस को फिल्म की रिलीज डेट का इंतजार है. वहीं, सोशल मीडिया पर उनका BTS वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर खूब एंजॉय कर रहे हैं.