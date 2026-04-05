पूरी दुनिया में बज रहा ‘धुरंधर 2’ का डंका... 16 दिन में पार किए 1523 करोड़ पार, क्या तोड़ पाएगी 2000 करोड़ी ‘दंगल’ का रिकॉर्ड?

Dhurandhar 2 16 Days Collection: 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ‘धुरंधर 2’ इन दिनों हर तरफ चर्चा में बनी हुई है. फिल्म का माहौल ऐसा है कि शहर हो या छोटे कस्बे, हर जगह इसके शो हाउसफुल जा रहे हैं. दर्शकों को इसका एक्शन, स्टोरी और स्टारकास्ट काफी पसंद आ रही है. खास बात ये है कि फिल्म का दूसरा पार्ट पहले से ज्यादा बड़ा और दमदार दिख रहा है. थिएटर में बैठे लोग हर सीन पर सीटियां और तालियां बजा रहे हैं, जिससे साफ है कि फिल्म लोगों को पूरी तरह एंटरटेन कर रही है.

‘धुरंधर: द रिवेंज’ में कहानी जसकीरत सिंह रंगी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो ‘हमजा अली मजारी’ बनकर पाकिस्तान के कराची के अंडरवर्ल्ड में अपनी पहचान बनाता है. उसका मकसद सिर्फ पावर हासिल करना नहीं, बल्कि दुश्मन के नेटवर्क के अंदर जाकर उसे जड़ से खत्म करना होता है. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे वो अलग-अलग गैंग्स को अपने कंट्रोल में लेता है और हालात को अपने हिसाब से बदलता है. कहानी में लगातार ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं, जो दर्शकों को आखिर तक बांधे रखते हैं.

भारत में भी कमा लिए 959.37 करोड़

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त पकड़ बना रखी है. भारत ही नहीं, दुनियाभर में इस फिल्म का डंका बज रहा है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने 102 करोड़ रुपये की शानदार ओपनिंग की थी. इसके बाद शुरुआती 3 दिनों में ही फिल्म ने लगभग 100-100 करोड़ के आसपास की कमाई की. वीकेंड पर फिल्म ने रिकॉर्डतोड़ कलेक्शन किया, जिससे साफ हो गया कि दर्शकों के बीच इसका क्रेज कितना ज्यादा है. हर दिन कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए.

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16वें दिन पार किया 1523 करोड़ का आंकड़ा

अगर 16वें दिन यानी शनिवार की कमाई की बात करें तो फिल्म ने करीब 21.55 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इसके साथ ही ‘धुरंधर 2’ का नेट इंडिया कलेक्शन 959.37 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. वहीं, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 1148.58 करोड़ रुपये हो गया है. ये आंकड़े बताते हैं कि फिल्म लगातार मजबूत पकड़ बनाए हुए है और बॉक्स ऑफिस पर इसका जलवा अभी भी बरकरार है. वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने दुनियाभर में 1523.58 करोड़ का शानदार आंकड़ा पार कर लिया है.

फिल्म में नजर आ रही दमदार स्टारकास्ट

खास बात ये है कि अभी तक इसके सामने कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, जिससे इसे पूरा फायदा मिल रहा है. 17 अप्रैल को ‘भूत बंगला’ आने तक ये फिल्म अकेले ही थिएटर्स में राज करने वाली है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इसकी कमाई और भी तेजी से बढ़ सकती है. फिल्म की स्टारकास्ट भी इसकी बड़ी ताकत है. इसमें रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, गौरव गेरा, दानिश पांडोर और मानव गोहिल जैसे कलाकार नजर आए हैं.

क्या तोड़ पाएगी 2000 करोड़ी ‘दंगल’ का रिकॉर्ड?

सभी ने अपने-अपने किरदार को दमदार तरीके से निभाया है. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ‘धुरंधर 2’ आमिर खान की फिल्म ‘दंगल’ के 2000 करोड़ के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी या नहीं? फिलहाल तो फिल्म की रफ्तार देखकर यही लग रहा है कि ये बड़ा रिकॉर्ड भी खतरे में पड़ सकता है. बता दें, ये फिल्म 16 दिनों के अंदर ‘केजीएफ चैप्टर 2’, ‘आरआरआर’, ‘जवान’, ‘पठान’, ‘कल्कि 2898 एडी’ और पिछले साल 2025 में रिलीज हुई ‘धुरंधर’ तक का रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं और नए रिकॉर्ड बना चुकी है.