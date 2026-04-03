KGF 2 और बाहुबली 2 को पछाड़ा… अब अल्लू अर्जुन की ‘पुष्पा 2’ की बारी, महज 15 दिन में बनाया नया रिकॉर्ड, ‘धुरंधर 2’ का भौकाल बरकरार

आदित्य धर की स्पाई फिल्म ‘धुरंधर’ ने पिछली साल कई फिल्मों के पुराने रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया था, जो इस साल भी बरकरार है. इस फिल्म की सफलता के बाद दूसरा भाग 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया, जिसमें रिवेंज की कहानी देखने को मिली. ‘धुरंधर द रिवेंज’ के रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान आ गया और फिर ऐसा धमाका हुआ कि कई और पुराने रिकॉर्ड टूट गए. रणवीर सिंह की इस फिल्म ने ‘केजीएफ 2’, ‘बाहुबली 2’, ‘एनिमल’ और ‘स्त्री 2’ जैसी फिल्मों को पछाड़ दिया है. वहीं रिलीज के 15वें दिन ये फिल्म अल्लू अर्जुन की ‘पुष्पा 2’ के वर्ल्डवाइड कलेक्शन को टक्कर देते हुए आगे बढ़ रही है.

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखी गई, जिसके चलते एडवांस बुकिंग की लंबी लाइनें और थिएटर हाउसफुल देखने को मिले. वहीं इस फिल्म का फीवर रिलीज के 15 दिन बाद भी दिखाई दे रहा है. रणवीर सिंह और डायरेक्टर आदित्य धर की इस ब्लॉकबस्टर जोड़ी ने ये साबित कर दिया कि सीक्वल पहले पार्ट से कई गुना बड़ा और हिट हो सकता है.

‘धुरंधर 2’ नेट कलेक्शन

सैकनिल्क रिपोर्ट के मुताबिक, ‘धुरंधर 2’ ने पेड प्रीव्यू में ही 43 करोड़ कमा लिए थे, इसके बाद ओपनिंग डे पर ये कलेक्शन बढ़कर 102 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया था. रणवीर सिंह की इस स्पाई एक्शन फिल्म ने पहले हफ्ते में लगभग 674.17 करोड़ का बिजनेस किया, जिसके बाद दूसरे हफ्ते फिल्म ने महज 263.65 करोड़ रुपए की कमाई की. 15वें दिन तक ओवरऑल नेट कलेक्शन की अगर बात करें, तो फिल्म ‘धुरंधर 2’ ने 937.82 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है.

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‘धुरंधर 2’ ने तोड़ा ‘धुरंधर’ का रिकॉर्ड

रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया था, जिसके बाद इस फिल्म के दूसरे भाग ने रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए महज 15 दिन में ही 1500 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, जो किसी भी इंडियन फिल्म के लिए बड़ी सफलता है. ‘उर्री’ डायरेक्टर आदित्य धर और रणवीर सिंह के लिए ये किसी माइलस्टोन से कम नहीं है. रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे मंझे हुए कलाकार नजर आए हैं, जिन्होंने अपनी जबरदस्त स्क्रीन प्रजेंस से आग लगा दी.