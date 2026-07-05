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आलिया-शरवरी की ‘अल्फा’ ने कर दिया कमाल! दूसरे दिन बंपर की कमाई; ऑडियंस के बीच दिखा जबरदस्त क्रेज

Alpha Box Office Collection Day 2: आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की स्पाई-एक्शन फिल्म ‘अल्फा’ पिछले दो दिनों से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. भले ही सोशल मीडिया पर फिल्म को मिले-जुले रिएक्शन मिल रहे हैं, लेकिन फिल्म कमाई के मामले में सबसे आगे चल रही है. ऑडियंस को आलिया-शरवरी का दमदार एक्शन अवतार पसंद आ रहा है. दूसरे दिन फिल्म ने बंपर कमाई कर हर किसी को हैरान कर दिया.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 05, 2026, 08:01 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 08:29 AM IST
आलिया-शरवरी की ‘अल्फा’ ने कर दिया कमाल! दूसरे दिन बंपर की कमाई; ऑडियंस के बीच दिखा जबरदस्त क्रेज
Image Credit: Alpha Box Office Collection Day 2Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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