/आलिया-शरवरी की ‘अल्फा’ ने कर दिया कमाल! दूसरे दिन बंपर की कमाई; ऑडियंस के बीच दिखा जबरदस्त क्रेज

वैसे तो बॉलीवुड में फीमेल एक्शन फिल्में काफी कम ही बनती हैं. लेकिन कई एक्ट्रेसेस ने ये साबित कर दिया है कि अगर उन्हें सही मौका मिले, तो वे एक्शन फिल्मों से भी स्क्रीन पर धमाल मचा सकती हैं. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म ‘अल्फा’ है, जो इसी शुक्रवार 3 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज हुई है. फिल्म को सोशल मीडिया पर ऑडियंस और क्रिटिक्स का मिला-जुला रिएक्शन मिल रहा है. इसके बावजूद, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने में पूरी तरह सफल रही है.
इस फिल्म ने साबित कर दिया है कि ऑडियंस अब फीमेल लीड एक्शन फिल्मों को भी बड़े पर्दे पर देखना पसंद कर रहे हैं. आने वाले समय में ये ट्रेंड हिंदी सिनेमा को एक नए मुकाम पर ले जा सकता है. पहले दिन से ही इस फिल्म को ऑडियंस का भरपूर प्यार मिल रहा है. यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी इस स्पाई थ्रिलर फिल्म को भले ही क्रिटिक्स से बहुत अच्छी रेटिंग न मिली हो, लेकिन ऑडियंस को आलिया-शरवरी का अंदाज खूब पसंद आ रहा है. पहले दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 9.25 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया था.
इसके बाद शनिवार को यानी दूसरे दिन भी थिएटर्स में फिल्म को देखने के लिए लोगों की अच्छी-खासी भीड़ नजर आई. सैकनिल्क की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे दिन भी अच्छी कमाई की. आलिया भट्ट और बॉबी देओल स्टारर इस फिल्म ने शनिवार को करीब 11.25 करोड़ रुपए की कमाई की है. एक ऐसी फिल्म के लिए जिसमें लीड रोल में कोई एक्ट्रेस हो, यह कमाई बहुत ही बेहतरीन मानी जा रही है. दो दिनों का कलेक्शन मिलाकर फिल्म अब तक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल 20.50 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है.
इस स्पाई-थ्रिलर फिल्म को ऑडियंस का भरपूर प्यार मिल रहा है. अगर इसके कुल कलेक्शन पर नजर डालें, तो फिल्म जल्द ही 21 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर जाएगी. ये मूवी न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशी सिनेमाघरों में भी जमकर धमाल मचा रही है. दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने दो दिनों के अंदर 37.60 करोड़ रुपये बटोरकर एक धमाकेदार शुरुआत की. सिर्फ विदेशी बाजार से ही फिल्म की झोली में करीब 5 करोड़ रुपये आ चुके हैं. आपको बता दें कि इस शानदार फिल्म की कहानी एक्टर-डायरेक्टर उदय चोपड़ा ने लिखी है.
इसका डायरेक्शन शिव राविल ने किया है. अपनी कसी हुई कहानी और सस्पेंस के दम पर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है. ये फिल्म YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली ऐसी फिल्म है, जिसकी पूरी कहानी फीमेल एक्ट्रेसेस के इर्द-गिर्द बुनी गई है. फिल्म में आलिया भट्ट ने सीता का लीड रोल प्ले किया है, जबकि शरवरी दुर्गा के रोल में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती दिख रही हैं. इनके अलावा फिल्म में बॉबी देओल, अनिल कपूर, दिया मिर्जा और दिब्येंदु भट्टाचार्य जैसे मंझे हुए कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं.
साथ ही कहानी को आगे जोड़ने के लिए ऋतिक रोशन का एक धांसू कैमियो भी रखा गया है. फिल्म की कहानी सीता के ईद-गिर्द घूमती है, जिसे बचपन से ही एक बेहद खतरनाक मिशन के लिए तैयार किया जाता है. फिल्म में बॉबी देओल का किरदार फतेह सिंह लखावत एक खुफिया ‘अल्फा प्रोग्राम’ चलाता है, जिसका मकसद इंसानों को सुपर-सोल्जर बनाना है. सीता भी इसी खतरनाक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनती है. लेकिन जैसे ही उसे अपने गुरु और अपने अतीत का सच पता चलता है, उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है. इसके बाद वो दुर्गा के साथ मिलकर इस मिशन को रोकने की जंग में कूद पड़ती है.