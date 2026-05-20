गांव की सुनसान रात में मंडराता डर का काला साया... 16 सेकंड में रोंगटे खड़े कर देगा जैकी श्रॉफ-शरद केलकर की हॉरर फिल्म का फर्स्ट लुक

Jackie Shroff Horror Movie Kheti: जैकी श्रॉफ और शरद केलकर की आने वाली हॉरर फिल्म ‘खेती’ का फर्स्ट लुक सामने आ गया है. पोस्टर सामने आते ही फिल्म ने लोगों का ध्यान खींच लिया. गांव की मिट्टी, डरावना माहौल और रहस्य से भरी कहानी की झलक फैंस को काफी पसंद आ रही है. इस फिल्म में जैकी श्रॉफ, शरद केलकर और नेहा सरगम लीड रोल में नजर आएंगे. नोफिल्म को हारिस इम्तियाज खान ने लिखा और डायरेक्ट किया है. वहीं, इसे सना खान ने ब्लैककैनवास स्टूडियो के बैनर तले प्रोड्यूस किया है.

फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने एक्स अकाउंट पर फिल्म का ऐलान किया. उन्होंने बताया कि ‘खेती’ एक रूरल हॉरर फिल्म होगी, जिसमें गांव की कहानी के साथ डर का नया अंदाज देखने को मिलेगा. फिल्म में वीरेंद्र सक्सेना और शाजी चौधरी भी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. मेकर्स ने अभी फिल्म की रिलीज डेट या बाकी जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन फर्स्ट लुक देखने के बाद लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ गई है. खास बात ये है कि लंबे समय बाद ऐसी हॉरर फिल्म आ रही है, जो गांव के बैकग्राउंड पर बनी है.

JACKIE SHROFF - SHARAD KELKAR HEADLINE RURAL HORROR FILM 'KHETI' – FIRST LOOK UNVEILED... #JackieShroff, #SharadKelkar, and #NehaSargam come together for the upcoming rural horror film #Kheti. Add Zee News as a Preferred Source Written and directed by Haris Imtiyaz Khan, the film is produced by Sana Khan under… pic.twitter.com/fPb0bVyWuj — taran adarsh (@taran_adarsh) May 20, 2026

जैकी श्रॉफ-शरद केलकर की हॉरर फिल्म

इस फिल्म के अलावा जैकी श्रॉफ इन दिनों अपनी दूसरी फिल्म ‘द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो’ को लेकर भी चर्चा में हैं. ये फिल्म 29 मई, 2026 को रिलीज होने वाली है. जैकी ने फिल्म को लेकर बात करते हुए कहा कि अगर इंसान 90 साल की उम्र तक फिट और एक्टिव रहता है, तो वही असली सुपरहीरो है. उन्होंने कहा, ‘द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो’ के जरिए हम बच्चों के सपनों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. अगर इंसान का दिल जवान रहे और शरीर मजबूत रहे, तो वही सबसे बड़ी ताकत होती है. जैकी की ये बात फैंस को काफी पसंद आई.

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दादा-पोते की प्यारी कहानी में एलियन का ट्विस्ट

आने वाली ‘द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो’ का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ था, जिसमें दादा-पोते की प्यारी कहानी के साथ एलियन वाला ट्विस्ट भी देखने को मिला. फिल्म का माहौल काफी मजेदार और इमोशनल नजर आया. इसमें जैकी श्रॉफ का किरदार भी बाकी फिल्मों से काफी अलग दिख रहा है. फिल्म को नेशनल अवॉर्ड जीत चुके मनीष सैनी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में प्रतीक स्मिता पाटिल, भाग्यश्री दसानी, शरत सक्सेना, मिहिर गोडबोले, दुर्गेश कुमार, सहर्ष शुक्ला, शिवांश चोरगे और कुमार सौरभ जैसे कलाकार भी नजर आएंगे.

जैकी श्रॉफ 40 साल से एक्टिव

जैकी श्रॉफ पिछले चार दशकों से बॉलीवुड में एक्टिव हैं और आज भी लगातार काम कर रहे हैं. फिल्मों के साथ-साथ वे टीवी पर भी नजर आ रहे हैं. इन दिनों वे ‘तुम्म से तुम्म तक’ शो में दिखाई दे रहे हैं. खबरों के मुताबिक, वे इस शो के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले कलाकार हैं. जैकी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने पहले इस शो का ऑफर ठुकरा दिया था. लेकिन बाद में कहानी और अपने किरदार की गहराई देखकर उन्होंने हां कह दी. उन्होंने ये भी बताया कि वे हमेशा ऐसे रोल चुनते हैं, जिनसे उन्हें कुछ नया करने का मौका मिले.

शरद केलकर का वर्कफ्रंट

उधर, शरद केलकर ने भी टीवी इंडस्ट्री में आए बदलावों को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि पहले टीवी शोज कई सालों तक चलते थे, लेकिन अब लोगों का ध्यान जल्दी हट जाता है. शरद ने कहा, ‘अब एपिसोड सिर्फ 23 मिनट के होते हैं और लोगों का अटेंशन स्पैन भी कम हो गया है’. उन्होंने ये भी कहा कि अब सिर्फ टैलेंट काफी नहीं माना जाता. सोशल मीडिया फॉलोअर्स और पॉपुलैरिटी भी कास्टिंग में बड़ा रोल निभाने लगी है. शरद के मुताबिक टीवी इंडस्ट्री पहले से काफी बदल चुकी है और अब कलाकारों के सामने नई चुनौतियां हैं.