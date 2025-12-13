महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा की बदली तस्वीर, चेहरे का नूर हुआ गायब! फोटो देख दंग रह गए फैंस

Monalisa Viral Girl: महाकुंभ के समय मोनालिसा नाम की एक लड़की की फोटो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हुई थी और फैंस उनकी तुलना एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा से करने लगे थे. लेकिन हाल ही में उनकी एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें उनके चेहरे को नूर और चमक पुरी तरह से गायब है. इस फोटो को देखने के बाद फैंस हैरान रह गए हैं.
महाकुंभ से वायरल हुईं मोनालिसा की एक नई तस्वीर फिर से इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं, जिसमें वो सिर को नीचे झुकाए गंभीर अवास्था में बैठी हुई नजर आ रही हैं. महाकुंभ में रुद्राक्ष की माला बेचते हुए मोनालिसा की मासूमियत को देख लोग उनके कायल हो गए ते. लेकिन नई फोटो को देखते ही ही लोग हैरान रह गए हैं और सवाल कर रहे हैं कि आखिर मोनालिसा को क्या हुआ है उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई है.
फिल्म के लिए कर रहीं तैयारियां
दरअसल ये बदलाव उनके सफर की शुरुआत है वो इन दिनों अपनी पहली फिल्म ‘द डायरी ऑफ मणिपुर' में व्यस्त हैं और उसके लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं. वहीं सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली नई फोटो उनकी फिल्म के सेट की है, जिसमें उन्हें अलग-अलग एक्सप्रेशन देते हुए देखा जा रहा है. फिल्म ‘द डायरी ऑफ मणिपुर' के डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने मोनालिसा की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं, जिसमें वो काफी दुख और दर्द में नजर आ रही हैं.
डायरेक्टर ने शेयर की तस्वीर
वायरल गर्ल मोनालिसा की इस तस्वीर को देखने के बाद फैंस काफी हैरान हो गए थे. लेकिन डायरेक्टर द्वारा इन तस्वीरों क पोस्ट करने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली है और वो मोनालिसा की फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं डायरेक्टर ने फोटो को शेयर करते हुए नीचे कैप्शन में लिखा, ‘फिल्म ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ के एक बेहद इमोशनल सीन में रंगमंच के जाने-माने एक्टर श्री दीपक सूथा जी और मोनालिसा, ये फिल्म जल्दी ही फिल्म रिलीज के लिए तैयार हो जाएगी.’
