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Hindi Newsबॉलीवुडखूब वायरल हो रहा शाहरुख-रणवीर का वो 16 साल पुराना VIDEO, जब किंग खान ने सरेआम कहा था- ‘तू आ गया इंडस्ट्री में, रोना तो हमें चाहिए...’

खूब वायरल हो रहा शाहरुख-रणवीर का वो 16 साल पुराना VIDEO, जब किंग खान ने सरेआम कहा था- ‘तू आ गया इंडस्ट्री में, रोना तो हमें चाहिए...’

Shah Rukh Khan Ranveer Singh Video: रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म ‘धुरंधर 2’ को लेकर सुर्खियों और बॉक्स ऑफिस पर छाए हुए हैं. फिल्म धुआंधार कमाई कर रही है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक 16 साल पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रणवीर सिंह के साथ बॉलीवुड किंग शाहरुख खान नजर आ रहे हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 25, 2026, 09:39 AM IST
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Shah Rukh Khan Ranveer Singh Throwback Video
Shah Rukh Khan Ranveer Singh Throwback Video

Shah Rukh Khan Ranveer Singh Throwback: रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्मों ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर 2’ की जबरदस्त सक्सेस को काफी एंजॉय कर रहे हैं. इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और इंडस्ट्री के कई लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं. हालांकि, सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ये सवाल भी उठा रहे हैं कि बॉलीवुड के बड़े स्टार्स अब तक चुप क्यों हैं? इसी बीच एक पुराना वीडियो फिर से वायरल हो गया है, जिसने फैंस का दिल जीत लिया है और माहौल को इमोशनल बना दिया.

ये वीडियो एक अवॉर्ड शो का है, जब रणवीर सिंह को उनकी पहली फिल्म ‘बैंड बाजा बारात’ (2010) के लिए अवॉर्ड मिला था. स्टेज पर स्पीच देते वक्त वे काफी इमोशनल हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल आए थे. जैसे ही वे स्टेज से नीचे उतरने लगे, तभी शाहरुख खान ने उन्हें पास बुलाया और उनका हौसला बढ़ाया. उस पल ने वहां मौजूद सभी लोगों को काफी इंप्रेस किया था और आज भी लोग उसे याद करते हैं. शाहरुख ने मजाक में रणवीर से कहा था, ‘तू क्यों रो रहा है, रोना तो हमें चाहिए. हमारा क्या होगा, तू आ गया इंडस्ट्री में’. 

शाहरुख ने रणवीर को गले लगाकर दिल जीता

इसके बाद उन्होंने रणवीर को गले लगाया और कहा, ‘गले लग, हमको थोड़ा प्यार दे. हम तुझे बताए कि तू कितना अच्छा और कितना खूबसूरत एक्टर है’. इस दौरान करण जौहर और शाहिद कपूर भी स्टेज पर मौजूद थे, जबकि सलमान खान ऑडियंस में बैठे हंसते हुए नजर आए. रणवीर उस वक्त काफी इमोशनल थे और शाहरुख खान के इस बिहेवियर से और भी इमोशनल हो गए. शाहिद कपूर ने भी उन्हें संभालने की कोशिश की. शाहरुख ने उसी स्टेज पर रणवीर को ‘हमारे समय के सबसे खूबसूरत एक्टर्स में से एक’ बताया. 

‘एक्टर कास्ट किए, इंस्टाग्राम वाले नहीं...’ ‘धुरंधर 2’ की सक्सेस देख अमीषा पटेल ने बॉलीवुड को लताड़ा, बोलीं- ‘पार्टियों में घूमने वालों...’

वायरल वीडियो पर फैंस ने जमकर प्यार बरसाया

ये पल न सिर्फ खास था बल्कि एक तरह से नए टैलेंट को स्वीकार करने और उसे आगे बढ़ाने का संदेश भी दे रहा था, जिसे आज लोग फिर से याद कर रहे हैं. इस वीडियो के वायरल होने के बाद फैंस ने सोशल मीडिया पर दिल छू लेने वाले कमेंट्स किए. एक यूजर ने लिखा, ‘SRK सिर्फ उन्हें दिलासा नहीं दे रहे थे, बल्कि उनका भविष्य देख रहे थे’. दूसरे ने कहा, ‘मुझे SRK, सलमान और अक्षय का सपोर्ट बहुत पसंद है’. वहीं एक फैन ने लिखा, ‘गोल्डन हार्ट वाला इंसान @iamsrk’. इस वीडियो ने लोगों का दिल जीत लिया. 

‘धुरंधर 2’ बॉक्स ऑफिस पर बना रही नए रिकॉर्ड

वहीं, दूसरी तरफ रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ का बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. फिल्म ने सिर्फ 6 दिनों में भारत में करीब 500 से 600 करोड़ के बीच कमाई कर ली है, जो अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है. साथ ही दुनियाभर में भी 900 करोड़ से ज्यादा कमाई कर चुकी है. इतना ही नहीं, आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म हर दिन एक नया रिकॉपर्ड़ तोड़ रही है और बना रही है. फिल्म की रफ्तार अभी भी धीमी नहीं पड़ी है और आने वाले दिनों में इसके और बड़े आंकड़े छूने की उम्मीद है.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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