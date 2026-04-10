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Hindi Newsबॉलीवुड1600 करोड़ की ‘धुरंधर 2’ और एक्टर की फीस पर बवाल, मुंबई खर्च ने खाली कर दी एक्टर की जेब, विवेक सिन्हा बोले- ‘भाई, कसम से इतना पैसा…’

1600 करोड़ की ‘धुरंधर 2’ और एक्टर की फीस पर बवाल, मुंबई खर्च ने खाली कर दी एक्टर की जेब, विवेक सिन्हा बोले- ‘भाई, कसम से इतना पैसा…’

Dhurandhar 2 Actor Vivek Sinha Video: रणवीर सिंह और आदित्य धर की स्टार जोड़ी ने पिछले साल से बॉक्स ऑफिस पर कब्जा बनाए रखा है, जिसके चलते दोनों ने बैक टू बैक दो बड़ी हिट फिल्में दी हैं. इसी बीच ‘धुरंंधर: द रिवेंज’ (Dhurandhar The Revenge) के ट्रेलर से फेमस होने वाले एक्टर विवेक सिन्हा ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने फिल्म में मिलने वाली फीस का जिक्र किया है. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 10, 2026, 01:34 PM IST
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1600 करोड़ की ‘धुरंधर 2’ और एक्टर की फीस पर बवाल, मुंबई खर्च ने खाली कर दी एक्टर की जेब, विवेक सिन्हा बोले- ‘भाई, कसम से इतना पैसा…’

आदित्य धर की स्पाई फिल्म ‘धुरंधर द रिवेंज’  इस समय पुराने रिकॉर्ड्स को ब्रेक करते हुए नया इतिहास रच रही है. फिल्म ने रिलीज के महज 22 दिनों में 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है, जो किसी भी इंडियन फिल्म के लिए एक बड़ी सफलता है. ‘धुरंधर 2’ के रिलीज होते ही फैंस इस फिल्म के हर छोटे-बड़े एक्टर और शख्स के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो गए, जिसके चलते राकेश बेदी और दानिश पंडोर इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. वहीं एक्टर विवेक सिन्हा से जुड़ी बातों जानने के लिए लोग उन्हें गूगल पर सर्च कर रहे हैं. इसी बीच एक्टर ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया कि कई लोग इंटरनेट पर ‘धुरंधर’ के एक्टर्स की फीस चार्ट को बनाकर शेयर कर रहे हैं.

उन्होंने इस वीडियो में बताया कि कई लोग इस फीस चार्ट में उनकी फीस कहीं 1 करोड़, तो कई 80 लाख बता रहे हैं, जिसे देखने के बाद कई लोग उनसे मदद की गुहार लगा रहे हैं और उनसे पैसे के डिमांड कर रहे हैं. लेकिन इस वीडियो में एक्टर ने ये साफ किया कि उन्हें फिल्म ‘धुरंधर’ के रोल के लिए इतनी ज्यादा रकम नहीं मिली थी, वो बहुत कम थी.  

एक्टर ने ‘धुरंधर 2’ की फीस पर तोड़ी चुप्पी
 विवेक सिन्हा ने इंस्टाग्राम की इस वीडियो में ये साफ-साफ कहा कि उन्हें इतनी बड़ी रकम कभी नहीं मिली है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, ‘भाई, कसम से इतना पैसा नहीं मिला है. ये सब मत डालो’ उनका ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह-तरह का रिएक्शन दे रहे हैं. एक्टर का कहना है कि अक्सर ऐसी अफवाहें बिना किसी ठोस जानकारी के फैलाई जाती हैं, जिससे आम लोगों के बीच गलतफहमियां पैदा होती हैं. 

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‘जितना चाहता था उतनी रकम मिली’
विवेक सिन्हा ने आगे कहा, ‘मुझे ‘धुरंधर’ से पैसा मिला है, अच्छा पैसा मिला. जो इतनी रकम की उम्मीद कर रहा था वो मिला. लेकिन उतना पैसा नहीं मिला, जो पैसा मिला वो खत्म हो गया है. मुंबई में रहता हूं भाई और बहुत खर्चा है मुंबई में. तो ‘धुरंधर’ वाला सारा पैसा खत्म हो चुका है.’ उन्होंने आगे बताया कि एक कलाकार के लिए सिर्फ फीस ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि अच्छे और किरदार की अहमियत ज्यादा मायने रखती है. विवेक सिन्हा के मुताबिक, वो हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट्स चुनते हैं जो उनके अभिनय को निखारें और दर्शकों से उन्हें जोड़े.  उन्होंने कहा कि पैसों के बजाय वो अपने काम से पहचान बनाने पर भरोसा रखते हैं. 

अब आगे क्या?
फिलहाल, विवेक सिन्हा अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर बिजी हैं और ‘धुरंधर’ के बाद लगातार काम कर रहे हैं. वहीं, उनके इस बयान के बाद ये साफ हो गया है कि 1 करोड़ रुपये फीस वाली खबर सिर्फ एक अफवाह थी. लेकिन उनके फैंस इस बात से खुश हैं कि एक्टर ने खुद सामने आकर सच्चाई बताई और इन खबरों पर रोक लगाई.

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