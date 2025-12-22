Advertisement
trendingNow13049211
Hindi Newsबॉलीवुड17 दिन बाद भी ‘धुरंधर’ का जादू कायम, ‘सत्या’ डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने की जमकर तारीफ, आदित्य धर बोले- ‘आपके साथ…’

17 दिन बाद भी ‘धुरंधर’ का जादू कायम, ‘सत्या’ डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने की जमकर तारीफ, आदित्य धर बोले- ‘आपके साथ…’

आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ रिलीज के 17 दिन बाद भी लगातार बॉक्स ऑफिस और इंटरनेट पर बज क्रिएट किए हुए है. फिल्म इंडस्ट्री का हर शख्स इस फिल्म की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहा है, जिसमें कई बड़े स्टार्स समेत फिल्ममेकर शामिल हैं. वहीं आदित्य धर के लिए फिल्म की सकसेस का मजा उस समय दोगुना हो गया जब मंझे हुए फिल्मकार राम गोपाल वर्मा ने उनकी तारीफ की. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Dec 22, 2025, 07:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

17 दिन बाद भी ‘धुरंधर’ का जादू कायम, ‘सत्या’ डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने की जमकर तारीफ, आदित्य धर बोले- ‘आपके साथ…’

आदित्य धर की मल्टीस्टारर फिल्म ‘धुरंधर’ आज भी अपना जादू फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर बनाए हुए है और ऑनलाइन तारीफे लूट रही है. वहीं ‘धुरंधर’ को देखने के बाद ‘सत्या’ डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने आदित्य धर की तारीफों के पुल बांध दिए हैं, जिसके बाद ‘धुरंधर’ डायरेक्टर ने प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें अपनी इंस्पिरेशन बताया. आदित्य के शब्दों को सुनने के बाद राम गोपाल वर्मा ने लिखा, ‘ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि मैंने इन सभी महान डायरेक्टर्स को महान बनने के लिए इंस्पायर किया है, लेकिन मैं जो प्रेरणा देने वाला हूं, खुद महान कब बनूंगा.?’

आदित्य ने राम गोपाल को बताया प्रेरणा
राम गोपाल वर्मा के इस पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए ‘धुरंधर’ डायरेक्टर आदित्य धर ने लिखा, ‘रामू सर, आपने तब जोखिम उठाया, जब ये सबसे कठिन था!!!’ उन्होंने आगे कहा, ‘ऐसे टाइम पर जब किसी भी प्रकार का कोई मॉडल नहीं था, कोई सेफ्टी नेट नहीं था और इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि चीजें सफल होगी. ‘धुरंधर’ इसलिए चल सकी क्योंकि आपने पहले रास्ता दिखाया. सर, कुछ रास्ते तालियों के साथ खत्म होते. वो एक विरासत बनाने के साथ खत्म होते हैं.’

‘धुरंधर’ बनाते समय इन फिल्मों को किया याद
आदित्य धर ने ‘धुरंधर’ की सफलता का क्रेडिट राम गोपाल वर्मा को देते हुए कहा, ‘मैं कई साल पहले एक सूटकेस, एक सपना और एक अटूट विश्वास के साथ मुंबई आया था कि एक दिन में राम गोपाल वर्मा के डायरेक्शन में काम करूंगा. ऐसा कभी नहीं हुआ. लेकिन अंजाने में ही सही मैंने आपके सिनेमा के साथ काम किया. आपकी फिल्मों ने मुझे फिल्में बनाना नहीं सिखाया, बल्कि जोखिम सोचना भी सिखाया.’ उन्होंने आगे कहा, ‘आप मेरे पसंदीदा डायरेक्टर में से एक थे, जिन्होंने इंडियन सिनेमा को बेबाक, निडर और जिंदा कर दिया. अगर धुरंधर में उस इंस्पिरेशन का एक भी अंश है, तो वो इसलिए क्योंकि मेरे दिमाग में आपकी फिल्में चलती और चिखती थी, जब मैं इस फिल्म को लिख और बना रहा था.’

Add Zee News as a Preferred Source

‘धुरंधर-2’
आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है बल्कि लोगों के दिलों पर अपनी गहरी छाप छोड़ रही है. वहीं इस मल्टीस्टारर फिल्म की दूसरा पार्ट आने वाले साल 2026 को मार्च में देखने को मिलेगा. इस फिल्म के दूसरे भाग के लिए फैंस में अभी से एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. अब देखना ये होगा कि क्या पहले पार्ट की तरह दूसरा भी लोगों की उम्मीदों पर उतना ही खरा उतरेगा या नहीं.?

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

DhurandharAditya DharRamgopal vermaSatya

Trending news

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा की आंधी, शिंदे-अजीत जीतकर भी ज्यादा खुश नहीं होंगे
maharashtra local body election 2025
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा की आंधी, शिंदे-अजीत जीतकर भी ज्यादा खुश नहीं होंगे
बर्फ पड़े या... कश्मीर में न होगा अनाज का संकट, पहुंचने लगी राशन की मालगाड़ी
Jammu Kashmir
बर्फ पड़े या... कश्मीर में न होगा अनाज का संकट, पहुंचने लगी राशन की मालगाड़ी
गांधी की दूसरी हत्या? G RAM G बिल पर केंद्र पर भड़के चिदंबरम, कहा- सरकार कर रही धोखा
chidambaram
गांधी की दूसरी हत्या? G RAM G बिल पर केंद्र पर भड़के चिदंबरम, कहा- सरकार कर रही धोखा
नेवी की जानकारी लीक करने वाला तीसरा जासूस भी गिरफ्तार, कर्नाटक पुलिस के हत्थे चढ़ा
Indian Navy
नेवी की जानकारी लीक करने वाला तीसरा जासूस भी गिरफ्तार, कर्नाटक पुलिस के हत्थे चढ़ा
एक ही परिवार के 6 के 6 कैंडिडेट हारे...महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जनादेश का गुणागणित
maharashtra nikay chunav result
एक ही परिवार के 6 के 6 कैंडिडेट हारे...महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जनादेश का गुणागणित
भारत में इस शहर के किनारे बनेगा वर्ल्ड क्लास 'मरीना', होटल से लेकर क्लब तक की सुविधा
Mumbai Marina Project
भारत में इस शहर के किनारे बनेगा वर्ल्ड क्लास 'मरीना', होटल से लेकर क्लब तक की सुविधा
पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम ने बदला मिजाज, मनाली से गुलमर्ग तक बना 'विंटर वंडरलैंड'
weather update
पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम ने बदला मिजाज, मनाली से गुलमर्ग तक बना 'विंटर वंडरलैंड'
पंजाब के सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड, 23 लाख अभिभावकों ने एक साथ लिया PTM में हिस्सा
Punjab
पंजाब के सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड, 23 लाख अभिभावकों ने एक साथ लिया PTM में हिस्सा
जब आ गया था मुलायम के एनकाउंटर का आदेश, 'साइकिल' से किसके पास भागकर बचाई थी जान?
Mulayam singh yadav
जब आ गया था मुलायम के एनकाउंटर का आदेश, 'साइकिल' से किसके पास भागकर बचाई थी जान?
NIA ऑफिस पर निशाना लगा रहा था आतंकी स्नाइपर? असॉल्ट रायफल का टेलीस्कोप बरामद, अलर्ट
Jammu Kashmir
NIA ऑफिस पर निशाना लगा रहा था आतंकी स्नाइपर? असॉल्ट रायफल का टेलीस्कोप बरामद, अलर्ट