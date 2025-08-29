17 साल पुरानी वो ब्लॉकबस्ट, जिसने बजट से 4 गुना की थी कमाई, जीते थे 7 फिल्मफेयर अवॉर्ड

Rock On Movie Complete 17 Years: हम यहां 2008 आई फरहान अख्तर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'रॉक ऑन' की बात लकर रहे हैं, जिसको 17 साल पूरे हो चुका है. ये एक जबरदस्त सुपरहिट म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है. इस खास मौके पर फरहान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें फिल्म के यादगार पलों को दिखाया गया है. उन्होंने कैप्शन लिखा, 'द बैंड, द बीट्स, द बॉन्ड... सेलिब्रेटिंग 17 ईयर्स ऑफ रॉक ऑन'.

फैंस ने भी इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटाया और इसे अपनी पसंदीदा फिल्मों में से एक बताया. इस फिल्म से फरहान अख्तर की एक्टिंग और सिंगिंग डेब्यू किया था. इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में रॉक म्यूजिक की एक नई लहर ला दी थी. अभिषेक कपूर के निर्देशन में बनी ये फिल्म 4 दोस्तों की कहानी थी, जो सालों बाद अपने म्यूजिक के जरिए फिर से जुड़ते हैं. इसके गाने आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं और इंस्पिरेशन बने हुए हैं.

फिल्म हुए 17 साल पूरे

इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसका म्यूजिक था. शंकर-एहसान-लॉय ने ऐसे गाने दिए जिनमें भारतीय अंदाज और रॉक का बेहतरीन मेल देखने को मिला. हर गाना कहानी से जुड़ा हुआ था और किरदारों की भावनाओं को बयान करता था. 'सोचता हूं', 'फिर से उड़ चला' और 'सिंधु ताई' जैसे गाने आज भी लोगों की यादों और प्लेलिस्ट का हिस्सा हैं. म्यूजिक ने ही फिल्म को दिल से जोड़ने वाली ताकत दी और दोस्ती की अहमियत को समझाया.

3 मिनट 35 सेकंड का रोमांटिक गाना, जिसने हर दिल पर जमाया कब्जा, आज भी आत्मा छू लेते हैं बोल, हर प्यार करने वाले का है फेवरेट

4 दोस्तों की म्यूजिक से भरी कहानी

फिल्म में फरहान अख्तर, अर्जुन रामपाल, पूरब कोहली और ल्यूक केनी एक साथ नजर आए थे. फरहान अख्तर के अलावा अर्जुन रामपाल को उनके शानदार अभिनय के लिए नेशनल अवॉर्ड मिला था. इसके अलावा प्राची देसाई और शहाना गोस्वामी ने भी अहम किरदार निभाए. इस फिल्म ने 7 फिल्मफेयर अवॉर्ड अपने नाम किए थे. पूरी स्टारकास्ट ने मिलकर इस फिल्म को और भी खास बना दिया. इसको एक्सेल एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया था.

बजट से 4 गुना की थी कमाई

फिल्म का बजट करीब 9 करोड़ रुपये था जबकि इसने लगभग 36 करोड़ की कमाई की. यानी इसने अपने बजट से 4 गुना कमाई की थी. इसकी सफलता के बाद 'Rock On 2' भी बनाई गई, लेकिन सीक्वल उतनी पसंद नहीं की गई जितनी पहली फिल्म. बता दें, फरहान अख्तर इन दिनों अपनी नई फिल्म '120 बहादुर' को लेकर सुर्खियों में हैं. ये एक वॉर ड्रामा है, जिसका टीजर हाल ही में रिलीज हुआ था, जिसको खूब पसंद किया गया था.

4 महीने बाद बड़े पर्दे पर देगी दस्तक

दर्शकों के साथ कई सेलिब्रिटीज ने भी फिल्म के टीजर की जमकर तारीफ की थी. फिल्म में फरहान, मेजर शैतान सिंह भाटी का किरदार निभा रहे हैं. टीजर में जोश से भरे डायलॉग, दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक और देशभक्ति से लबरेज सीन ने हर किसी को इंप्रेस किया. ये फिल्म 1962 के रेजांग ला युद्ध पर आधारित है और 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फैंस इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं.