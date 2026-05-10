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Hindi Newsबॉलीवुड17 साल पहले राहुल गांधी से मुलाकात के बाद थलापति विजय ने पॉलिटिक्स से बनाई थी दूरी, अब बने तमिलनाडु के CM

17 साल पहले राहुल गांधी से मुलाकात के बाद थलापति विजय ने पॉलिटिक्स से बनाई थी दूरी, अब बने तमिलनाडु के CM

Thalapathy Vijay: 17 साल पहले 2009 में राहुल गांधी से हुई एक मुलाकात ने सुपरस्टार विजय की राजनीति में एंट्री को लेकर पहली बार बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था, लेकिन उस समय उन्होंने राजनीति से दूरी बनाते हुए कहा था कि उनका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आज वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 10, 2026, 10:44 AM IST
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Thalapathy Vijay Throwback Interview
Thalapathy Vijay Throwback Interview

Thalapathy Vijay Throwback Interview: 17 साल पहले यानी अगस्त 2009 में तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय ने कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की थी. इस मुलाकात के बाद हर तरह ये ही सवाल उठ रहे थे कि क्या विजय पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, लेकिन उस समय उन्होंने इन सब अफवाहों को खारिज करते हुए अपनी प्रायोरिटी एक्टिंग को ही बताया था और आज विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं. इस दौरान उनका उनका परिवार साथ नजर आए. सभी की आंखों में खुशियों के आंसू साफ छलक रहे थे. 

दरअसल, साल 2009 में हर तरफ ये चर्चा थी कि विजय राजनीति में कदम रखने वाले हैं. पुडुचेरी में विजय मक्कल इयक्कम की एक मीटिंग के दौरान उन्होंने राजनीति में इंटरेस्ट दिखाने वाले हिंट भी दिए थे. इसके अगले दिन ही वे दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिले. दोनों के बीच करीब एक घंटे तक बातचीत हुई थी. इस मुलाकात के बाद खबरें फैलने लगी थीं कि राहुल गांधी ने विजय को तमिलनाडु यूथ कांग्रेस में बड़ा पद ऑफर किया है. हालांकि, विजय ने जल्द ही इन तमाम तरह की खबरें पर सफाई दे हुए इन अफवाहों को खारिद कर दिया था. 

17 साल पहले नहीं था पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट

अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा था, ‘अभी मैं सिर्फ फिल्मों पर ध्यान दे रहा हूं. राहुल गांधी से मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार के तौर पर हुई थी. हमने राजनीति या किसी पार्टी में शामिल होने को लेकर कोई बात नहीं की’. विजय ने ये भी कहा था, ‘फिलहाल राजनीति को लेकर कोई फैसला लेने की सिचुएशन में नहीं हूं. मेरी पहली प्राथमिकता अभी एक्टिंग ही है’. उनके इस बयान के बाद कुछ समय के लिए इन अफवाहों को शांत कर दिया था, लेकिन अगले करीब 15 साल तक विजय फिल्मों में लगातार ऐसे किरदार निभाते रहे, जिनमें राजनीति और सामाजिक मुद्दों की झलक दिखती थी. 

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राजनीति से जुड़ी कर रहे फिल्में 

‘थलाइवा’, ‘मर्सल’, ‘सरकार’ और ‘मास्टर’ जैसी फिल्मों में उन्होंने सिस्टम, भ्रष्टाचार और आम लोगों के मुद्दों को खुलकर दिखाया. हालांक,  इस दौरान उन्होंने कभी सीधे तौर पर राजनीति में आने का ऐलान नहीं किया. आखिरकार 2 फरवरी, 2024 को विजय ने अपनी पार्टी ‘तमिलगा वेत्री कड़गम’ (TVK) लॉन्च कर दी. इसी के साथ उन्होंने राजनीति में अपनी एंट्री को आधिकारिक बना दिया. विजय ने पार्टी लॉन्च करते समय ये भी कहा था कि वे धीरे-धीरे फिल्मों से दूरी बनाएंगे और पूरी तरह राजनीति पर फोकस करेंगे. उनकी आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ बताई गई, जिसके बाद वह एक्टिंग छोड़ने वाले थे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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‘जन नायकन’ होगी विजट की आखिरी फिल्म 

एच विनोथ के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में पूजा हेगड़े और बॉबी देओल भी नजर आए. फिल्म का नाम सामने आते ही लोगों ने इसे विजय की असली राजनीतिक इमेज से जोड़ना शुरू कर दिया. माना गया कि फिल्म में एक ऐसे नेता की कहानी दिखाई जाएगी जो जनता के लिए लड़ता है. पहले ये फिल्म पोंगल 2026 पर 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी. लेकिन बाद में खबरें आईं कि फिल्म की रिलीज टाल दी गई है. कहा गया कि सेंसर बोर्ड की जांच लंबी चल रही थी और फिल्म के राजनीतिक कंटेंट को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हो रही थीं. 

थलापति विजय बने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री

4 मई, 2026 को तमिलनाडु चुनाव के नतीजों ने पूरे राज्य की राजनीति बदल दी. विजय की पार्टी टीवीके ने 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर इतिहास रच दिया. करीब 59 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ जब कोई गैर-द्रविड़ पार्टी तमिलनाडु में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी. विजय ने पेरंबूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट दोनों सीटों पर जीत हासिल की. हालांक,  सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 सीटों का आंकड़ा पूरा नहीं हो पाया. इसके बाद एम. के. स्टालिन ने इस्तीफा दे दिया और विजय ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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