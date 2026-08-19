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मनोज बाजपेयी की जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस! आज भी है पछतावा, एक्टिंग के लिए छोड़े माता-पिता; बयां किया दर्द

Manoj Bajpayee Life Biggest Regret: अपनी मेहनत के दम पर सफलता के शिखर पर पहुंचे मनोज बाजपेयी के दिल में आज भी एक गहरा दर्द चुभता है. अपने सपनों को पूरा करने की दौड़ में वे अपने माता-पिता, खासकर मां से दूर हो गए. आज भी वे अपनी मां की कही वो दो सीखें और उनका संघर्ष नहीं भूले, जो किसी की भी आंखें नम कर दे.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 19, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 07:07 AM IST
मनोज बाजपेयी की जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस! आज भी है पछतावा, एक्टिंग के लिए छोड़े माता-पिता; बयां किया दर्द
Image Credit: आज भी मनोज बाजपेयी के दिल में इस बात का अफसोस (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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