मनोज बाजपेयी की जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस! आज भी है पछतावा, एक्टिंग के लिए छोड़े माता-पिता; बयां किया दर्द

मनोज बाजपेयी आज जिस मुकाम पर हैं, वहां पहुंचना हर किसी का सपना होता है. देश के बेहतरीन कलाकारों में शुमार मनोज ने अपने दम पर नेशनल अवॉर्ड तक जीते, लेकिन इस बुलंदी को हासिल करने की एक भारी कीमत भी उन्होंने चुकाई. हाल ही में उनका एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वे मशहूर फिल्मकार महेश भट्ट से दिल खोलकर बातचीत करते नजर आए. इस दौरान मनोज ने अपनी जिंदगी के उस सबसे बड़े अफसोस का जिक्र किया, जो सालों से उनके सीने में दबा था.
मनोज ने बेहद इमोशनल होकर बताया कि सपनों की अंधी दौड़ में उन्होंने जो सबसे अनमोल चीज खोई, वो उनके माता-पिता का साथ था. उन्होंने कहा, ‘मैंने सबसे बड़ा बलिदान अपने मां-बाप के साथ का दिया, खासकर अपनी मां का. इन पूरे 20 सालों के अंदर मैं अपनी मां के साथ लगातार 10 दिन भी नहीं गुजार पाया. आज भी मेरे मन में एक अजीब सा अपराधबोध और मलाल रहता है कि अपनी मंजिल पाने के चक्कर में मैं अपनों का साथ पीछे छोड़ आया’. अपने माता-पिता से दूर होने का दर्द उनके चेहरे पर साफ दिखा.
जब मनोज को जिंदगी का पहला स्क्रीन अवॉर्ड मिलने वाला था, तब उन्होंने अपने माता-पिता को दिल्ली से बुलाया था. वो सिर्फ दो दिनों के लिए ही आ पाए थे. रास्ते में बात करते हुए उनकी मां ने एक बेहद गहरी बात उनसे कही, जो आज भी उनके दिल की गहराई में बसी हुई है. उनकी मां ने उनसे बोला था, ‘बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जिसे कामयाबी नहीं मिलती वो मूर्ख नहीं होता’. ये ऐसी सीख थी, जो केवल एक मां ही अपने बेटे को दे सकती है. मनोज ने बताया कि इस बात ने उन्हें जिंदगी भर जमीन से जोड़े रखा.
मां के साथ जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा साझा करते हुए मनोज ने बताया कि एक बार वो दो दिन की छुट्टी लेकर दिल्ली गए थे. सुबह नहाने के बाद जब वो बाल संवार रहे थे, तो उन्होंने शीशे में देखते हुए मां से बड़े लाड़ में पूछा, ‘मां, मैं कैसा लग रहा हूं? अच्छा लग रहा हूं न?’. उनके इन सवालों के जवाब मां ने मुस्कुराते हुए ऐसा दिया, जिसे वे आज तक भूल नहीं पाए. मां ने कहा, ‘बेटा, जब इंसान के पास दौलत और शोहरत आ जाती है, तो गधा भी खूबसूरत लगने लगता है’. मां ने उन्हें सिखाया कि असली खूबसूरती अंदर होती है.
मनोज अपनी मां गीता देवी के सबसे ज्यादा करीब थे, जो एक सीधी-सादी गृहिणी थीं. संघर्ष के मुश्किल दिनों में उनकी मां ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी रहीं. जब भी मनोज टूटते, माता-पिता का भरोसा उन्हें संभाल लेता था. दुख की बात ये रही कि 8 दिसंबर 2022 को 80 साल की उम्र में गीता देवी का निधन हो गया. वो करीब 20 दिनों से दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थीं. इससे करीब एक साल पहले ही मनोज ने अपने पिता को भी खो दिया था. लगातार दोनों को खोने से मनोज अंदर से काफी टूट गए थे.
23 अप्रैल 1969 को बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के छोटे से गांव बेलवा में जन्मे मनोज बाजपेयी का बचपन एक किसान परिवार में हुआ. बचपन से ही उन्हें नाटकों और अभिनय का शौक था. कॉलेज की पढ़ाई के लिए जब वो दिल्ली आए, तो उन्होंने पूरा मन थिएटर में लगा दिया. कई सालों तक बिना रुके और बिना थके उन्होंने कड़ा संघर्ष किया. उनकी इसी जिद और मेहनत ने आगे चलकर उन्हें भारतीय सिनेमा का एक ऐसा चमकता सितारा बना दिया, जिनकी अदाकारी की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है.
मनोज बाजपेयी के अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1990 के दशक की शुरुआत में की थी. छोटे पर्दे पर कुछ काम करने के बाद साल 1994 में उन्हें ‘द्रोह काल’ और ‘बैंडिट क्वीन’ जैसी फिल्मों में छोटे किरदार निभाने का मौका मिला, लेकिन उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ साल 1998 में आया, जब राम गोपाल वर्मा की फिल्म ‘सत्या’ रिलीज हुई. इस फिल्म में भीखू म्हात्रे के किरदार ने उन्हें रातों-रात पूरे देश का चहेता बना दिया. इस रोल के लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड से भी नवाजा गया था.
‘सत्या’ के बाद मनोज ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. उन्होंने ‘शूल’, ‘अलीगढ़’, ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ और ‘भोंसले’ जैसी 70 से ज्यादा यादगार फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया. ओटीटी के दौर में भी ‘द फैमिली मैन’, ‘किलर सूप’ और ‘रे’ जैसी वेब सीरीज से उन्होंने खुद को साबित किया. द डेली गार्डियन के अनुमानों की रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी टोटल नेटवर्थ लगभग 170 करोड़ है, लेकिन दौलत और शोहरत के इस मुकाम पर पहुंचकर भी, मनोज के दिल में अपनों के साथ छूटे वक्त की टीस हमेशा जिंदा रहती है.