'मैं भी इंसान ही था', 18 साल पुराने अफेयर पर एक्टर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'पत्नी को सब पता था...'

Janardhanan Talks About His Affair: मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर जनार्दन ने हाल ही में अपने निजी जीवन से जुड़ा बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उनका एक 18 साल लंबा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है, जिसकी जानकारी उनकी पत्नी को भी थी. जनार्दन का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
Trending Photos
Janardhanan Talks About His Affair: मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के वरिष्ठ एक्टर जनार्दन ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने 18 साल पुराने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में खुलकर बात की और बताया कि उनकी पत्नी को इस रिश्ते के बारे में शुरू से ही पता था. जनार्दन का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है.
एक्टर ने अफेयर के बारे में किया खुलासा
दरअसल, एक्टर जनार्दन ने वनिता के यूट्यूब चैनल पर दिए एक इंटरव्यू में अपनी शादीशुदा जिंदगी, अफेयर और पत्नी के साथ रिश्ते के बारे में खुलकर बात की. एक्टर ने बताया कि उनकी शादी बचपन की दोस्त से हुई थी. उन्होंने कहा कि 'मैं उन्हें बचपन से जानता हूं. मैं काफी जिद्दी था और किसी की परवाह किए बिना उनसे शादी कर ली. मेरी पत्नी दिल्ली में पढ़ी हैं, वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों अच्छी तरह बोलती हैं. वह हमेशा से ही खूबसूरत और आकर्षक रही हैं.'
दीपिका-आलिया के बाद अब 38 साल की हसीना करेंगी हॉलीवुड में एंट्री, बनीं Zootopia 2 की आवाज, ट्रेलर आउट
18 साल तक चला था अफेयर
जनार्दन ने बताया कि उनकी शादी के कुछ साल बाद उनके जीवन में एक और महिला आई और यह रिश्ता लगभग 18 साल तक चला. उन्होंने कहा कि 'मेरी पत्नी को इस अफेयर के बारे में पता था, लेकिन उन्हें यह पसंद नहीं था. बावजूद इसके, उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा था. वह मुझे बचपन से जानती थी और जानती थी कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं.' एक्टर ने माना कि उनके इस अफेयर के पीछे की वजह उनके वैवाहिक रिश्ते में आई दूरी थी. उन्होंने कहा कि 'मेरी पत्नी ने मेरे करीब आना बंद कर दिया था, शायद इसीलिए मैं किसी और की तरफ आकर्षित हो गया. आखिर मैं भी इंसान ही था. मैंने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन हालात अलग थे.'
रिश्ता खत्म करने का किया फैसला
उन्होंने आगे बताया कि जिस महिला के साथ उनका रिश्ता था, उसने बाद में यह रिश्ता खत्म करने का फैसला किया. जनार्दन ने कहा 'जब उसका बेटा बड़ा हो गया, तो उसने मुझसे दूरी बना ली. उसे डर था कि अगर लोग जान गए तो उसके परिवार की प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा.' हालांकि इस लंबे अफेयर के बावजूद जनार्दन और उनकी पत्नी का रिश्ता आज भी मजबूत है. अभिनेता ने कहा, 'लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि जब मैं अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था, तो मैंने उसे धोखा क्यों दिया. सच यह है कि उसने मुझे कभी गलत नहीं समझा. हमारे परिवार पर इस रिश्ते का कोई बुरा असर नहीं पड़ा.'
मलयालम फिल्म इंडस्ट्री हैरान
जनार्दन ने कहा कि अब उन्हें लगा कि इस बारे में खुलकर बात करने का यही सही समय है. उनके इस ईमानदार कबूलनामे ने फैंस और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को हैरान कर दिया है. कई लोग उनकी सच्चाई और आत्मा स्वीकारोक्ति की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसे रिश्तों की जटिलता का प्रतीक बता रहे हैं. जो भी हो, जनार्दन का यह बयान अब मलयालम सिनेमा जगत में बहस का नया मुद्दा बन गया है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.