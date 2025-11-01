18 की उम्र में नितांशी गोयल ने रचा इतिहास, कार्तिक आर्यन ने 2025 में जीता 7वां अवार्ड, ‘स्त्री 2’ बनीं साल की बेस्ट फिल्म

Dadasaheb phalke awards 2025: इस सेरेमनी से में क्रिएटिव इंडस्ट्री के अलग-अलग प्लेटफॉर्म को एक साथ लाया गया है, दो दिन के इस इवेंट में इंडिया के जाने-माने कलाकार, फिल्ममेकर और कल्चरल लेजेंड्स को बुलाया गया था. दादासाहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स देश का सबसे बड़े और सम्मानित अवार्ड्स में से एक माना जाता है. वहीं इस सेरेमनी में कई मंझे हुए कलाकारों ने स्टेज पर पफॉर्म कर शाम में एक अलग ही समां बांध दिया था. इस सेरेमनी को एक्टर वरुण शर्मा और अपारशक्ति खुराना द्वारा होस्ट किया गया था.

सेरेमनी में इन कलाकारों ने लिया हिस्सा

मुंबई में हुए इस दो दिन की सेरेमनी में बॉलीवुड के कई सितारों ने अटैंड किया, जिसमें वेटरन एक्ट्रेस जीनत अमान, श्यामक डावर, विक्रांत मैसी, स्टेबिन बेन, रवि दुबे, सरगुन मेहता, दीपिका सिंह, बॉस्को-सीजर और मर्जी पेस्टनजी समेत कई इंटरनेशनल कलाकार भी शामिल थे. वहीं म्यूजिकल क्राइम हॉलीवुड फिल्म ‘एमिलिया पेरेज़’ की कास्ट भी अवार्ड प्राप्त करने के लिए आई थी, जिसे बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

इन फिल्मों और कलाकार को मिला अवार्ड

दादासाहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2025 में बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2 को ‘बेस्ट फिल्म’ और कार्तिक आर्यन को ‘बेस्ट एक्टर’ के अवार्ड से नवाजा गया है. वहीं कृति सेनन को ‘बेस्ट एक्ट्रेस’, कबीर सिंह को ‘बेस्ट डायरेक्टर’, लापता लेडीज को ‘क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म’, विक्रांत मैसी को ‘क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर’, नितांशी गोयल को ‘क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस’ और ‘फिल्म ऑफ द ईयर’ के लिए कल्कि 2898 AD को चुना गया.