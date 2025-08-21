जिस एक्ट्रेस को आमिर खान ने किया था लॉन्च, अब सनी देओल संग करेंगी काम! पहली ही फिल्म से बनीं स्टार

Nitanshi Goel Sunny Deol Movie: 2023 में 'गदर 2' से लंबे समय बाद बॉक्स ऑफिस पर अपनी धमाकेदार वापसी के बाद से सनी देओल लगातार नई फिल्मों पर साइन कर रहे हैं. वे अलग-अलग स्टाइल की फिल्मों में नजर आने वाले हैं. खबर है कि सनी देओल अब निर्देशक सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के साथ एक एक्शन थ्रिलर फिल्म करने जा रहे हैं. सिद्धार्थ पी मल्होत्रा इससे पहले रानी मुखर्जी की 'हिचकी' और करीना कपूर की 'वी आर फैमिली' जैसी फिल्में बना चुके हैं.

उनकी हाल ही में जूनेद खान और जयदीप अहलावत की फिल्म 'महाराज' भी काफी चर्चा में रही. वहीं, इस एक्शन-थ्रिलर फिल्म की स्टारकास्ट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. बताया जा रहा है कि इस फिल्म में कुछ समय पहले ही हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाली एक एक्ट्रेस नजर आने वाली हैं, जो अपनी पहली ही फिल्म से रातों-रात स्टार बन गई थी. इस फिल्म में उनको आमिर खान और उनकी एक्स वाइफ किरण राव ने लॉच किया था.

नितांशी गोयल मारेंगी फिल्म में एंट्री

जी हां. हम यहां 18 साल की नितांशी गोयल की ही बात कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि वह फिल्म में एक खास भूमिका निभाने वाली हैं. हालांकि, अभी तक मेकर्स ने कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन फिल्म से जुड़े सूत्रों का कहना है कि नितिनाशी को इस फिल्म में बड़ा किरदार मिल सकता है. इस फिल्म की कहानी सुपर्ण वर्मा ने लिखी है. जो इससे पहले 'चाल', 'जनशीन' और 'लव स्टोरी 2050' जैसी फिल्मों की कहानी लिख चुके हैं.

70s की वो टॉप मॉडल, जिनका कभी नहीं मिला शव, मरने से पहले भेजा था 12 पन्नों का खत, सालों बाद बेटी बोलीं- ‘जैसी मौत चाहती थीं...’

हॉलीवुड फिल्म की होगी हिंदी रीमेक

बताया जा रहा है ति ये फिल्म हॉलीवुड की 2007 की थ्रिलर फिल्म 'डेथ सेंटेंस' का हिंदी रीमेक होगी. नितिनाशी गोयल ने आमिर खान प्रोडक्शन्स की फिल्म 'लापता लेडीज' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इस फिल्म में उनके साथ प्रतिभा रांता, स्पर्श श्रीवास्तव और रवि किशन नजर आए थे. किरण राव के निर्देशन में बनी ये फिल्म दर्शकों और क्रिटिरक्स को खूब पसंद आई. इतना ही नहीं, फिल्म ने भारत की ओर से 97वें ऑस्कर अवॉर्ड्स में एंट्री मारी थी.

नितिनाशी गोयल की फिल्में और शोज

नितिनाशी फिल्मों के अलावा कई टीवी शोज और वेब सीरीज में भी नजर आ चुकी हैं. उन्होंने अजय देवगन की 'मैदान', 'इनसाइड एज वेब सीरीज' और 'इश्कबाज', 'थपकी प्यार की', 'पेशवा बाजीराव', 'नागार्जुन – एक योद्धा' जैसे सीरियल्स में काम किया है. इतनी कम उम्र में ही उन्होंने दर्शकों के बीच अपनी पहचान बना ली है और अब उनका नाम सनी देओल की फिल्म से जुड़ना बड़ी बात माना जा रहा है. सनी देओल की आने वाली फिल्मों की लिस्ट भी काफी लंबी है.

सनी देओल की आने वाली फिल्में

इस एक्शन-थ्रिलर फिल्म के अलावा सनी अनुराग सिंह की वॉर फिल्म 'बॉर्डर 2' में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी के साथ नजर आएंगे. ये फिल्म 22 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इसके अलावा उनके पास आमिर खान प्रोडक्शन्स की 'लाहौर 1947', अनिल शर्मा की 'अपने 2', नितेश तिवारी की 'रामायण पार्ट 1 और 2' और फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट वाली एक बड़ी फिल्म भी नजर आने वाले हैं, जिसको लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं.