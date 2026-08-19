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असुरों के गुरु शुक्राचार्य बने ‘धुरंधर’ के ‘रहमान डकैत’! नए लुक में पहचानना होगा भारी; 24 अगस्त को खुलेंगे असली पत्ते

Akshaye Khanna Shukracharya Look: ‘हनु-मान’ की भारी सक्सेस के बाद फिल्ममेकर प्रशांत वर्मा अपनी अगली बड़ी फिल्म ‘महाकाली’ लेकर आ रहे हैं, जिसमें अक्षय खन्ना असुरों के गुरु शुक्राचार्य के बेहद यूनिक और अनसीन रोल में नजर आएंगे. 24 अगस्त को उनके इस जबरदस्त लुक की पहली झलक सामने आने वाली है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 19, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 02:07 PM IST
असुरों के गुरु शुक्राचार्य बने ‘धुरंधर’ के ‘रहमान डकैत’! नए लुक में पहचानना होगा भारी; 24 अगस्त को खुलेंगे असली पत्ते
Image Credit: शुक्राचार्य के लुक में अक्षय खन्ना को पहचानना होगा मुश्किल (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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