/असुरों के गुरु शुक्राचार्य बने ‘धुरंधर’ के ‘रहमान डकैत’! नए लुक में पहचानना होगा भारी; 24 अगस्त को खुलेंगे असली पत्ते

2024 में ‘हनु-मान’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद डायरेक्टर प्रशांत वर्मा एक बार फिर दर्शकों के लिए कुछ बेहद खास और बड़ा लेकर आ रहे हैं. उनकी नई फिल्म ‘महाकाली’ को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी हलचल मची हुई है. मेकर्स आरकेडी स्टूडियोज ने हाल ही में ‘24 अगस्त – द एंड बिगिन्स’ लिखकर इंटरनेट पर सस्पेंस बढ़ा दिया है. इस पोस्ट के सामने आते ही फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. हर कोई ये जानने के लिए बेताब है कि इस तारीख को क्या खास होने वाला है?
खबरों की मानें तो 24 अगस्त को इस फिल्म से बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर अक्षय खन्ना का पहला लुक रिलीज किया जा सकता है. ‘धुरंधर’ में ‘रहमान डकैत’ के किरदार से धूम मचाने के बाद इस बार अक्षय एक ऐसे किरदार में दिखने वाले हैं, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी. ‘धुरंधर’ में अपने दमदार अंदाज से सबका दिल जीतने के बाद अब वे ‘महाकाली’ में बिल्कुल अलग अवतार में नजर आएंगे. उनका ये नया मेकओवर इतना चौंकाने वाला होगा कि पहली नजर में उन्हें पहचान पाना भी लोगों के लिए काफी मुश्किल होगा.
24th August - THE END BEGINS!#Mahakali #PVCU@PrasanthVarma #AkshayeKhanna@PujaKolluru @sriyareddy #BhoomiShetty #RohitSaraf @khushsundar #RakeshBedi @samuthirakanip @jitin0804 #RajatKapoor #Nassar #MuraliSharma #Prudhviraj pic.twitter.com/DH9VcMJ52a
— RKD Studios (@RKDStudios) August 19, 2026
प्रशांत वर्मा की इस फिल्म में अक्षय खन्ना असुरों के गुरु शुक्राचार्य का बेहद दमदार और गंभीर रोल निभाते नजर आएंगे. पौराणिक कथाओं में शुक्राचार्य का किरदार बहुत ही ताकतवर, ज्ञानी और जटिल माना जाता है. वहीं, अक्षय खन्ना जैसे मंझे हुए कलाकार के लिए इस तरह के किरदार में उतरना दर्शकों के लिए किसी बड़े ट्रीट से कम नहीं होगा. वे अपनी शानदार एक्टिंग और गहराई से इस किरदार में जान फूंकने वाले हैं. वहीं, प्रशांत वर्मा का डायरेक्शन इस ऐतिहासिक रोल को पर्दे पर बेहद भव्य और जादुई रूप में पेश करेगा.
जब से ‘हनु-मान’ रिलीज हुई है, तभी से लोग प्रशांत वर्मा के सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली कहानियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने जिस तरह से भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं को नए जमाने के स्पेशल इफेक्ट्स के साथ पर्दे पर उतारा, उसने कहानी कहने का पूरा तरीका ही बदल दिया है. अब ‘महाकाली’ जैसे फिल्म में अक्षय खन्ना का लुक सामने आने के बाद लोग इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और इसके बारे में ज्यादा जानकारी पाने के लिए भी बेताब नजर आ रहे हैं, जो जल्द सामने आएगी.
‘महाकाली’ को आरके दुग्गल पेश कर रहे हैं और इसका प्रोडक्शन रिवाज रमेश दुग्गल के बैनर तले किया जा रहा है. फिल्म की ओरिजनल कहानी और आइडिया प्रशांत वर्मा का है, जबकि इसका डायरेक्शन पूजा अपर्णा कोल्लुरु संभाल रही हैं. अक्षय खन्ना के अलावा इस बड़े प्रोजेक्ट में भूमि शेट्टी, रोहित सराफ और कई दूसरे बेहतरीन कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे. इतनी शानदार टीम और बेहतरीन स्टार कास्ट के साथ आने से फिल्म को लेकर उम्मीदें आसमान छू रही हैं और सब इसकी रिलीज की राह देख रहे हैं.
ये फिल्म पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और इतिहास से जुड़े एक बेहद शक्तिशाली मुद्दे पर आधारित है. इसे बड़े पर्दे के शानदार विजुअल एक्सपीरियंस के तौर पर तैयार किया जा रहा है. फिल्म के सीन्स, ग्राफिक्स और बैकग्राउंड को इस तरह से बनाया गया है कि ऑडियंस थिएटर में बैठकर खुद को उसी दुनिया का हिस्सा महसूस कर सकेगी. मेकर्स का पूरा ध्यान इस बात पर है कि दर्शकों को एक ऐसा यूनिक एक्सपीरियंस मिले जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा हो. 24 अगस्त का इंतजार अब हर सिनेमा लवर कर रहा है.