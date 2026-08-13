/‘मां-बहन पर नहीं जाना...’ कैसे शूट हुआ ‘धुरंधर 2’ में गालियों वाला सीन? ऐसा था पिता के मुंह से गंदी-गंदी गालियां सुनकर ‘मेजर इकबाल’ का रिएक्शन

नेटफ्लिक्स की फेमस सीरीज ‘कोहरा’ में पुलिस ऑफिसर बलबीर सिंह के रोल से लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने वाले सुविंदर विक्की ने कई शानदार फिल्मों में काम किया है. हाल ही में उन्होंने ‘धुरंधर 2’ में अपनी उम्दा एक्टिंग से लोगों का खूब ध्यान खींचा. अब सुविंदर ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में आदित्य धर और रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ में अपने उन सीन्स पर बात की है, जिनमें उनके किरदार को काफी गालियां बोलनी पड़ी थीं. फिल्म में ऐसे कई सीन मौजूद हैं, जहां उनका किरदार अर्जुन रामपाल को गालियां देता नजर आता है.
हिंदुस्तान टाइम्स को दिए हालिया इंटरव्यू में सुविंदर विक्की ने अपनी फिल्मों और किरदारों पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि वे खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि उन्हें इन बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने का मौका मिला. ‘धुरंधर 2’ में रोल छोटा होने और काफी गालियां देने के बावजूद ऑडियंस ने उनके काम को बहुत प्यार दिया. उन्होंने ये भी बताया कि पहले उन पर कभी मीम्स नहीं बनते थे, लेकिन इस फिल्म के रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर उनके किरदार के मीम्स की बाढ़ आ गई, जिससे उन्हें बेहद खुशी महसूस होती है.
सुविंदर विक्की का मानना है कि फिल्मों की कहानियां हमारे समाज से ही इंस्पायर होती हैं. कुछ फिल्में सच्ची घटनाओं पर बनती हैं तो कुछ फिक्शनल होती हैं, लेकिन उनकी इंस्पिरेशन समाज से ही आती है. इंसान के अंदर ही अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद होती हैं, ये पूरी तरह देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है. आज समय लोगों के पास एंटरटेनमेंट के ढेरों ऑप्शन मौजूद हैं. अगर किसी को कोई चीज पसंद नहीं आती तो वो तुरंत दूसरा कंटेंट चुन सकता है. फिल्म में बेहतरीन काम की वजह से ही ऑनस्क्रीन वायलेंस असली लगता है.
अपने गालियों वाले सीन्स की शूटिंग का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए सुविंदर ने बताया कि वे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने के मामले में हमेशा लकी रहे हैं. इन सीन्स का श्रेय डायरेक्टर आदित्य धर और पूरी राइटिंग टीम को जाता है. सुविंदर का कहना है कि उन्होंने शूटिंग के दौरान अपना 100 परसेंट देने की कोशिश की, लेकिन सभी गालियां पहले से ही स्क्रिप्ट का हिस्सा थीं. उन्होंने अपनी तरफ से उसमें कुछ भी नया नहीं जोड़ा था. स्क्रिप्ट राइटर ने जिस तरह से उन सीन्स को तैयार किया था, उसी ने इसे पर्दे पर इफेक्टिव बनाया.
सुविंदर विक्की ने ‘धुरंधर 2’ में अर्जुन रामपाल के किरदार ISI सरगना मेजर इकबाल के पिता का रोल निभाया था, जो बात-बात मेजर इकबाल को कोसता रहता है और गालियां देता रहता है. इंटरव्यू के दौरान सुविंदर ने एक मजेदार वाकया भी साझा किया. उन्होंने मजाक में आदित्य धर से कहा था कि इन डायलॉग्स पर तो सेंसर बोर्ड बीप लगा देगा, इससे अच्छा तो वे उनसे कोई बिना बोलने वाला किरदार ही करवा लेते. हालांकि, आदित्य धर को पूरा भरोसा था कि सेंसर बोर्ड इसमें कोई कट नहीं लगाएगा और ऐसा ही हुआ भी.
जब सुविंदर को लगा कि सीन्स में छूट मिल रही है, तो उन्होंने कुछ बदलाव करने की सोची, लेकिन आदित्य ने उन्हें तुरंत रोक दिया और कहा कि वे किसी भी सूरत में मर्यादा से बाहर नहीं जाएंगे. फिल्ममेकर्स का मानना था कि एंटरटेनमेंट के चक्कर में लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए. सुविंदर ने बताया कि फिल्मों में भाषा की सीमा तय करना भी मेकर्स की ही जिम्मेदारी होती है. यही वजह थी कि गालियों वाले सीन्स के बावजूद डायलॉग्स को दायरे में रखा गया, ताकि कहानी का इंपैक्ट भी बना रहे और लोगों को कोई आपत्ति भी न हो.
इस बैलेंस की वजह से ही सीन्स बिना किसी विवाद के फिल्म में बने रहे और ऑडियंस ने इसे एंटरटेनमेंट की तरह ही लिया. जब उनसे पूछा गया कि गालियों भरे सीन्स की शूटिंग से पहले अर्जुन रामपाल का क्या रिएक्शन था? तो उन्होंने बताया कि ‘धुरंधर’ से पहले दोनों एक फिल्म में साथ काम कर चुके थे. इस वजह से उनके बीच पहले से ही एक बेहतरीन बॉन्डिंग और कम्फर्ट जोन बन चुका था. सेट पर दोनों एक-दूसरे के साथ काम करने में काफी सहज महसूस करते थे. इसी कम्फर्ट की वजह से वे मुश्किल और बोल्ड सीन्स भी आसानी से शूट कर पाए.
जब सुविंदर ने अर्जुन रामपाल को बताया कि सीन्स में उनके लिए बहुत सारी गालियां लिखी गई हैं, तो अर्जुन ने इसे मजाकिया अंदाज में लिया. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ये सब तो आम जिंदगी का हिस्सा है और उन्हें बिना झिझक अपना काम करना चाहिए. अर्जुन ने सुविंदर का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि कैमरा ऑन होते ही वे बिना किसी झिझक के अपना बेस्ट शॉट दें. अर्जुन के सपोर्ट की वजह से सुविंदर पर्दे पर खुलकर अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा सके. बता दें, बता दें, 225 करोड़ में बनी ‘धुरंधर’-‘धुरंधर 2’ ने दुनियाभर में 3000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी.