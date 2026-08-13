Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /मनोरंजन
  • /बॉलीवुड
  • /‘मां-बहन पर नहीं जाना...’ कैसे शूट हुआ ‘धुरंधर 2’ में गालियों वाला सीन? ऐसा था पिता के मुंह से गंदी-गंदी गालियां सुनकर ‘मेजर इकबाल’ का रिएक्शन

‘मां-बहन पर नहीं जाना...’ कैसे शूट हुआ ‘धुरंधर 2’ में गालियों वाला सीन? ऐसा था पिता के मुंह से गंदी-गंदी गालियां सुनकर ‘मेजर इकबाल’ का रिएक्शन

Dhurandhar 2 Untold Story: दुनियाभर में 3000 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म ‘धुरंधर 2’ में अर्जुन रामपाल के किरदार मेजर इकबाल के पिता का रोल निभाने वाले एक्टर ने अपने हालिया इंटरव्यू में फिल्म से जुड़ा एक-एक राज खोला. उन्होंने बताया कैसे फिल्म में गालियों वाले सीन्स शूट हुए. कैसे उनके मुंह से गंदी-गंदी गलियाों पर अर्जुन रामपाल ने अपना रिएक्शन दिया था.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 13, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:40 AM IST
‘मां-बहन पर नहीं जाना...’ कैसे शूट हुआ ‘धुरंधर 2’ में गालियों वाला सीन? ऐसा था पिता के मुंह से गंदी-गंदी गालियां सुनकर ‘मेजर इकबाल’ का रिएक्शन
Image Credit: ‘धुरंधर 2’ में अर्जुन रामपाल के रोल मेजर इकबाल के पिता निभाने वाले एक्टर का खुलासा (स्क्रीनग्रै

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
‘मां-बहन...’ कैसे शूट हुआ ‘धुरंधर 2’ में ‘मेजर इकबाल’ के पिता का गालियों वाला सीन?
2
3
4
5