'हमजा' की मुरीद हुईं 'यलीना’, 1800 करोड़ी हीरोइन ने जमकर की को-एक्टर की तारीफ, बोलीं- ‘कोई भी रणवीर सिंह को पीछे नहीं छोड़ पाएगा…’

Dhurandhar 2 : बॉलीवुड में इन दिनों फिल्म ‘धुरंधर 2’ की जबरदस्त सफलता की चर्चा हर तरफ है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करते हुए इंडस्ट्री में एक नया इतिहास रच दिया है. इसी बीच फिल्म में ‘यालिना’ का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सारा अर्जुन ने ‘हमजा’ यानी रणवीर सिंह की जमकर तारीफ की है.
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आदित्य धर की स्पाई फिल्म ‘धुरंधर द रिवेंज’ ने बॉक्स ऑफिस पर पिछली सारी फिल्मों का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है. वहीं वर्ल्डवाइड इस फिल्म के दोनों पार्ट ने लगभग 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है. इस फिल्म के एक-एक किरदार और उन्हें निभाने वाले कलाकार पूरे सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, फैंस उनकी एक झलक देखने को बरकरार हैं. वहीं इस फिल्म में नजर आने वाली सबसे छोटी और दमदार परफॉर्मेंस देने वाली सारा अर्जुन ने हाल ही में अपने को-स्टार रणवीर सिंह के बारे में जमकर तारीफ की है. एक्ट्रेस ने कहा को-एक्टर के तौर पर रणवीर सिंह को हर पाना किसी के बस की बात नहीं है.
इस फिल्म में रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस और उनके व्यवहार को लेकर को-स्टार्स और इंडस्ट्री के लोग लगातार उनकी तारीफ कर रहे हैं. फिल्म की सफलता ने न सिर्फ उनके स्टारडम को और मजबूत किया है, बल्कि उन्हें बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर में से एक के बना दिया है.
रणवीर सिंह की बराबरी कोई नहीं कर सकता…
फिल्म में रणवीर सिंह की को-स्टार और ‘यालिना जमाली’ का किरदार निभाने वाली सारा अर्जुन ने उनके साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कहा, ‘कोई भी कभी रणवीर सिंह को को-एक्टर के रूप में पीछे नहीं छोड़ पाएगा. वो सच में मानते हैं कि ये सिर्फ उनकी फिल्म नहीं है, बल्कि सबकी फिल्म है और वो सिर्फ कलाकारों के साथ ही नहीं, बल्कि तकनीशियनों, स्पॉट बॉयज और हर क्रू मेंबर के साथ भी उतने ही अच्छे और सम्मान से पेश आते हैं. वो कभी भी अपनी सीनियरिटी का फायदा नहीं उठाते हैं.’
रणवीर सिंह की पॉपुलैरिटी
रणवीर सिंह न केवल अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, बल्कि एक कमाल के को-स्टार और पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए भी पहचाने जाते हैं. उनके साथ काम करने वाले लोग उन्हें एक ऐसे कलाकार के रूप में देखते हैं जो हर प्रोजेक्ट को सिर्फ अपना ही नहीं समझते, बल्कि टीम वर्क के रूप में आगे बढ़ाते हैं. यही वजह है कि उनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ पर्दे तक ही नहीं है, बल्कि सेट के बाहर भी उतनी ही मजबूत है.
सारा अर्जुन अपकमिंग प्रोजेक्ट
सारा अर्जुन की अपकमिंग फिल्म के बारे में बात करें, तो ‘धुरंधर’ के बाद वो कई फिल्मों में नजर आने वाली हैं. हाल ही में खबर आई हैं कि सारा को मधुबाला की बायोपिक में कास्ट किया गया है, जिसे संजय लीला भंसाली बना रहे हैं. हालांकि इन खबरों को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है.
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