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Hindi Newsबॉलीवुडआएगा रणवीर सिंह की धुरंधर का तीसरा पार्ट? राकेश बेदी ने खत्म कर दिया सस्पेंस; कहा-दूसरे एक्टर्स के साथ...

आएगा रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का तीसरा पार्ट? राकेश बेदी ने खत्म कर दिया सस्पेंस; कहा-दूसरे एक्टर्स के साथ...

Rakesh Bedi On Dhurandhar 3 Buzz: रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' के तीसरे पार्ट की काफी डिमांड हो रही है. ऐसे में अब राकेश बेदी ने थर्ड पार्ट को लेकर सस्पेंस खत्म कर दिया है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 20, 2026, 06:17 PM IST
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आएगा रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का तीसरा पार्ट? राकेश बेदी ने खत्म कर दिया सस्पेंस; कहा-दूसरे एक्टर्स के साथ...

Dhurandhar 3 buzz: 2026 में आई सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म 'धुरंधर 2' की सफलता के बाद अब सोशल मीडिया पर इसके तीसरे पार्ट की मांग तेज हो गई है. फैंस आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस स्पाई थ्रिलर के अगले हिस्से को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं. इसी बीच फिल्म में जमील जमाली का पॉपुलर किरदार से सुर्खियां बटोर रहे एक्टर राकेश बेदी ने 'धुरंधर 3' को लेकर बात की है. 

एक इंटरव्यू में राकेश बेदी ने फिल्म की कामयाबी और इसके अगले पार्ट यानी 'धुरंधर 3' को लेकर चल रही चर्चाओं पर खुलकर बात की. इस दौरान जब उनसे तीसरे पार्ट के बारे इमं पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि इसका तीसरा पार्ट आएगा. हालांकि, धुरंधर एक फ्रेंचाइजी है, जिसे भविष्य में कभी भी दूसरे एक्टर्स के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है. लेकिन इस फिल्म की कहानी स्पाई के अपने वतन वापस लौटने के साथ ही खत्म हो जाती है.'

राकेश बेदी ने खत्म कर दिया सस्पेंस

साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कैसे कहानी में आने वाला ट्विस्ट उनके असली चेहरे से पर्दा उठाता है और पता चलता है कि वह पाकिस्तान में सक्रिय एक भारतीय जासूस हैं. वहीं, अपने किरदार पर बात करते हुए राकेश बेदी कहते हैं, 'दर्शकों के लिए वह सीन फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट था, लेकिन हमारे लिए वह बाकी सीन्स जैसा ही था. हालांकि, हमें इस बात का अंदाजा था कि यह सीन सिनेमाघरों में हलचल जरूर मचाएगा. धुरंधर के पहले पार्ट की ब्लॉकबस्टर सफलता ने दूसरे पार्ट को देखने का दर्शकों का नजरिया पूरी तरह बदल दिया था.' 

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उन्होंने आगे कहा, 'अब दर्शक फिल्म देखने के बाद यह तय नहीं करते कि वह कैसी है, बल्कि वे पहले से ही यह मानकर सिनेमाघर आते हैं कि फिल्म शानदार होगी, क्योंकि इसका पिछला हिस्सा बेहतरीन था. लोग दूसरे पार्ट को बस यूं ही देखने नहीं गए थे, बल्कि उनमें यह जानने की भारी उत्सुकता थी कि कहानी आगे क्या मोड़ लेती है. यही वजह है कि अब दर्शक इसके तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.' 

धुरंधर का बॉक्स ऑफिस पर जलवा 

आदित्य धर द्वारा निर्देशित, दो भागों वाली यह जासूसी थ्रिलर फ्रेंचाइज़ी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफल रही है, जिसने दुनिया भर में कुल मिलाकर 3,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाल है. दिसंबर 2025 में रिलीज़ हुई पहली किस्त ने वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ की कमाई की थी वहीं इसके दूसरे पार्ट ने रिलीज के 32 दिनों में भीरत में 1115 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली है जबकि वर्ल्डवाइड धुरंधर 2 की कमाई

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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