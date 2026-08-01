/18 घंटे की ड्यूटी, पूरे दिन नहीं मिलता खाना... महज ₹1800 की सैलरी को भी तरसे; बॉलीवुड के इन असली हीरो की सच्चाई जान कांप उठेगी रूह

अक्सर जब हम कोई फिल्म या टीवी शो देखते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान बड़े-बड़े कलाकारों और खूबसूरत लोकेशन्स पर ही रहता है. पर्दे पर चमकते इन सितारों की चमक-धमक देखकर हर कोई इस इंडस्ट्री का दीवाना हो जाता है. लेकिन इस पूरी चमक के पीछे बहुत से ऐसे लोगों का पसीना होता है, जो कैमरे के पीछे दिन-रात मेहनत करते हैं. लाइटमैन, स्पॉटबॉय और दूसरे टेक्नीशियन इस चमकती दुनिया की असली नींव हैं. इनके बिना कोई भी फिल्म या सीन पूरा होना नामुमकिन है. इसके बावजूद, इन मजदूरों को न तो सही पहचान मिलती है और न ही अपनी मेहनत की सही कीमत.
फिल्म सेट पर काम करने वाले लाइटमैन की जिंदगी बेहद मुश्किलों से भरी होती है. दिल्ली के वाइड लाइट कंपनी के मालिक सूरज गौतम बताते हैं कि उनके काम की शुरुआत सूरज उगने से बहुत पहले हो जाती है. सेट पर समय से काम शुरू हो सके, इसके लिए उन्हें अक्सर सुबह 3 बजे का कॉल टाइम देना पड़ता है. जब तक बाकी लोग सो रहे होते हैं, ये लोग भारी-भरकम लाइटें और तारें सेट करने में जुट जाते हैं. फ्रीलांस लाइटमैन दिनेश भारती का भी यही कहना है कि इस काम में शिफ्ट का कोई फिक्स टाइम नहीं होता. कभी सुबह 2 बजे तो कभी 5 बजे काम पर पहुंचना पड़ता है.
दिनेश भारती बताते हैं कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में लाइटमैन का काम सबसे ज्यादा थका देने वाला होता है. भारी सामान उठाना, ऊंचाई पर चढ़कर लाइटें लगाना और घंटों एक ही जगह खड़े रहना उनकी मजबूरी होती है. इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी इन्हें सबसे कम पैसा मिलता है. फिलहाल एक दिन की दिहाड़ी लगभग 1800 रुपये तय है, चाहे काम की शिफ्ट कितनी भी लंबी क्यों न खिंच जाए. अगर कोई 17 या 18 घंटे काम करता है, तब जाकर उन्हें थोड़ा-बहुत ओवरटाइम मिलता है. लेकिन अगर 2-3 घंटे ज्यादा काम करा लिया जाए, तो उसका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देता.
आज के दौर में जब महंगाई हर दिन आसमान छू रही है, तब इतनी कम दिहाड़ी में घर चलाना बेहद मुश्किल हो चुका है. इसी वजह से अब ये सभी लाइटमैन अपनी दिहाड़ी बढ़ाकर कम से कम 2000 रुपये करने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि जितनी शारीरिक मेहनत वे हर दिन करते हैं, उस हिसाब से ये पैसा भी बहुत कम है. लेकिन अपनी जरूरतों और बच्चों के भविष्य को देखते हुए वे कम से कम इतना हक तो मांग ही रहे हैं. इस बेहद थका देने वाले काम में शरीर टूट जाता है, लेकिन जेब फिर भी खाली ही रहती है. टाइम से खाना तक खाने को नहीं मिलता है.
कमाई कम होने के अलावा, दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि मेहनत का पैसा भी टाइम पर नहीं मिलता. जब भी लाइटमैन या स्पॉटबॉय अपनी मेहनत की कमाई मांगने जाते हैं, तो बड़े-बड़े प्रोड्यूसर्स पैसों की तंगी का बहाना बना देते हैं. सूरज गौतम का कहना है कि बाकी बड़ी चीजों के लिए बजट होता है, लेकिन छोटे मजदूरों को देने के लिए प्रोड्यूसर्स के पास पैसे खत्म हो जाते हैं. महीनों तक चक्कर काटने के बाद भी उन्हें अपने ही पैसों के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है. ये दर्द सिर्फ एक इंसान का नहीं, बल्कि लगभग हर लाइटमैन का है, जो किसी के सामने इसको बयां तक नहीं कर पाते, क्योंकि कोई सुनने वाली नहीं.
फ्रीलांस लाइटमैन अमर सिंह ने एक और चौंकाने वाली बात बताई है. उनका कहना है कि जब से ऑनलाइन या डिजिटल पेमेंट का दौर आया है, तब से पैसे मिलने में और ज्यादा देरी होने लगी है. पहले के समय में काम खत्म होते ही उसी दिन नकद पैसा हाथ में मिल जाता था. लेकिन अब ऑनलाइन ट्रांसफर के नाम पर महीनों टरकाया जाता है. काम खत्म होने के बाद भी पैसे खाते में आने में कम से कम दो से तीन महीने का वक्त लग जाता है. इस बीच घर का राशन और दवाइयों का खर्च चलाना इनके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है. इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड की चकाचौंध में कई लोगों की रातें काली हो रही