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18 घंटे की ड्यूटी, पूरे दिन नहीं मिलता खाना... महज ₹1800 की सैलरी को भी तरसे; बॉलीवुड के इन असली हीरो की सच्चाई जान कांप उठेगी रूह

Bollywood Lightman Salary Issue: बॉलीवुड फिल्मों में जगमगाती रोशनी फैलाने वाले लाइटमैन खुद अंधेरे में जिंदगी गुजार रहे हैं. 18-18 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद भी उन्हें मामूली सैलरी मिलती है. समय पर पैसा न मिलना और खराब हालात इनकी सबसे बड़ी परेशानी बन चुके हैं. जानिए पर्दे के पीछे छिपे इन असली हीरोज की दर्दभरी दास्तान.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 01, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 12:53 PM IST
18 घंटे की ड्यूटी, पूरे दिन नहीं मिलता खाना... महज ₹1800 की सैलरी को भी तरसे; बॉलीवुड के इन असली हीरो की सच्चाई जान कांप उठेगी रूह
Image Credit: Bollywood Lightman Salary Issue

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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